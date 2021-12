An Giang: 3 hoạt động đột quá của Hội Nông dân thực hiện giúp hội viên ra sao trong dịch bệnh?

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Văn Nhiên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang cho biết: Xác định năm 2021 là năm đầu triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đây là năm diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026) nên mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đồng thời, cũng là năm tiến hành đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp (nhiệm kỳ 2018-2023). Do đó, Hội Nông dân tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình hành động của năm, với 3 hoạt động đột phá và 11 chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân.

Trong đó, tập trung xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh đủ sức thực hiện mục tiêu "Phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại" theo tinh thần Nghị quyết Đại hội VII Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Bên cạnh đó, các cấp Hội đẩy mạnh tổ chức các hoạt động hỗ trợ nông dân, nâng cao hiệu quả công tác dạy nghề và giới thiệu việc làm, vận động nông dân tích cực tham gia các mô hình hợp tác, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm...

Tích cực hỗ trợ nông dân liên kết sản xuất

Một trong những điểm mới nổi bật của hoạt động công tác Hội Nông dân An Giang năm 2021 là đã phối hợp tổ chức chương trình "Bác sĩ nông học" bắt bệnh cây trồng, vật nuôi cho nông dân tại 2 huyện Chợ Mới và Phú Tân.

Nông dân trồng lúa ở huyện Tri Tôn xem trình diễn phun thuốc trừ sâu bằng máy bay không người lái. Ảnh: Trung Hiếu

Trong năm 2021, các cấp Hội đã tích cực hỗ trợ nông dân liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Trong đó, nổi bật là phối hợp với Công ty TNHH Angimex KITOKU ký kết chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa Nhật với tổng diện tích 1.760ha.

Đồng hành cùng hội viên vượt qua dịch bệnh

Trong bối cảnh dịch Covid-19, Hội Nông dân tỉnh An Giang đã tích cực chăm lo, hỗ trợ nông dân nghèo. Tổng 2 chương trình "Gian hàng 0 đồng"; "Chuyến xe 0 đồng" do Hội Nông dân các cấp An Giang hỗ trợ cho nông dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội là hơn 86 tỷ đồng.

Những chuyến xe 0 đồng đầy tình nghĩa của Hội Nông dân An Giang gửi tặng nhân dân TP.HCM. Ảnh: Hội ND An Giang.

"Thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh rất tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các biện pháp phòng, chống dịch theo chủ trương của Trung ương và tỉnh. Tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà cho hội viên, nông dân nghèo... Qua đó, chúng tôi mong muốn chia sẻ khó khăn, động viên bà con nỗ lực vượt qua khó khăn do dịch bệnh, từng bước ổn định cuộc sống" - ông Nguyễn Văn Nhiên chia sẻ.

Hoạt động hỗ trợ nông dân kết nối tiêu thụ nông sản cũng được các cấp Hội tích cực triển khai với các "Tổ phản ứng nhanh" tại địa phương. Qua đó, đã tham gia hỗ trợ tiêu thụ được 9.996 tấn lúa nếp, 3.714 tấn rau màu, 68 tấn trái cây, 684,5 tấn thủy sản, 97.500 trứng gia cầm…

Hội tham gia hỗ trợ 13 hợp tác xã đăng ký danh sách đầu mối cung ứng nông sản phía Nam do Tổ công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai để cung cấp cho TP. Hồ Chí Minh và các địa phương ở khu vực Đông Nam Bộ.

Ngoài ra, Hội Nông dân tỉnh phối hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình lúa rải vụ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, nhằm góp phần hỗ trợ nông dân tổ chức lại sản xuất và bao tiêu nông sản.

Nông dân giỏi khởi nghiệp sáng tạo

Một trong những điểm sáng nữa của Hội Nông dân tỉnh An Giang là đã xây dựng Đề án "Nông dân giỏi khởi nghiệp sáng tạo". Hiện nay, toàn tỉnh có trên 2.000 nông dân giỏi là doanh nhân nông thôn với doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm.

Mô hình trồng rau an toàn của nông dân giỏi huyện Phú Tân, An Giang. Ảnh: Mỹ Hạnh.

Hội Nông dân cũng tỉnh đã nỗ lực thực hiện 3 Nghị quyết 04, 05, 06 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Trong năm 2021, các cấp hội đã thành lập mới được 9 Chi hội nông dân nghề nghiệp, 58 Tổ hội nông dân nghề nghiệp và 160 tổ hợp tác trong năm 2021. Hiện nay, toàn tỉnh có 930 tổ hợp tác với 15.066 thành viên tham gia.

"Từ những yêu cầu, chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, chúng tôi xác định nhiệm vụ của các cấp Hội trong năm 2022 sẽ tiếp tục đồng hành, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tỉnh nhà vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, sớm khôi phục, phát triển sản xuất khi dịch bệnh Covid-19 bị đẩy lùi. Đồng thời, sẽ ưu tiên hỗ trợ nông dân về vốn, khoa học - kỹ thuật, tích cực vận động bà con thay đổi tư duy nhằm thích ứng điều kiện làm ăn thời hội nhập" - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Nhiên khẳng định.