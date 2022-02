6 bộ phim của "Hoàng tử xứ Hàn" Hyun Bin khiến fan nữ “say như điếu đổ”

Tên tôi là Kim Sam Soon – My Lovely Sam Soon (2005)

"My Lovely Sam Soon" là bộ phim truyền hình đầu tiên nam tài tử Hyun Bin đảm nhận vai nam chính. Ảnh: mphim.xyz

My Lovely Sam Soon là bộ phim truyền hình đầu tiên nam tài tử Hyun Bin đảm nhận vai nam chính. Dù vẫn với mô-típ cũ "Lọ Lem – Hoàng tử", thế nhưng với diễn xuất thiên phú của mình, Huyn Bin đã giúp bộ phim này gây tiếng vang ngay từ tập đầu phát sóng, đưa tên tuổi của anh trở thành ngôi sao hạng A và nổi tiếng khắp châu Á.

Trong My Lovely Sam Soon, Hyun Bin vào vai một chàng giám đốc giàu bị mẹ thúc giục lấy vợ, trong khi anh lại đang vương vấn mối tình đầu. Anh bèn đề nghị cô đầu bếp mập mạp Kim Sam Soon giả làm bạn gái mình theo hợp đồng. Cứ tưởng hai con người ở hai thế giới sẽ không bao giờ ưa nhau, nhưng cuối cùng họ lại rơi vào lưới tình mà chẳng thể thoát ra.

Thế giới họ đang sống – The world that they live in/ Worlds Within (2008)

"The world that they live in" là một trong những dấu mốc đánh dấu sự thành công trong sự nghiệp diễn xuất đang nở rộ của nam tài tử Hyun Bin. Ảnh: phimhan.live

Nếu My Lovely Sam Soon là bộ phim giúp Hyun Bin đến gần hơn với công chúng thì The world that they live in là một trong những cột mốc đánh dấu sự thành công trong sự nghiệp diễn xuất đang nở rộ của anh.

Bộ phim lấy bối cảnh tại một đài truyền hình, mô tả công việc của những con người góp phần tạo nên một bộ phim hay phục vụ khán giả. Hyun Bin vào vai Ji Oh - một nam đạo diễn có uy tín tình cờ gặp lại bạn gái cũ Joon Joong khi cô đến xin làm việc tại đài. Những câu chuyện bi hài xung quanh cuộc sống của cả hai, mối quan hệ tình cảm, tình bạn, tình gia đình, tình đồng nghiệp...

Phim không có những tình tiết kịch tính, thắt nút gỡ nút khiến khán giả hồi hộp. Song từng câu thoại, hành động của nhân vật lại khiến khán giả bị hút vào "thế giới họ đang sống" suốt 16 tập phim.

The world that they live in cũng là bộ phim giúp Hyun Bin và Song Hye Kyo "nên duyên". Cả hai công khai hẹn hò vào tháng 8/2008. Tuy nhiên chỉ sau 3 năm bên nhau, cả hai đã đường ai nấy đi trong sự tiếc nuối của khán giả.

Khu vườn bí ẩn – Secret Garden (2010)

Sẽ thật thiếu sót khi nhắc đến những bộ phim "để đời" của Hyun Bin mà bỏ quên Secret Garden. Phim là sự kết hợp hoàn hảo của Hyun Bin và Ha Ji Won. Ảnh: phimmoi.one

Đây bộ phim này đã tạo nên "cú hích" giúp tên tuổi Hyun Bin vượt qua lãnh thổ Hàn Quốc và giúp anh gặt hái được danh hiệu cao nhất tại giải Baeksang Arts lần thứ 47.



Lấy chủ đề hoán đổi thân xác, bộ phim xoay quanh đôi "oan gia ngõ hẹp" Kim Joo Won và Gil Ra Im. Trong một lần lạc vào rừng, họ uống phải thứ nước thuốc kỳ lạ và bị tráo đổi linh hồn cho nhau mỗi khi trời mưa. Qua bao tình huống tréo ngoe, hai kẻ thù không đội trời chung lại trở thành tri kỷ.

Tuy vào vai giám đốc trung tâm thương mại nhưng Kim Joo Won không có nét kiêu ngạo, hống hách thường thấy. Nghề nghiệp diễn viên đóng thế giúp cho nữ chính thoát khỏi hình ảnh mềm yếu trong các phim cổ tích Lọ Lem. Bộ phim đã đạt rating lên đến 35,2% ở tập cuối nhờ cái kết có hậu cho tất cả các cặp đôi chính phụ trong phim.

Vòng xoáy lừa đảo – The Swindlers (2017)

Bộ phim này của Hyun Bin này đã đứng đầu doanh thu phòng vé trong suốt 3 tuần liên tiếp và được 10 quốc gia mua bản quyền trình chiếu, trong đó có Bắc Mỹ, Anh và Úc, New Zealand. Ảnh: heobenho.xyz

Đây là bộ phim có sự tham gia của Hyun Bin được đánh giá là phiên bản châu Á đặc sắc của Now you see me (Phi vụ thế kỷ).

