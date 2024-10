Á hậu đầu tiên nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân gây ngỡ ngàng khi "khui" ảnh cũ xinh đẹp từ 30 năm trước

Mới đây, Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Kim Chi bất ngờ đăng tải bức ảnh "ngày ấy - bây giờ" thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc. Đi kèm với bức ảnh này, Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 1994 chia sẻ: "Thấy mọi người đăng, mình cũng đăng… cách nhau "hơn 30 năm" chứ mấy".

Trong bức ảnh cũ được nữ nghệ sĩ chia sẻ vào những năm 1990 khi chị để kiểu tóc xõa vai với phần tóc mái xén ngang trán phổ biến một thời. So với hiện tại, Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Kim Chi cũng để kiểu tóc ngang vai được uốn nhẹ nhàng.

Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Kim Chi gây ngỡ ngàng khi chia sẻ bức ảnh "ngày ấy - bây giờ" thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc. (Ảnh: FBNV)

Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh cách đây 30 năm của NSND Trịnh Kim Chi đã nhận về nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng: "Chị Kim Chi đã "dậy thì thành công"; "Sau bao nhiêu năm tỏa sáng tại Hoa hậu Việt Nam 1994 thì vóc dáng Á hậu Trịnh Kim Chi vẫn đẹp không tỳ vết"; "Ngưỡng mộ chị khi sở hữu vẻ đẹp "bỏ quên" thời gian"...

Ở thời điểm hiện tại, Trịnh Kim Chi cũng là Á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam duy nhất nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Tại Đại hội Hội Sân khấu TP.HCM nhiệm kỳ VIII (2020 – 2025) hồi tháng 8/2020, NSƯT Trịnh Kim Chi đắc cử vị trí Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM.

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật ngày càng thăng tiến, Á hậu Hoa hậu Việt Nam 1994 tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện. Trong đó, nữ nghệ sĩ dành sự quan tâm đặc biệt cho các nghệ sĩ lớn tuổi.

Ở tuổi ngoài 50, Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Kim Chi vẫn duy trì được sắc vóc quyến rũ thu hút mọi ánh nhìn. (Ảnh: FBNV)

Đề cập đến bí quyết giữ gìn vẻ ngoài trẻ trung, rạng ngời, Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 1994 tiết lộ, chị không ăn kiêng mà chỉ hạn chế dầu mỡ, ăn nhiều rau xanh, trái cây và uống thêm vitamin C.



"Tôi luôn đặt vấn đề sức khỏe lên hàng đầu vì có sức khỏe tôi mới làm tiếp công việc của mình và của xã hội. Điều quan trọng hơn nữa là hãy lắng nghe cơ thể mình", nghệ sĩ Trịnh Kim Chi chia sẻ.

Hôn nhân viên mãn của Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Kim Chi

Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Kim Chi khiến nhiều người ngưỡng mộ vì có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc khi ông xã luôn thấu hiểu, khích lệ chị trong công việc và các con ngoan ngoãn, yêu thương nhau.

Vợ chồng Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Kim Chi. (Ảnh: FBNV)

Chia sẻ với PV Dân Việt về bí quyết "giữ lửa" hôn nhân, nữ nghệ sĩ cho biết: "Vợ chồng tôi dù bận rộn nhưng luôn cố gắng thu xếp công việc để cùng các con ăn cơm chung ở nhà. Đặc biệt, tôi thấy mình may mắn khi có chồng là người yêu thích nghệ thuật. Đôi khi có những tác phẩm của tôi do ông xã góp ý một số điều từ kiến thức anh tìm tòi, am hiểu.



Bao nhiêu tình cảm, sự yêu thương chồng tôi đều dành hết cho gia đình. Có lẽ cuộc đời của anh chỉ có vợ con thôi. Vì anh luôn biết được vợ nghĩ gì, muốn gì trong đầu, theo thời gian tôi cũng học được cái tính đó, nhạy cảm với tất cả những gì mà anh muốn. Cũng bởi vậy, gia đình tôi khá hòa hợp và không bao giờ nảy sinh tranh cãi".

Theo NSND Trịnh Kim Chi, sự hòa thuận bắt nguồn từ ý thức của các thành viên trong gia đình. "Không phải vì tôi được ông xã yêu chiều, nhường nhịn mà tôi làm tất cả mọi việc theo ý của mình. Tôi luôn trân trọng sự hy sinh của chồng khi mình bị kéo vào guồng quay của công việc. Khi bản thân cũng không nên đề cao cái tôi, ắt hẳn người bạn đời sẽ hiểu được điều đó và trân trọng", nữ nghệ sĩ bày tỏ.