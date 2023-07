Thất Sơn hay còn gọi Bảy Núi ở An Giang là chỉ các ngọn núi có tên như sau: Núi Thiên Cấm Sơn (núi Cấm); núi Phụng Hoàng Sơn (núi Cô Tô); núi Ngọa Long Sơn (núi Dài Lớn); núi Anh Vũ Sơn (núi Két); núi Ngũ Hồ Sơn (núi Dài Nhỏ hay núi Dài Năm Giếng); núi Liên Hoa Sơn (núi Tượng) và núi Thủy Đài Sơn (núi Nước).

Thiên Cấm Sơn còn gọi là núi Cấm thuộc xã An Hảo (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) cao 716m so với mặt nước biển, là ngọn núi cao nhất trong dãy Thất Sơn.

Theo dân gian truyền lại, lúc xưa Thiên Cấm Sơn có tên là núi Gấm vì núi rất đẹp nhưng do núi hiểm trở, âm u chướng khí, nhiều thú dữ không ai dám đến nên có tên gọi là núi Cấm.

Cũng có truyền thuyết kể rằng, do trước đây Vua Gia Long Nguyễn Ánh bị nhà Tây Sơn truy đuổi đã đến trú ngụ tại núi, để tránh tung tích bị tiết lộ nên lấy cớ nơi đây có nhiều thú dữ, yêu quái để cấm người dân lên núi, từ đó có tên gọi là núi Ông Cấm hay Thiên Cấm Sơn.

Do có địa hình cao nên Thiên Cấm Sơn được ví như “Đà Lạt của miền Tây” với khí hậu mát mẻ quanh năm, thảm thực vật phong phú, 4 mùa xanh tươi và nhiều loại cây trái đặc sản.

Thiên Cấm Sơn còn đặc biệt nổi tiếng với nhiều hang sâu, vồ cao, như: vồ Bồ Hong có điện thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế, vồ Thiên Tuế có dấu vết vua Gia Long, vồ Bà, vồ Ông Bướm…