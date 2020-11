3 ngày trước bầu cử Mỹ: Trump hết cơ hội bắt kịp Biden?

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn bị đối thủ Joe Biden dẫn trước đáng kể khi chỉ còn 3 ngày nữa là đến Ngày bầu cử.

Vì nhiều cuộc thăm dò không đưa ra kết quả mới vào cuối tuần nên đây sẽ là số liệu mới nhất, theo Mediaite. Cụ thể, theo kết quả cuộc thăm dò RealClearPolitics hôm 31/10, ông Biden dẫn trước 7,8 điểm % so với ông Trump, ở mức 51,3% so với 43,5%. Kết quả này cũng tương tự như ngày hôm trước.

Trong khi đó, theo kết quả cuộc thăm dò của FiveThirtyEight, ông Biden tăng 8,6 điểm % trên toàn quốc so với ông Trump, ở mức 52% so với 43,4%, tăng 2% so với ngày hôm trước.

Ngoài ra, CNN hôm 31/10 cũng công bố một kết quả mới từ các cuộc thăm dò mới nhất của họ, do SSRS thực hiện, cho thấy, ông Biden dẫn đầu ở cả 2 bang chiến trường quan trọng Wisconsin và Michigan. Ông Biden cũng dẫn 4 điểm % so với ông Trump ở Arizona, một trong những chiến trường quan trọng nhất đối với đương kim Tổng thống vào Ngày bầu cử.

Theo Mediaite, mỗi ngày cận kệ cuộc bầu cử đều có khả năng làm cuộc bỏ phiếu trở nên đảo lộn. Nhưng với tỷ lệ bỏ phiếu sớm cao, tỷ lệ phiếu bầu được gửi qua thư cũng cao, với một số lượng lớn cử tri phân cực ít thay đổi tình cảm, các kết quả khảo sát mới được cho là phán ánh chân thực tình cảm của cử tri và đây sẽ là yếu tố quan trọng nhất để dự đoán kết quả trong Ngày bỏ phiếu.