Top phim tình cảm lãng mạn Hàn Quốc lay động triệu con tim khán giả

Phim tình cảm lãng mạn Hàn Quốc : "It's okay to not be okay"

Đạo diễn: Park Shin-woo Năm phát hành: 2020 Thời lượng: 16 tập Diễn viên: Kim Soo Hyun, Seo Ye Ji…

Bộ phim xoay quanh nữ chính Go Moon Young (Seo Ye Ji) là nhà văn thiếu nhi nhưng có tuổi thơ bất hạnh. Cô sống cô độc, tính cách dị biệt, lạnh lùng cao ngạo. Nam chính là Moon Gang Tae (Kim Soo Hyun), nhân viên điều dưỡng, có người anh trai mắc chứng tự kỷ.

Hai nhân vật chính là chịu nhiều tổn thương về mặt tâm lý từ bé. Họ gặp nhau và dần dần chữa lành những vết thương bằng tình yêu lãng mạn.

"It's okay to not be okay" thuộc thể loại tình cảm lãng mạn Hàn Quốc. Ảnh: shelikes

Đạo diễn Park Shin-woo cho biết: "Diễn viên Kim Soo Hyun đã hoàn toàn thành công trong việc thể hiện xứng đáng với lời khen của công chúng. Với vai diễn Moon Kang Tae cô đơn và đóng vai trò trụ cột kinh tế cho gia đình từ khi còn rất trẻ do mất cả bố lẫn mẹ và lãnh luôn trách nhiệm chăm sóc người anh trai bị tự kỉ. Kim Soo Hyun mang đến một màn nhập vai quá đỗi chân thật khiến người xem phải đau lòng cho một con người kiệt sức dưới áp lực cơm, áo, gạo, tiền".

Đạo diễn: Han Hee Năm phát hành: 2014 Thời lượng: 51 tập Diễn viên: Ha Ji-won, Joo Jin-mo, Ji Chang-wook,…

Đây là bộ phim kể về cuộc đời của Ki Seung Nyang, một người Cao Ly bị cống nạp sang nước Nguyên làm cung nữ, sau đó đã trở thành một phi tần được vua sủng ái nhất và cũng đã chính thức lên ngôi Hoàng hậu. Bên cạnh đó là chuyện tình tay ba giữa Seung Nyang, Wang Yoo (vua Cao Ly) và Tahwan (Nguyên Huệ Tông - vị vua cuối cùng của đời nhà Nguyên).

Vai diễn Hoàng đế Ta Hwan của Ji Chang Wook trong "Empress Ki" được xếp ở vị trí thứ 13 và lọt vào "Top 20 nhân vật được yêu thích 2014". Ảnh: dailymotion

Hoàng hậu Ki khai thác các khía cạnh về cuộc đời và tình yêu có kèm theo một vài hư cấu của một nhân vật lịch sử người Cao Ly cuối đời nhà Nguyên là Ki Hoàng hậu.

Ở bảng xếp hạng, vai diễn Hoàng đế Ta Hwan của Ji Chang Wook trong "Empress Ki" được xếp ở vị trí thứ 13 và lọt vào "Top 20 nhân vật được yêu thích 2014".

Đảm nhận vai diễn Hoàng đế Ta Hwan trong Hoàng hậu Ki, tài năng diễn xuất của Ji Chang Wook nhanh chóng được giới chuyên môn công nhận. Nam diễn viên nhanh chóng trở thành tên tuổi hạng A của Kbiz với những tác phẩm truyền hình đình đám sau đó.

Phim Hàn Quốc "She was pretty"

Đạo diễn: Jung Dae-yoon Năm phát hành: 2015 Thời lượng: 16 tập Diễn viên: Hwang Jung-eum, Park Seo-joon, Choi Siwon,….

Nội dung phim kể về cô gái xấu xí Kim Hye Jin (Hwang Jung Eum) đang làm việc tại một tạp chí lớn. Cô phải lòng anh giám đốc sáng tạo Ji Sung Joon (Park Seo Joon) đẹp trai, tự phụ và khó ưa. Anh ta chính là người bạn lúc nhỏ mà cô đem lòng thương mến. Tuy nhiên, ngày anh hẹn gặp nhưng cô lại tự ti về ngoại hình. Kim Hye Jin đã quyết định để người bạn thân đi gặp Ji Sung Joon thay mình. Cũng từ đó câu chuyện trở nên rắc rối khi Sung Joon không nhận ra Hye Jin.

