Đà Nẵng: Mưa lớn khiến thôn bị cô lập, sạt lở, hoa màu thiệt hại...

Sáng 8/10, theo ghi nhận của PV Dân Việt tại xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), nhiều khu vực trên địa bàn xã mất điện trên diện rộng, cây ngã đổ, người dân gấp rút dọn dẹp nhà cửa để phòng lũ lụt. Từ chiều qua (7/10), xã cũng đã chủ động cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn.



Mưa lớn kéo dài trong 24 giờ qua khiến huyện Hòa Vang, huyện duy nhất tại Đà Nẵng, ngập nặng.

Hoa màu của người dân tại đây bị ngập úng.

Từ chiều qua (7/10), xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) cũng đã chủ động cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Tại khu vực thôn Lộc Mỹ, nước lũ sông Cu Đê dâng lên cao gần 1,5m so với mặt đường làm ngập tuyến đường đi vào thôn này.

Bà Lê Thị Thân (trú thôn Lộc Mỹ) chia sẻ: "Nhận được tin Đà Nẵng sẽ có mưa lớn trong những ngày tới, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ cách ứng phó. Hàng năm, mưa lũ lớn, thôn Lộc Mỹ gần như lúc nào cũng bị cô lập, không những gây thiệt hại về hoa màu, nhà cửa, mà còn rất nguy hiểm cho các hộ dân sống tại đây”.

Thôn Lộc Mỹ (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) bị cô lập.

Cây cối ngã đổ.

Liên quan đến vấn đề này, ông Thái Văn Hoài Nam - Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc cho biết toàn bộ thôn hiện có 65 hộ dân, mưa lũ đã cô lập toàn bộ khu vực thôn Lộc Mỹ khi nước đã băng qua Đập tràn Lộc Mỹ, đây là con đường duy nhất đi qua thôn Lộc Mỹ.

"Xã đã cử cán bộ kiểm tra toàn khu vực ngập lụt trên địa bàn và túc trực tại khu vực đập tràn, giữ liên lạc với thôn Lộc Mỹ", Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc cho hay.

Mưa lớn trong nhiều ngày cũng khiến một số đoạn đường trên địa bàn xã Hòa Liên bị ngập, sạt lở. Khoảnh 9h30 cùng ngày, khu vực khớp nối giữa hai dự án cao tốc đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan với dự án đường ống nước nhà máy nước Hòa Liên xuất hiện tình trạng sạt lở khiến nhiều phương tiện không thể lưu thông trên đoạn đường này.

Một số đoạn đường trên địa bàn huyện Hòa Vang bị ngập, sạt lở.

Trao đổi với PV, ông Ngô Thành Tâm - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) cho biết ngay trong sáng nay (8/10), xã phải gấp rút huy động một xe múc để đào một đường mương thoát nước tạm, bảo đảm lưu thông đường ĐT 601 và giải quyết ngập úng cho những hộ dân hai bên đường, bảo đảm đất sạt lở không vào nhà người dân. Đến trưa nay, xã đã huy động lực lượng cùng máy xúc xử lý khu vực núi sạt lở. Hiện, việc khắc phục đất sạt lở tại khu vực này đã xong.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia và các sông thuộc TP.Đà Nẵng đang lên. Mực nước lúc 7h ngày 8/10 trên một số sông như sau: Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 9,02m, trên BĐ3 0,02m; Sông Cẩm Lệ tại Cẩm Lệ là 1,27m, trên BĐ1 0,27m. Dự báo, lũ trên các sông thuộc địa bàn TP.Đà Nẵng vẫn đang tiếp tục lên.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa bắc của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Nam Trung Bộ và trường gió đông, nên tại TP.Đà Nẵng, từ hôm nay đến hết ngày 10/10, tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.