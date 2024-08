Em trai út kém Xuân Hinh 18 tuổi, mang hàm Trung tá tiết lộ nhiều bí mật về anh trai

Em trai Xuân Hinh được anh nuôi nấng từ bé

Gia đình của nghệ sĩ Xuân Hinh có tất cả 7 anh chị em. Nghệ sĩ Xuân Hinh là con cả, Xuân Nghĩa là con út. Nhìn vẻ bề ngoài, cả hai anh em rất giống nhau, từ giọng nói, lối diễn, khẩu hình… Cả hai còn cùng chung niềm đam mê nghệ thuật và có tình yêu mãnh liệt dành cho nghệ thuật truyền thống.

Nghệ sĩ Xuân Nghĩa hiện đang công tác tại Nhà hát chèo Quân đội. Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Xuân Nghĩa sinh năm 1978 được biết đến với tư cách là một diễn viên chèo, hài kịch. Từ năm 1999 đến nay, anh công tác tại Nhà hát chèo Quân đội và đang mang quân hàm Trung tá.

Em trai Xuân Hinh tâm sự, vốn sinh ra ở vùng quê Kinh Bắc - Bắc Ninh, quê hương của những làn điệu dân ca quan họ mượt mà đằm thắm trữ tình nên ngày từ nhỏ những giai điệu quan họ đã ngấm sâu vào anh. Anh cũng rất đam mê với chèo nhưng không thực sự tự tin để theo đuổi nên sau khi học xong cấp 3, anh đã lựa chọn trở thành một kỹ sư điện nhưng học được một thời gian lại nghỉ. Từ đó, anh dành nhiều thời gian theo đuổi bộ môn nghệ thuật chèo để thỏa mãn đam mê. Để học hành một cách bài bản và chuyên nghiệp, anh đã đăng ký theo học chèo tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

“Trong một hội thi của trường, tôi tham gia tiết mục văn nghệ và được giải. Bác cả Xuân Hinh phát hiện tôi có năng khiếu nên dẫn dắt tôi vào nghề. Tôi thi vào trường nghệ thuật quân đội, ra trường là sống được bằng nghề luôn. Tôi mang ơn bác còn chả hết nữa là ‘bằng mặt không bằng lòng”, nghệ sĩ Xuân Nghĩa chia sẻ.

Em trai Xuân Hinh rất đa tài, có thể đóng chính diện, phản diện, giả gái, người trẻ, người già... Ảnh: FBNV

Theo nghệ sĩ Xuân Nghĩa, những năm tháng đi học, anh cả Xuân Hinh là người nuôi nấng anh. Rồi có thời điểm anh rơi vào khó khăn vất vả, thậm chí sống trong nợ nần… anh cả Xuân Hinh cũng “gánh” cho anh.

“Các cụ ngày xưa có câu “quyền huynh thế phụ”, bố mẹ tôi mất là một tay anh Xuân Hinh lo cho các em. Anh dạy dỗ, chăm sóc các em nên rất là nghiêm khắc. Giờ thì anh bớt nói, bớt mắng rồi chứ trước anh nói tôi nhiều lắm, để tôi bớt đi. Thậm chí có lần còn khen, bảo "ừ thì cũng có tài đấy, hát hay đấy nhưng phải chỉn chu thêm". Trước không bao giờ anh khen và để được anh khen là rất khó nên tôi cũng có động lực hơn”, nghệ sĩ Xuân Nghĩa nói.

Nam nghệ sĩ cũng kể rằng, "vua hài đất Bắc" Xuân Hinh là anh cả nên từ bé đã sớm ý thức được trách nhiệm lớn lao với các em chứ không phải khi phú quý rồi mới nghĩ tới.

"Những gì anh Xuân Hinh làm cho bố mẹ, cho các em, tôi có muốn cũng không làm được. Trong nghệ thuật, anh Hinh là người chỉn chu từng tí một. Từ phục trang, biểu diễn, giữ gìn hình ảnh cả trong nghề lẫn cuộc sống. Chính vì thế mà anh luôn khắt khe và muốn tôi phải nỗ lực hết sức, thậm chí là quá sức bản thân để xứng đáng với sự trân trọng của khán giả”, em trai Xuân Hinh kể thêm.

Hay bị lôi ra so sánh với anh trai

Tham gia hoạt động nghệ thuật từ sớm, tới nay, nghệ sĩ Xuân Nghĩa đã có hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật. Anh đã tham gia hơn 30 vở chèo cùng nhiều tiểu phẩm hài, phim hài Tết. Hình ảnh một nam nghệ sĩ với giọng nói và cách diễn dí dỏm khiến không ít khán giả ấn tượng.