Bộ phim đã thắng lớn trong lễ trao giải truyền hình thường niên "MBC Drama Awards". Ảnh sưu tầm

Bộ phim đã thắng lớn trong lễ trao giải truyền hình thường niên "MBC Drama Awards". Nữ diễn viên xuất sắc hàng đầu thuộc về Hwang Jung Eum; Park Seo Joon đoạt danh hiệu Nam diễn viên xuất sắc; Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất là Hwang Suk Jung; Diễn viên do các đạo diễn bình chọn thuộc về Hwang Jung Eum và Kịch bản xuất sắc nhất.

Phim tình cảm lãng mạn Hàn Quốc: "It's okay, that's love"

Đạo diễn: Kim Kyu-tae Năm phát hành: 2014 Thời lượng: 16 tập Diễn viên: Jo In-sung, Gong Hyo Jin…

Bộ phim này được xây dựng từ tình yêu đẹp và cuộc sống đầy khó khăn của những người mắc chứng rối loạn lo âu. Theo đó, nam chính Jang Jae Yeol (Jo In Sung) là nhà văn viết tiểu thuyết bí ẩn và là một radio DJ. Anh là người bị mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế do tổn thương tinh thần trong quá khứ. Nữ chính Ji Hae Soo (Gong Hyo Jin) là bác sĩ chuyên nghiên cứu tâm thần học tại một bệnh viện đại học. Cả hai đã gặp và cố chữa lành vết thương cho nhau bằng tình yêu.

Trong lễ trao giải "APAN Star Awards" năm 2014, giải thưởng lớn Daesang của năm thuộc về nam diễn viên Jo In-sung. Ảnh: nethd

Trong lễ trao giải "APAN Star Awards" năm 2014, giải thưởng lớn Daesang của năm thuộc về nam diễn viên Jo In Sung với vai diễn tiểu thuyết gia trong drama "It's Okay, that's love".

Trong bài phát biểu nhận giải của mình, Jo In Sung gửi lời cảm ơn tới biên kịch Noh Hee Kyung, đạo diễn Kim Kyu Tae và đặc biệt là bạn diễn Gong Hyo Jin: "Tôi nghĩ tôi nhận được giải thưởng này là nhờ có Gong Hyo Jin. Tôi sẽ không diễn được như vậy nếu không có cô ấy".

Phim Hàn Quốc "Descendants of the sun"

Đạo diễn: Lee Eung-bok và Baek Sang-hoon Năm phát hành: 2016 Thời lượng: 19 tập Diễn viên: Song Joong-ki, Song Hye-kyo, Jin Goo…

Bộ phim tình cảm lãng mạn Hàn Quốc "Descendants of the Sun" (Hậu duệ mặt trời) xoay quanh hai nhân vật Yoo Shi Jin và Kang Mo Yeon do diễn viên Song Joong Ki và Song Hye Kyo đóng chính.

Yoo Shi Jin là đội trưởng lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, Kang Mo Yeon là thành viên của tổ chức bác sĩ không biên giới.

Phim lấy bối cảnh thành phố Uruk (một trong những thành phố cổ đại nổi tiếng của Iraq) bị chiến tranh tàn phá. Ảnh: thetips.vn

Thời gian đầu gặp gỡ và hợp tác, Shi Jin và Mo Yeon thường xuyên xảy ra xung đột. Tuy nhiên về sau, mối quan hệ giữa họ dần được cải thiện. Trải qua nhiều lần xông pha vào chốn hiểm nguy, cả hai đã nhận ra tình cảm dành cho nhau.

