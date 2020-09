4 phim cổ trang Trung Quốc đình đám gây "sốt" nửa cuối năm 2020 không nên bỏ lỡ

Thanh trâm hành là bộ phim xoay quanh cô gái Hoàng Tử Hà (do Dương Tử thủ vai) - một nữ thần thám có tiếng và chẳng may gặp nạn diệt môn chỉ sau một đêm. Sau khi, may mắn sống sót nhưng trở thành tội nhân triều đình phải lẩn trốn mọi nguy hiểm. Trong quá trình lẩn trốn, Hoàng Tử Hà nhất quyết tìm ra sự thật rửa sạch thanh danh cho bản thân.