Đúng với câu đề tựa (tagline) "Tuyệt đối không được tin tưởng bất cứ ai", càng về cuối, The Swindlers càng trở nên khó đoán, khiến khán giả không thể rời mắt. Người xem tới phút cuối cùng mới vỡ lẽ ai là kẻ nắm thế chủ động trong cuộc chơi, ai là kẻ bị dắt mũi xoay như chong chóng.

Trong phim Hyun Bin vào vai tay lừa đảo Ji Sung, vì muốn báo thù cho cha mình mà "lập team" truy lùng trùm lừa đảo khét tiếng Doo Chil. Trong hành trình đuổi hình bắt bóng, anh mới phát hiện ra thân phận bí ẩn của tay công tố viên Park Hee Soo chuyên đi thu dọn hậu quả cho giới chính trị gia cấp cao tại Hàn Quốc. Từ đây, Ji Sung bị lôi cuốn vào những bí mật u tối trong Chính phủ và cũng biết được ai chính là thủ phạm giết chết cha mình.

Ký ức Alhambra – Memories of The Alhambra (2018)

Với cốt truyện sáng tạo dựa trên trò chơi thực tế ảo (AR), 16 tập phim đã đưa khán giả đi từ bất ngờ này tới kinh ngạc khác. Ảnh: phimhay

Với cốt truyện sáng tạo dựa trên trò chơi thực tế ảo (AR), 16 tập phim đã đưa khán giả đi từ bất ngờ này tới kinh ngạc khác. Đây là một trong những bộ phim Hàn được đánh giáo cao nhất trong lịch sử truyền hình cáp, khiến khán giả bị "dày vò" tới tận giây cuối cùng.

Hyun Bin vào vai Yoo Jin Woo, CEO của một công ty chuyên đầu tư vào thiết bị điện tử. Sau khi nhận được cuộc gọi nửa đêm của một thanh niên 17 tuổi với đề nghị bán phần mềm một trò chơi AR, Jin Woo đã lên đường đi Tây Ban Nha. Tuy nhiên, anh không gặp được nhà sáng lập trò chơi 17 tuổi mà chỉ gặp được chị của cậu là Jung Hee joo (Park Shin Hye), chủ một nhà trọ biết chơi guitar. Từ đó cả hai bị vướng vào những sự cố bí ẩn giữa thực và ảo, trong khi lằn ranh giới giữa trò chơi và thực tế đang ngày càng mờ đi.

Bản nhạc cùng tên của bộ phim cũng khiến khán giả ấn tượng sởn tóc gáy mỗi khi giai điệu của nó cất lên cùng với mưa gió sấm chớp, báo hiệu tai ương sắp đến.

Hạ cánh nơi anh – Crash Landing on You (2019)

Đây là bộ phim truyền hình bom tấn cuối năm 2019, một lần nữa khắc họa đẹp đẽ hình ảnh người quân nhân sau thành công đột phá của Hậu duệ mặt trời, đồng thời se duyên thành công cho cặp đôi chính Hyun Bin và Son Ye Jin. Từ khóa tên phim được tìm kiếm nhiều thứ 2 trên Naver, chỉ sau dịch Covid-19.

"Hạ cánh nơi anh" do Hyun Bin và Son Ye Jin thủ vai đã thu hút 1.75 tỷ lượt xem online, đồng thời "đánh sập" mạng khi trình chiếu tập cuối tại Trung Quốc. Ảnh: Shelike.asia

Hạ cánh nơi anh do Hyun Bin và Son Ye Jin thủ vai đã thu hút 1.75 tỷ lượt xem online, đồng thời "đánh sập" mạng khi trình chiếu tập cuối tại Trung Quốc. Tạp chí Time cũng đánh giá đây là bộ phim Hàn Quốc hay nhất trên Netflix. Hàng loạt tạp chí khác xếp phim vào top phim đỉnh nhất năm 2020. Bộ phim, dàn diễn viên và nhạc phim đã công phá rất nhiều giải thưởng trong năm 2020.

Bộ phim miêu tả chuyện tình táo bạo xuyên biên giới của nữ tài phiệt Nam Hàn Yoon Seri và đại úy Bắc Hàn Ri Jung Hyuk. Bối cảnh chính trị nhạy cảm đã làm nổi bật tinh thần nhân văn, khát vọng hòa hợp dân độc của tác phẩm.

Hyun Bin với hình ảnh cứng cỏi, phong thái đĩnh đạc, bình tĩnh đã ghi dấu trong lòng khán giả hình ảnh chàng đại úy đáng tin cậy. Mối quan hệ gia đình phức tạp, tranh quyền đoạt lợi của anh em nhà Yoon Seri cũng là điểm khiến khán giả phải tâm đắc. Bộ phim dù có đề tài phức tạp nhưng lại không thiếu các tình tiết hài hước, đem lại sự cân bằng cho toàn mạch phim.