Phim lấy bối cảnh thành phố Uruk (một trong những thành phố cổ đại nổi tiếng của Iraq) bị chiến tranh tàn phá. Và phần lớn chi phí sản xuất bộ phim này đều dồn vào việc tạo dựng bối cảnh. Bởi, bộ phim được sản xuất trước hoàn toàn (khác với kiểu làm phim cuốn chiếu thường thấy ở các bộ phim truyền hình Hàn Quốc hiện nay), toàn bộ diễn viên và đoàn làm phim đã dành cả tháng trời ghi hình tại Hy Lạp – nơi được tiết lộ đã ngốn 65"% ngân sách bộ phim để tạo dựng một trường quay mở. Các cảnh quay khác trong "Descendants of the Sun" được thực hiện ở vùng núi Taebaek, tỉnh Gangwon.

Một nhà sản xuất của phim cho biết: "Các cảnh quay thực hiện tại Hy Lạp và Taebaek được đan xen lẫn nhau. Khó khăn đối với chúng tôi là làm sao để các khán giả khó tính không phân biệt được bộ phim được quay tại hai địa điểm hoàn toàn khác biệt".

Theo tính toán của giới chuyên môn, mỗi tập "Descendants of the Sun" tiêu tốn tới 800 triệu won (khoảng 668.000 USD), vượt xa chi phí sản xuất trung bình của các bộ phim truyền hình có cùng thời lượng (khoảng 292.000 USD).

Phim Hàn Quốc "My love from the star"

Đạo diễn: Jang Tae-Yoo Năm phát hành: 2014 Thời lượng: 21 tập Diễn viên: Kim Soo-hyun, Jun Ji-hyun, Park Hae-jin…

"My love from the star" xoay quanh câu chuyện về chàng trai ngoài hành tinh, có ngoại hình và năng lực xuất chúng sống từ triều đại Joseon khi du lịch xuống trái đất bằng UFO của mình. Bốn thế kỷ sau, anh có tình cảm với một diễn viên điện ảnh tên là Chun Song Yi. Chàng và nàng đã tạo nên một mối tình đầy kỳ diệu và phi thường.

"My love from the star" xoay quanh câu chuyện về chàng trai ngoài hành tinh. Ảnh: viki.com

Để thực hiện cảnh nhân vật phản diện Lee Jae Kyung bị Do Min Joon cho rơi tự do vì hãm hại minh tinh Chun Song Yi, nam diễn viên Shin Sung Rok đã phải treo mình trên dây suốt 3 ngày ở độ cao hơn 10m. Trước đó, anh còn trải qua nhiều buổi diễn tập cùng đội ngũ quay phim và diễn viên đóng thế để ngăn chặn bất kỳ sự cố nguy hiểm nào xảy ra.

Phim Hàn Quốc "Goblin"

Đạo diễn: Lee Eung Bok Năm phát hành: 2017 Thời lượng: 17 tập Diễn viên: Gong Yoo, Jo Woo Jin, Kim Go Eun, Lee Dong Wook, Lee El…

"Goblin" là bộ phim tình cảm lãng mạn Hàn Quốc kể về câu chuyện tình giả tưởng về một yêu tinh thời hiện đại.

Gong Yoo đang tìm cách kết thúc cuộc sống bất tử bị nguyền rủa của mình và cần một cô dâu loài người (Kim Go Eun) để làm điều đó. Cuộc sống của anh sau đó trở nên đan xen với một thần chết (Lee Dong Wook) không thể nhớ quá khứ của mình.

"Goblin" là bộ phim tình cảm lãng mạn Hàn Quốc kể về câu chuyện tình lãng mạn giả tưởng về một yêu tinh thời hiện đại. Ảnh 7: pops.tv

Lee Dong Wook chia sẻ lý do nhận vai: "Vào thời điểm đó, tôi đã nhận được lời mời cho vai chính của một bộ phim truyền hình khác, và bộ phim đó cuối cùng cũng được làm rất tốt. Nhưng đối với tôi, mặc dù lúc đó chỉ mới đang ở giai đoạn phát triển nhân vật, nhưng thần chết dường như là một người rất hấp dẫn. Mạch phim, thể loại giả tưởng và bối cảnh của việc một yêu tinh và thần chết sống cùng nhau là một trải nghiệm thật tuyệt vời".

"Goblin" đã thu hút sự chú ý của người xem ngay từ tập đầu tiên, đạt rating khoảng 6,322%. Biên kịch Kim Eun Sook dành được giải thưởng lớn về phim truyền hình tại lễ trao giải Nghệ thuật Baeksang lần thứ 53.