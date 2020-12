An Giang: Án tù cho hai đối tượng đưa người xuất nhập cảnh trái phép với giá 25 USD/người

Theo cáo trạng, trước đó, ngày 5/9, tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình tuần tra, kiểm soát tại khu vực ấp Bình Di, xã Khánh Bình, huyện An Phú phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Sô Banh (trú tại xã Quốc Thái, huyện An Phú) dùng xe gắn máy biển kiểm soát 67FD-2226 chở Nguyễn Khắc Vương và Nguyễn Văn Sơn nhập cảnh trái phép từ khu vực vành đai biên giới Campuchia về Việt Nam thì bị phát hiện, bắt giữ. Đến ngày 9/9, Sô Banh bị khởi tố, điều tra.

Bị cáo Nguyễn Thị Sô Banh tại phiên tòa sáng 27/12

Bị cáo Lê Thị Nguyệt phiên tại tòa sáng 27/12

Tiếp đó, ngày 10/9, Công an xã Khánh An, huyện An Phú tuần tra kiểm soát trên địa bàn tuyến biên giới ấp An Khánh, xã Khánh An phát hiện đối tượng Lê Thị Nguyệt (trú tại xã Quốc Thái, huyện An Phú) cùng Trần Thị Hằng và Lục Thị Lệ Huyền mang theo nhiều hành lý có biểu hiện xuất cảnh trái phép nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Hằng và Huyền khai nhận được Nguyệt nhận đưa sang Campuchia với giá 25USD/ người, để tìm việc làm. Khuya ngày 9/9, Hằng và Huyền được Nguyệt đón và tìm đò đưa sang Campuchia thì bị phát hiện, bắt giữ. Ngày 17/9, Nguyệt bị khởi tố, điều tra.