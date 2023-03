Loại rau mầm trồng đơn giản, nhanh thu hoạch: Giá đỗ

Giá đỗ là một loại rau mầm khá phổ biến ở Việt Nam với cách trồng đơn giản, thời gian sinh trưởng nhanh chóng. Giá đỗ thường được trồng từ hạt đậu xanh nhưng cũng có nơi trồng bằng đậu tương, đậu đen hoặc đậu đỏ.

Giá đỗ được trồng bằng cách ngâm đậu trong nước từ 3-6 giờ rồi sau đó ủ trong chai, lọ, chum khoảng 4-5 ngày và tưới nước thường xuyên cho giá đỗ. Sau khi giá đỗ nảy mầm khoảng 3-4 cm thì có thể bỏ ra sử dụng chế biến món ăn.

Giá đỗ là loại rau có nhiều tác dụng cho sức khỏe lại dễ làm, nhanh thu hoạch, dễ chế biến. Ảnh: HB.

Giá đỗ có vị ngọt nhẹ và là nguyên liệu chế biến món ăn có thể tìm mua khá dễ dàng cũng như cách chế biến cũng rất đơn giản, chúng ta có thể ăn sống, làm nộm, làm món xào, món canh...

Là một loại rau dễ trồng, dễ chế biến nhưng giá đỗ lại có nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Các chất chống oxy hóa có trong giá đỗ có tác dụng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Bên cạnh đó, các chuỗi oligosaccharide trong giá đỗ có xu hướng trở thành carbohydrate giúp giảm thiểu lượng chất độc tích tụ trong cơ thể lâu ngày.

Trong giá đỗ có hợp chất saponin giúp loại bỏ cholesterol xấu và tránh mỡ máu tăng cao. Chính vì vậy, ăn giá đỗ có tác dụng ngăn ngừa đột quỵ xảy ra cũng như giúp cho hệ thống tim mạch của bạn luôn khỏe mạnh.

Mật độ cấu trúc xương và độ dày của xương được cải thiện đáng kể nhờ hàm lượng estrogen có trong giá đỗ. Ăn giá đỗ thường xuyên có thể ngăn chặn được sự thoái hóa diễn ra, khiến xương của bạn trở lên chắc khỏe hơn.

Loại rau phổ biến, chứa hàm lượng chất sắt cao: Rau dền

Rau dền là loại rau phổ biến trong các bữa ăn của mọi gia đình. Nó có vị ngọt, tính mát, chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Đặc biệt, với hàm lượng chất sắt rất cao. Sử dụng rau dền có thể giúp giảm viêm, tốt cho xương, ngăn ngừa các bệnh tim mạch, đái tháo đường...

Trong rau dền chứa hàm lượng chất sắt rất cao. Ảnh: Vinmec.

Thành phần khoáng chất trong rau dền khá phong phú và đặc biệt rất có lợi cho sức khoẻ trong đó hàm lượng canxi chiếm tỷ trọng khá cao và có thể cao hơn so với các loại rau khác.

Theo các nghiên cứu cho thấy hàm lượng canxi trong rau dền cao gấp 3 lần so với rau cải bó xôi và cao gấp 2 lần so với sữa. Vì thế, loại rau này là một trong những siêu thực phẩm có vai trò đặc biệt quan trong giúp tăng cường độ cứng của xương, đồng thời giảm thiểu nguy cơ loãng xương và các bệnh liên quan đến thiếu canxi như co giật.



Một vài nghiên cứu gần đây đã đưa ra được những dẫn chứng về chuỗi peptid trong rau dền có tác dụng làm giảm tình trạng viêm sưng trên người, và thậm chí nó còn có vai trò trong việc ngăn chặn hoạt động của gốc tự do tấn công các tế bào khỏe mạnh của cơ thể.



Các triệu chứng viêm khớp, bệnh gút hay các vấn đề liên quan đến tình trạng viêm khác được những phân tử chống viêm có trong rau dền tác động tích cực và giảm thiểu nguy cơ.

Các nghiên cứu đã chứng minh được rằng ăn rau dền thường xuyên sẽ giúp duy trì mức đường huyết trong máu, từ đó giúp bệnh nhân đái tháo đường có thể kiểm soát tình trạng bệnh đái tháo đường tốt hơn. Hơn nữa, loại rau này còn giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến mức đường huyết cũng như cholesterol trong máu như thừa cân béo phì...

Thành phần acid amin trong rau dền khá phong phú đặc biệt là acid amin cần thiết lysin. Cùng với các khoáng chất như: kali, photpho, magie, sắt, vitamin C, vitamin E rau dền có vai trò trong việc ngăn ngừa các gốc tự do do quá trình lão hoá.

