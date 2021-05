Ấn Độ giảm số ca mắc COVID-19, giới chuyên gia vẫn kêu gọi phong tỏa

Bộ Y tế Ấn Độ công bố số ca mắc đã giảm nhẹ so với mức đỉnh gần đây với 366.161 ca nhiễm mới và 3.754 ca tử vong, đưa tổng số ca mắc chạm ngưỡng 22,66 triệu với 246.116 ca tử vong.

Khi nhiều bệnh viện phải vật lộn với tình trạng thiếu oxy và giường bệnh trầm trọng trong khi nhà xác và lò hỏa táng quá tải, các chuyên gia cho biết số liệu thực tế của Ấn Độ có thể cao hơn nhiều so với báo cáo.

Dữ liệu từ Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ do nhà nước điều hành cho thấy, 1,47 triệu xét nghiệm COVID-19 ngày Chủ nhật là mức thấp nhất trong tháng này. Con số này so với mức trung bình hàng ngày là 1,7 triệu trong tám ngày đầu tháng Năm.

Tuy nhiên, số lượng kết quả dương tính từ các lần xét nghiệm không rõ ràng.

Hình ảnh trong chiến dịch xét nghiệm COVID-19, ở Ahmedabad, Ấn Độ ngày 24 tháng 11 năm 2020.

Nhiều bang đã áp dụng lệnh khóa cửa nghiêm ngặt trong tháng trước trong khi những bang khác đã hạn chế việc di chuyển và đóng cửa các rạp chiếu phim, nhà hàng, quán rượu và trung tâm mua sắm.

Tuy nhiên, áp lực đang đè nặng lên Modi khi phải tuyên bố đóng cửa trên toàn quốc như những gì ông đã làm trong đợt lây nhiễm đầu tiên năm ngoái.

Ông đang phải đối mặt với những lời chỉ trích vì cho phép tụ tập đông người tại một lễ hội tôn giáo và tổ chức các cuộc biểu tình bầu cử lớn trong suốt hai tháng qua ngay cả khi các ca nhiễm vẫn tiếp tục gia tăng.

Sonia Gandhi, người đứng đầu đảng đối lập chính của Quốc hội, đã đổ lỗi cho chính phủ vì đã thoái thác trách nhiệm bằng cách để các tiểu bang tiêm chủng, đối tác ANI của Reuters cho biết trên Twitter.

Bộ trưởng Y tế Delhi cho biết thành phố sắp hết vắc-xin, chỉ còn ba đến bốn ngày nguồn cung cấp vắc-xin của AstraZeneca (AZN.L), do Viện Huyết thanh của Ấn Độ và nhãn hiệu Covishield sản xuất sẽ hết, kênh tin tức NDTV đưa tin.

Tính đến Chủ nhật, quốc gia sản xuất vắc-xin lớn nhất thế giới cũng mới chỉ tiêm chủng đầy đủ được hơn 34,3 triệu người, tức chỉ 2,5%, trong dân số khoảng 1,35 tỷ người, dữ liệu của chính phủ cho thấy.

LỆNH PHONG TỎA TOÀN QUỐC LÀ CẦN THIẾT

Hôm Chủ nhật, cố vấn hàng đầu về virus corona của Nhà Trắng, Tiến sĩ Anthony Fauci cho biết ông đã khuyến cáo chính quyền Ấn Độ rằng họ cần đóng cửa.

"Ấn Độ cần ban bố lệnh đóng cửa", Fauci nói trên chương trình truyền hình "This week" của ABC. "Tôi tin rằng một số bang của Ấn Độ đã làm điều đó, chúng ta cần phải phá vỡ các nguồn lây bệnh. Và một trong những cách để làm điều đó là đóng cửa toàn thành phố."

Hiệp hội Y khoa Ấn Độ (IMA) cũng đã kêu gọi một cuộc đóng cửa "hoàn toàn, được lên kế hoạch tốt và được thông báo trước".

Thủ đô New Delhi đã bước vào tuần thứ tư bị đóng cửa, với những hạn chế khó khăn hơn như đóng cửa mạng lưới đường sắt ngoại ô, trong khi người dân tranh giành giường bệnh và nguồn cung cấp oxy khan hiếm.

Một phụ nữ nhận hỗ trợ oxy miễn phí tại một ngôi đền Gurudwara (đền thờ của đạo Sikh), giữa lúc dịch bệnh (COVID-19) đang lây lan, ở Ghaziabad, Ấn Độ, ngày 6 tháng 5 năm 2021.

"Đây không phải là lúc để khoan hồng", Thủ hiến Delhi Arvind Kejriwal cho biết hôm Chủ nhật.

"Giai đoạn này rất khó khăn, làn sóng này rất nguy hiểm, rất nhiều người đang chết ... ưu tiên ngay lúc này là cứu sống mọi người," ông nói trong một bài phát biểu trên truyền hình.

Vào cuối ngày Chủ nhật, bang miền bắc Uttarakhand cho biết họ sẽ áp đặt lệnh giới nghiêm từ thứ Ba cho đến ngày 18/5, chỉ vài ngày sau khi các cuộc tụ họp tôn giáo hàng loạt được tổ chức tại bang này trở thành sự kiện siêu lan truyền virus.

Chính phủ cho biết các cửa hàng bán các mặt hàng thực phẩm thiết yếu sẽ mở cửa trong vài giờ vào buổi sáng, trong khi các trung tâm thương mại, phòng tập thể dục, rạp hát, quán bar và cửa hàng rượu sẽ phải đóng cửa.

Fitch Ratings cho biết, các biện pháp được ngân hàng trung ương Ấn Độ công bố vào tuần trước nhằm cứu trợ người cho vay và người đi vay trong làn sóng lây nhiễm mới sẽ chỉ trì hoãn căng thẳng cho các tổ chức tài chính.

Fitch cho biết sự gián đoạn có thể tồn tại lâu hơn và lan rộng hơn so với kịch bản ban đầu, đặc biệt là trong trường hợp nhiều khu vực bị đóng cửa hơn trên toàn quốc, hơn nữa việc giảm thiểu các hoạt động từ tháng 4 đến tháng 5 sẽ trì hoãn quá trình phục hồi.

Các nhà tổ chức của giải đấu nổi tiếng Giải bóng đá Ngoại hạng Ấn Độ (IPL) thừa nhận các trận còn lại sẽ phải thi đấu ở nước ngoài sau khi đình chỉ cuộc thi vì virus trong tháng này.

Các nước trên thế giới cũng chung tay tài trợ các bình oxy, máy thở và các thiết bị y tế khác.

Hôm thứ Hai, công ty Hoa Kỳ Eli Lilly and Co (LLY.N) cho biết họ đã ký hợp đồng cấp phép với các nhà sản xuất thuốc Ấn Độ, như Cipla Ltd (CIPL.NS), Lupin và Sun Pharma để sản xuất và bán thuốc viêm khớp baricitinib của họ để điều trị cho bệnh nhân COVID. -19.

Cơ quan quản lý dược phẩm của Ấn Độ đã phê duyệt loại thuốc này để hạn chế sử dụng trong trường hợp khẩn cấp kết hợp với remdesivir cho những người lớn tuổi phải nhập viện cần thở oxy.