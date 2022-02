534 “mô hình xanh” ở ngoại ô Hà Nội là những mô hình gì mà nông dân thi nhau thực hiện?

Sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường

Đến thăm vùng trồng rau an toàn xã Tiền Yên (huyện Hoài Đức), trên khắp cánh đồng trải rộng một màu xanh, tuyệt nhiên không có vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật.

Giám đốc HTX Nông nghiệp Tiền Lệ (xã Tiền Yên) Nguyễn Văn Hào cho biết, HTX có khoảng 500 hộ xã viên tham gia trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP trên tổng diện tích hơn 33ha. Tham gia trồng rau an toàn các thành viên trong HTX sử dụng phân bón vi sinh tạo độ tơi xốp cho đất.

Để hạn chế sâu bệnh, bà con còn phun các chế phẩm gừng, ớt ngâm rượu hoặc các loại thuốc sinh học được phép sử dụng. Do thâm canh tốt nên mỗi năm, các xã viên có thể sản xuất được 7 vụ. Mỗi ngày HTX cung cấp ra thị trường 12 - 15 tấn rau các loại thông qua một số công ty thu mua, bao tiêu sản phẩm.

Mô hình trồng rau an toàn gắn với bảo vệ môi trường của nông dân xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội được lãnh đạo T.Ư Hội NDVN, TP.Hà Nội đánh giá cao. Ảnh: Thu Hà

Phát huy kết quả đạt được, năm 2022, các cấp Hội ND TP.Hà Nội phấn đấu trồng mới 15.000 cây xanh; gắn biển 152 hàng cây nông dân, xây dựng ít nhất được 406 mô hình nông dân bảo vệ môi trường nông thôn và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bà Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch Hội ND huyện Hoài Đức phấn khởi cho biết: Để có được kết quả này là nhờ các cấp Hội ND trên địa bàn huyện đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền để hội viên nông dân hiểu được lợi ích của việc sử dụng phân vi sinh, phân hữu cơ trong sản xuất.

Bên cạnh đó, các cấp Hội ND huyện Hoài Đức đã tuyên truyền, vận động hội viên thành lập các câu lạc bộ bảo vệ môi trường; phát triển mô hình thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật trên cánh đồng, tạo dựng những tuyến đường hoa, những hàng cây xanh...

Ông Chu Văn Khang - Chủ tịch Hội ND huyện Chương Mỹ chia sẻ: "Nói không với thuốc bảo vệ thực vật, nhiều hộ nông dân đã chuyển sang trồng rau an toàn, lúa hữu cơ, chăn nuôi an toàn sinh học… vừa tạo sản phẩm an toàn, vừa cho hiệu quả kinh tế và góp phần bảo vệ môi trường.

Chỉ tính riêng trong năm 2021, nông dân Chương Mỹ đã xây dựng được 40 mô hình bảo vệ môi trường, trong đó có 3 mô hình hàng cây nông dân với 195 cây xanh các loại. Đặc biệt, Hội đã phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chương Mỹ khảo sát, thí điểm triển khai mô hình "Cánh đồng không khói" trên địa bàn các xã: Đồng Phú, Hòa Chính, Văn Võ, Thượng Vực…

Không chỉ tại Hoài Đức, Chương Mỹ, nhiều "mô hình xanh" do Hội ND các cấp trên địa bàn TP.Hà Nội xây dựng đã lan tỏa rộng khắp, góp phần bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan, không gian xanh, sạch, đẹp, nâng cao đời sống cho người dân ở các vùng quê ngoại thành. Tiêu biểu phải kể đến các mô hình "Tuyến đường nông dân tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp", "Đoạn đường nông dân kiểu mẫu", "Cánh đồng sạch, cánh đồng không đốt rơm rạ", "Trồng rau hữu cơ, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học"…

Góp phần làm đẹp Thủ đô

Bà Phạm Hải Hoa – Chủ tịch Hội ND TP.Hà Nội cho biết: Trong 2 năm qua, mặc dù dịch Covid-19 tác động mạnh mẽ đến đời sống nông dân, nhưng các cấp Hội ND TP.Hà Nội đã chủ động, sáng tạo, duy trì tốt các mô hình bảo vệ môi trường.

Hội ND TP.Hà Nội đã thực hiện hiệu quả các mô hình: "Cánh đồng sạch"; "cánh đồng không đốt rơm rạ"; tuyến đường nông dân tự quản sáng-xanh-sạch-đẹp; hàng cây nông dân; chi hội nông dân "đẹp nhà, sạch đường, sạch đồng ruộng"; tổ hội nông dân thu gom rác thải; tổ thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật...

Riêng trong năm 2021, các cấp Hội ND Hà Nội xây dựng 534 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường. Hội tổ chức trồng và gắn biển 75 hàng cây nông dân với tổng số 12.535 cây; 112 tuyến đường hoa nông dân với độ dài 41 km; 45 mô hình cánh đồng sạch; 38 mô hình hàng cây kiểu mẫu.

Hội ND TP.Hà Nội cũng tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm với 338.560 hộ hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn.