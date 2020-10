An Giang: Bắt 2 xe ô tô tải vận chuyển 7.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Theo đó, khoảng 1h30 ngày 31/10, trong lúc tuần tra kiểm soát chống buôn lậu trên tuyến Quốc lộ 91, khi đến khu vực thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tổ công tác thuộc Công an huyện Châu Phú phát hiện hiện 2 xe ô tô tải biển kiểm soát 67C – 077.39 do Nguyễn Minh Tiến (SN 1989, trú tại xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú) điều khiển và xe biển kiểm soát 67C – 126.55 do Trần Anh Kiệt (SN 1992, trú tại phường Châu Phú B, TP.Châu Đốc) điều khiển có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng hóa nhập lậu nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

Khi phát hiện lực lượng công an ra tín hiệu dừng phương tiện, lợi dụng đêm tối tài xê Kiệt bỏ lại phương tiện cùng tang vật để tẩu thoát.

Phương tiện cùng tang vật.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên 2 xe tải có vận chuyển 32 tấn đường cát nhãn mác nước ngoài (có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ) và 7.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu Jet và Hero. Trong đó, xe của Tiến vận chuyển 3.000 bao thuốc lá lậu và 16 tấn đường, xe của Kiệt vận chuyển 4.000 bao thuốc lá lậu và 16 tấn đường.

Tại cơ quan công an, Tiến khai nhận, chiều 30/10, Tiến và Kiệt được chủ xe điện thoại đến thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên nhận số đường cát trên vận chuyển giao cho khách hàng tại tỉnh Kiên Giang.

Lúc này, Tiến và Kiệt rủ nhau mua 7.000 bao thuốc lá ngoại chở theo bán lại kiếm lời. Khi cả hai điều khiển xe đến khu vực thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú thì bị bắt quả tang.

Nguyễn Minh Tiến cùng số thuốc thu giữ trên 2 xe ô tô.

Công an huyện Châu Phú ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Tiến và lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng tang vật để tiếp tục điều tra làm rõ. Đồng thời, tiến hành xác minh truy tìm tài xế Kiệt.

Trước đó, khoảng 12h ngày 30/10, trên Quốc lộ 91 đoạn thuộc thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, lực lượng công an huyện cũng bắt quả tang Võ Văn Thắng (SN 1960, trú tại phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 65A – 250.24 vận chuyển 990 bao thuốc lá ngoại nhãn hiệu Hero và Jet.