Nghệ sĩ Xuân Nghĩa là một người khá đa năng, có nhiều tài lẻ. Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Xuân Nghĩa là một người khá đa năng, có nhiều tài lẻ. Anh không chỉ diễn xuất cả chính kịch lẫn hài kịch mà còn viết kịch bản, tự đạo diễn cho các sản phẩm của mình như: Mất vợ vì rượu, Để cho thầy lấy vợ, Bá Kiến thức tỉnh…

Với các vai diễn, em trai Xuân Hinh không chỉ đóng chính diện, phản diện mà làm tất, từ bà già, giả gái, đến các vai "đào lệch". Dù không nói ra nhưng có vẻ như anh muốn chứng tỏ cho khán giả thấy, anh với anh trai Xuân Hinh khác nhau, mỗi người một thế mạnh chứ không phải anh bị ảnh hưởng hay bắt chước anh trai.

Nghệ sĩ Xuân Nghĩa cũng chia sẻ rằng, hai anh em có phần giống nhau về ngoại hình cho tới lối diễn nên không ít lần anh bị lôi ra so sánh và nói bắt chước. Thế nhưng không vì thế mà anh nản lòng mà luôn cố gắng để khẳng định mình trên con đường nghệ thuật

“Có nhiều người lại bảo tôi ăn cắp lối diễn, giọng nói của anh Xuân Hinh. Điều này là không đúng. Cùng cha mẹ sinh ra, cùng uống nước từ mạch nguồn quê hương Bắc Ninh yêu dấu, cùng được nuôi dưỡng tâm hồn, từ bé đã thấm đẫm những làn điệu Chèo từ chiếu Chèo Kinh Bắc của những liền anh liền chị nên có thể giống nhau chăng?

Đấy là khán giả so sánh chứ tôi làm sao dám so sánh với anh Xuân Hinh. Anh không những là người anh trong gia đình mà còn là người anh trong nghề, là cột mốc để không chỉ riêng tôi mà nhiều bạn trẻ trong nghề cũng hướng tới. Tôi không chạnh lòng, ngược lại còn hãnh diện vì mình cũng phải diễn được mới có cái so sánh", nam nghệ sĩ bộc bạch.

Đời tư lận đận, 48 tuổi vẫn lẻ bóng

Em trai Xuân Hinh cho biết, bản thân cũng từng kết hôn nhưng được 10 năm thì hai người đường ai nấy đi. Hiện tại anh sống một mình và con cái ở cùng mẹ, dù ly hôn nhưng anh vẫn có trách nhiệm với các con. Đặc biệt, dù đã ly hôn nhưng Xuân Nghĩa vẫn giữ mối quan hệ thân tình với vợ cũ. Anh luôn cố gắng làm những điều tốt nhất cho con trai trong khả năng của mình.

Em trai Xuân Hinh và con trai. Ảnh: FBNV

Nam nghệ sĩ chia sẻ, ai lập gia đình cũng đều mong được hạnh phúc chứ ai muốn đổ vỡ. Nhiều hôm đi diễn về muộn, trở về căn phòng chỉ có một mình anh thấy tủi phận nhưng chỉ biết tự an ủi “số mình nó thế". Nghệ sĩ Xuân Nghĩa còn cho biết, anh vẫn mở lòng để đón nhận tình cảm nhưng chưa đủ duyên nên hiện tại, anh chỉ biết dồn hết cho công việc.

Bây giờ, dù sống cô đơn nhưng nghệ sĩ Xuân Nghĩa vẫn lạc quan và coi nghệ thuật là niềm an ủi của mình. Anh nói: “Nhiều khi những người làm nghệ thuật thì cô đơn cũng là một chất xúc tác để cho ra những tiểu phẩm hay”.

Hỏi nghệ sĩ Xuân Nghĩa có thấy chạnh lòng khi bị so sánh và ít nổi tiếng hơn anh trai không, anh thành thực đáp rằng: "Tôi vô cùng hãnh diện nếu được khen giống anh ấy. Anh Xuân Hinh dù có người thích người không nhưng với tôi, anh luôn là cây đa, cây đề.

Nhiều người muốn giống anh cũng đâu có được. Việc anh được công chúng yêu mến hơn cũng là điều dễ hiểu. Đó là chất xúc tác để mình cố gắng. Hơn nữa, trong cuộc sống tôi không phải là người thích đố kỵ và tham vọng. Tôi trân trọng những gì đến tự nhiên và làm sao để mình thoải mái nhất chứ không phải nỗ lực bằng mọi giá mà phải đánh đổi hay sống khác đi với bản thân”.