Lá hẹ

Trong những tài liệu cổ, lá hẹ không chỉ là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng hàng đầu mà còn có tính năng kháng viêm, diệt khuẩn rất tốt.

Lá hẹ là một loại rau có nhiều dưỡng chất. Ảnh: L.Đ

Hẹ là một loại thực vật thân thảo, mọc trên nền đất, trong tự nhiên hẹ có thể mọc cao từ 20-40cm, thân và lá hẹ có màu xanh lục, hoa màu trắng. Cây rau hẹ rất dễ trồng và ít phải chăm sóc. Chỉ cần gieo hoặc trồng bằng cây con một lần, là có thể thu hoạch nhiều lứa, nhiều năm. Cây phát triển tốt quanh năm, vừa có thể làm rau ăn, vừa có thể dùng làm thuốc những khi cần thiết.

Cây lá hẹ chứa rất nhiều vitamin nhóm B và khoáng chất, đồng, pyridoxin, sắt, niacin, mandan, thiamin, canxi, riboflavin… Ngoài ra nó còn chứa nhiều vitamin K rất tốt cho người bị loãng xương,…

Đồng thời, lá hẹ cũng có công dụng làm tan huyết ứ, thúc đẩy tuần hoàn máu và giải độc. Mọi người có chế biến lá hẹ bằng cách nấu canh với tôm hay thịt hoặc xào trứng…

Hẹ là một nguồn cung cấp beta-carotene dồi dào, một chất chống oxy hóa giúp tăng cường làn da rạng rỡ và khỏe mạnh. Nó cũng có thể giúp điều trị mụn trứng cá, giảm nếp nhăn, một số dấu hiệu lão hóa khác.



Một vài nghiên cứu cho rằng hẹ có thể kích thích mọc tóc. Chúng có thể làm tăng lưu lượng máu đến da đầu và củng cố chân tóc, ngăn ngừa tóc gãy rụng.



Mặt nạ dưỡng tóc bằng dầu lá hẹ cũng có thể cải thiện tình trạng tóc xỉn màu. Đun sôi lá hẹ trong nước khoảng 30 giây, sau đó để nguội rồi gội cùng với dầu ô liu, tóc của bạn sẽ chắc khỏe hơn.

Hẹ là nguồn cung cấp choline dồi dào, đây là một trong những chất dinh dưỡng quan trọng hỗ trợ giấc ngủ ngon. Axit folic trong lá hẹ cũng được biết đến với công dụng thúc đẩy sản xuất dopamine và serotonin, là những hormone mang lại cảm giác tốt giúp cải thiện tâm trạng của bạn.



Nấm hương



Được đánh giá là món ăn giàu dược tính, trong đó nấm hương được đánh giá nổi bật qua các công dụng sau.

Nấm hương được coi là thực phẩm cho những người bị thiếu máu do thiếu sắt, cao huyết áp, tiểu đường, trẻ em suy dinh dưỡng. Ảnh: L.Đ

Nấm hương được coi là thực phẩm cho những người bị thiếu máu do thiếu sắt, cao huyết áp, tiểu đường, trẻ em suy dinh dưỡng. Sách Đông y viết về nấm hương vị ngọt tính bình, có công dụng bổ tỳ, ích khí, dưỡng huyết, hòa huyết, tiêu đờm.

Nấm hương có tác dụng giải độc và bảo vệ tế bào gan rất tốt. Các polysaccharide trong nấm hương có khả năng hoạt hoá miễn dịch tế bào, thúc đẩy quá trình sinh trưởng và phát triển của tế bào lympho, kích hoạt tế bào lympho T và lympho B - những tế bào đóng vai trò chính trong việc bảo vệ cơ thể.



Ngày nay các nhà khoa học đã khẳng định nấm hương có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể, ức chế tế bào ung thư, hạ huyết áp, giảm cholesterol máu, phòng ngừa sỏi thận và sỏi tiết niệu, trợ giúp tiêu hoá...



Vì vậy, đây được coi là thực phẩm cho những người bị thiếu máu do thiếu sắt, cao huyết áp, tiểu đường, rối loạn lipid máu, trẻ em suy dinh dưỡng...

Theo một nghiên cứu, nấm hương có chứa một chất hóa học đặc biệt mang tên AHCC - một loại hợp chất pha trộn các axit amin, polisaccarit và khoáng chất, có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch bằng cách gia tăng số lượng các tế bào giúp cơ thể chống lại sự nhiễm trùng, và ngăn chặn sự phát triển của khối u.