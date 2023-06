Sáng 2/6, ông Lương Huy Khanh - Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Ứng phó biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự tỉnh An Giang cho biết, trong hai ngày 30 và 31/5, trên địa bàn huyện Chợ Mới, huyện Châu Phú và TP.Long Xuyên liên tiếp xảy ra 3 vụ sạt lở đất, nứt bờ kênh, rạch khiến nhiều hộ dân phải di dời khẩn cấp.



Nhà dân tại thị trấn Hội An, huyện Chợ Mới bị ảnh hưởng sạt lở. Ảnh: BCHCC

Cụ thể, ngày 30/5, trên địa bàn huyện Chợ Mới xảy ra 1 vụ sạt lở đất bờ kênh Hội An - Hòa An (đoạn qua khu vực thuộc tổ 3, khóm Thị 1, thị trấn Hội An) với chiều dài đoạn sạt lở 40m, ăn vào đất liền khoảng 3 đến 4m, khiến 2 hộ dân buộc phải di dời khẩn cấp.

Cũng trong ngày 30/5, trên địa bàn huyện Châu Phú xảy ra 1 vụ sạt lở đất bờ nam kênh Ba Thê, Tỉnh lộ 947 (đoạn qua khu vực thuộc tổ 5, ấp Bình Chánh 1, xã Bình Mỹ). Đoạn sạt lở dài 10m, ăn vào đất liền khoảng 13m, làm ảnh hưởng đến 1 nhà kho của dân.

Tiếp đó, ngày 31/5, trên địa bàn TP.Long Xuyên xảy ra hiện tượng răn nứt đường cặp bờ rạch Cái Sắn, đoạn từ cầu Cái Sắn lớn đến cầu Năm Sú, khu vực thuộc tổ 17, khóm Thới Hòa, phường Mỹ Thạnh với chiều dài khoảng 35m, vết răn nứt dao động từ 1 đến 20 cm. Vết răn nứt khiến 7 căn nhà bị nghiêng ra bờ rạch Cái Sắn.

Khẩn cấp di dời nhà dân bị ảnh hưởng sạt lở tại ấp Bình Chánh, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú. Ảnh: BCHCC

Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Ứng phó biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự tỉnh An Giang, nguyên nhân sạt lở, răn nứt đất bờ kênh do mái bờ kênh, rạch thẳng đứng, sự chênh lệch của mực nước triều lớn, nền đất yếu, tác động của dòng chảy, sóng của các phương tiện giao thông thủy, bộ kết hợp với mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày làm cấu trúc đất bở rời.

Trước đó, ngày 29/5, trên tuyến bờ hữu sông Hậu, tại khu vực tổ 20, khóm An Thạnh, cách Quốc lộ 91C khoảng 8m, cách bờ sông khoảng 5m, xảy ra nứt đất bờ sông với tổng chiều dài khoảng 40m, chiều rộng vết nứt khoảng 0,1-0,2m, gây ảnh hưởng trực tiếp đến 5 căn nhà và có khả năng sạt lở rất cao.

Sáng 26/5, tại ấp Quốc Khánh, xã Quốc Thái, huyện An Phú, xảy ra sạt lở thuộc bờ Tây sông Hậu, cách bến đò Đồng Ky về thượng nguồn khoảng 100m, với chiều dài khoảng 60m, ngang khoảng 6m. Khu vực sạt lở xuất hiện thêm nhiều vị trí rạn nứt, có nguy cơ sạt lở tiếp với chiều dài khoảng 100m.

Đến khoảng 11 giờ 45 phút trưa 26/5, bờ Đông sông Châu Đốc, đầu kênh Mới thuộc ấp Phú Mỹ, xã Phú Hội, huyện An Phú, xảy ra sạt lở với chiều dài khoảng 12m, ngang khoảng 3m.

Từ ngày 21-24/5, tỉnh An Giang ghi nhận 3 vụ sạt lở đất bờ sông, rạch xảy ra trên địa bàn hai huyện Chợ Mới, Châu Phú, với tổng chiều dài 125m.

Một khu vực bờ kênh bị răn nứt, ảnh hưởng nhà dân, tại phường Bình Thạnh, TP.Long Xuyên. Ảnh: BCHCC

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Ứng phó biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự huyện Chợ Mới, huyện Châu Phú và TP.Long Xuyên cùng đại diện lãnh đạo các xã, phường đã đến khảo sát vị trí sạt lở, răn nứt, chỉ đạo khẩn trương khoanh vùng, làm rào chắn, giăng dây, cắm biển cảnh báo, di dời vật kiến trúc để giảm tải lên mái bờ kênh, rạch…

Chính quyền các địa phương cũng vận động, huy động lực lượng cùng người dân di dời nhà cửa, tài sản của 2 hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở thuộc địa bàn huyện Chợ Mới đến nơi ở ổn định.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Ứng phó biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự tỉnh An Giang đang tiếp tục phối hợp cùng địa phương rà soát, theo dõi, cập nhật báo cáo tình hình thiệt hại.