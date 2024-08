3 cặp anh em trai cùng nổi tiếng trong làng giải trí Việt

Nghệ sĩ Bạch Long - NSƯT Thành Lộc

Nghệ sĩ Bạch Long và NSƯT Thành Lộc là hai anh em ruột, sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật lâu đời ở phía Nam. Hai nghệ sĩ là con của NSND Thành Tôn và nghệ sĩ Huỳnh Mai. Dù là người một nhà nhưng cả hai nghệ sĩ sống xa nhau từ nhỏ. Trong khi Bạch Long được gửi cho người cô ruột gần nhà chăm thì Thành Lộc vẫn được ở cùng bố mẹ vì sức khỏe yếu bẩm sinh.

Bạch Long - NSƯT Thành Lộc là hai anh em ruột, sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Bạch Long vào nghề với vai trò là một nghệ sĩ cải lương nối nghiệp gia tộc. Ngoài ca diễn, anh dồn tâm huyết thành lập đoàn Đồng ấu Bạch Long với mục tiêu đào tạo thế hệ kế thừa. NSƯT Thành Lộc thành công với các vở kịch sân khấu nhưng về sau anh gây ấn tượng với phim ảnh nhiều hơn. Anh từng đóng các phim như: Mùi ngò gai, Ngôi nhà bươm ướm, Phượng Khấu...

Nếu người em Thành Lộc chiếm lĩnh vị trí hàng đầu sân khấu kịch nói thì nghệ sĩ Bạch Long lại khá lận đận với nghề. Có giai đoạn anh thất nghiệp suốt 4 năm, phải sống nhờ sự giúp đỡ của học trò, đồng nghiệp. Vì thương anh nên NSƯT Thành Lộc nhiều lần gợi ý giúp đỡ, đưa về chung sống cùng nhưng nghệ sĩ Bạch Long từ chối. Nam nghệ sĩ chia sẻ vì lòng tự trọng riêng của bản thân nên không muốn là gánh nặng của em trai.

Charlie Nguyễn - Johnny Trí Nguyễn

Cặp đạo diễn, diễn viên Việt Kiều Charlie Nguyễn và Johnny Trí Nguyễn là anh em ruột của nhau. Charlie Nguyễn nhanh chóng tạo dựng được chỗ đứng với vai trò đạo diễn và nhà sản xuất phim điện ảnh.

Được chú ý từ bộ phim Dòng máu anh hùng với sự tham gia của người em trai Johnny Trí Nguyễn và Ngô Thanh Vân, dù không gặt hái được doanh thu khủng như mong đợi nhưng đây là tác phẩm đặt nền móng cho sự phát triển của dòng phim hành động tại Việt Nam.

Sau những thành công liên tiếp với các dự án Để mai tính, Em chưa 18... Charlie Nguyễn được mệnh danh là cái tên bảo chứng cho doanh thu phòng vé.

Charlie Nguyễn (ngoài cùng bên trái) - Johnny Trí Nguyễn (ngoài cùng bên phải) từng là những gương mặt vàng trong làng điện ảnh Việt. Ảnh: FBNV

Nếu như người anh trai nổi tiếng với tài đạo diễn và cũng là nhà sản xuất mát tay thì Johnny Trí Nguyễn lại khiến khán giả ấn tượng với những pha hành động đẹp mắt. Cùng với khả năng võ thuật, anh lấn sân sang điện ảnh với vai trò diễn viên hành động, đóng thế trong nhiều bộ phim đình đám Hollywood như: We were soldiers, Spider-man (đóng thế cho Green Goblin), Ella enchanted, Starship troopers 2: Hero of the federation, Spider-man 2...

Trở về Việt Nam, anh tiếp tục đóng phim và cùng anh trai Charlie Nguyễn tham gia sản xuất và làm đạo diễn võ thuật cho một số chương trình. Anh để lại ấn tượng với khán giả qua các bộ phim: Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng, Tèo em...

Johnny Trí Nguyễn hiện nay. Ảnh: FBNV

Sau một thời gian im ắng, tập trung cho khu võ đường, Johnny Trí Nguyễn vừa trở lại trong Gods Of Martial Arts (GMA) - Thần Võ Việt Nam với vai trò tổng đạo diễn chung của giải.

NSƯT Xuân Hinh - Xuân Nghĩa

NSƯT Xuân Hinh từ những năm của thập niên 90 đã là cái tên thống trị cả thị trường hài đất Bắc. Những vai diễn Tiến Tùng - túng tiền trong vở Tùng lò gạch, Mộng Ti trong Xuân Hinh đi hỏi vợ… hay những câu nói "Ai gọi em đó có em đây", "Ăn chơi đi đừng có tiếc tiền làm gì" đã in dấu ấn sâu đậm trong tâm trí khán giả.

Xuân Nghĩa (ngoài cùng bên trái) và Xuân Hinh (ngoài cùng bên phải). Ảnh: FBNV

Ở tuổi xế chiều, danh hài Xuân Hinh có cuộc sống nhiều người ước ao. Anh sống nhàn nhã bên vợ con và vẫn nhận show nếu thích. Về người vợ đứng sau hào quang của NSƯT Xuân Hinh, chị không làm cùng nghề nhưng chị vẫn có mối quan hệ thân thiết với đồng nghiệp của anh. Theo lời kể của Xuân Hinh, danh hài và vợ kết hôn năm 1995 sau 2 năm yêu. Bà xã Phương Lan là người Hà Nội, gốc phố cổ Hàng Buồm.

Xuân Nghĩa làm em trai "vua hài đất Bắc" nhưng anh lại rất khiêm tốn và kín tiếng. Anh chỉ muốn tập trung cho công việc và cống hiến cho khán giả. Từ năm 1999 đến nay, Xuân Nghĩa công tác tại Nhà hát Chèo Quân đội. Và anh đang mang quân hàm Trung tá.

Nghệ sĩ Xuân Nghĩa cũng đam mê Chèo nhưng không thực sự tự tin để theo đuổi. Nên sau khi học xong cấp 3, anh đã lựa chọn cho mình con đường trở thành một kỹ sư điện nhưng học được một thời gian lại thôi. Anh nghĩ chắc là cái duyên ông trời se cho mình là mang lại niềm vui, nụ cười cho khán giả. Cũng từ đó anh bắt tay vào tập luyện hát Chèo để thỏa mãn niềm đam mê của mình. Để học hành một cách bài bản và chuyên nghiệp, anh đã đăng ký học tại lớp Chèo của trường Đại học Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội và theo nghề từ đó.

Nghệ sĩ chèo Xuân Nghĩa. Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Xuân Nghĩa hiện tại vẫn đắm say với nghệ thuật và luôn muốn cống hiến cho khán giả những sản phẩm hài chất lượng. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của nam nghệ sĩ sinh năm 1978 lại không trọn vẹn như người anh nổi tiếng. Nghệ sĩ Xuân Nghĩa đã chia tay vợ từ cách đây nhiều năm. Anh cố gắng làm những điều tốt nhất cho con trong khả năng của mình.