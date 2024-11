Kênh Vĩnh Tế xác lập kỷ lục "Kênh đào thủ công khu vực biên giới dài nhất Việt Nam"

Kênh đào Vĩnh Tế là công trình thủy lợi quan trọng bậc nhất của khu vực Tây Nam Bộ và tỉnh An Giang từ thế kỷ 19 cho đến nay.

Đại biểu tham dự lễ. Ảnh: CTV

Theo sử liệu triều Nguyễn, kênh Vĩnh Tế được vua Gia Long cho khởi đào năm 1819, hoàn thành năm 1824 với chiều dài 91km, rộng 30m, sâu 2,55m, trải qua 3 giai đoạn (đợt đầu vào cuối năm 1819, đợt 2 vào năm 1823 và đợt 3 năm 1824), được thi công hoàn toàn bằng sức người.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, nhấn mạnh: Có thể khẳng định, công trình kênh đào Vĩnh Tế là công trình thủ công khu vực biên giới dài nhất Việt Nam, là minh chứng hùng hồn cho sự sáng tạo, tài tình của người Việt chinh phục thiên nhiên, thể hiện tầm nhìn chiến lược của vương triều nhà Nguyễn; khẳng định chủ quyền lãnh thổ, khai khẩn vùng đất phương Nam, phát triển kinh tế, bang giao và củng cố sức mạnh quốc phòng miền biên viễn.

Tổ chức kỷ lục Việt Nam đã công bố và trao Bằng xác lập kỷ lục Việt Nam "Kênh đào thủ công khu vực biên giới dài nhất Việt Nam" cho tỉnh An Giang. Ảnh: CTV

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, kênh Vĩnh Tế có vai trò cầu nối giữa chiến trường Đông Nam Campuchia với chiến trường miền Tây Nam Bộ (Kiên Giang, An Giang và ĐBSCL); là đầu cầu chiến lược cho sự chi viện của Trung ương về khu Tây Nam Bộ. Trong chiến tranh biên giới Tây Nam, kênh Vĩnh Tế là lũy thành ngăn bước tiến quân thù, là phòng tuyến phản công địch, giành chiến thắng. Hiện kênh Vĩnh Tế tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong quốc phòng, an ninh, xây dựng vững chắc khu vực phòng thủ tuyến biên giới Tây Nam Tổ quốc.

Kênh Vĩnh Tế hình thành tạo điều kiện cho giao lưu kinh tế, góp phần đưa Châu Đốc từ một cứ điểm quân sự từng bước trở thành khu kinh tế đầu mối kết nối với Hà Tiên (Kiên Giang) với Chân Lạp, Vĩnh Thanh, Gia Định; giai đoạn hiện nay, vai trò của kênh Vĩnh Tế ngày càng được khẳng định.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tái hiện lại quá trình đào Kênh Vĩnh Tế. Ảnh: CTV

Công trình này không chỉ giữ vai trò kết nối giao thông thủy bộ giữa các tỉnh trong khu vực mà còn được xem là "kênh mẹ" để hình thành các kênh T5, T4, T3, biến Tứ giác Long Xuyên từ hoang hóa, nhiễm phèn nặng thành vùng sản xuất trù phú, trọng điểm sản xuất lương thực ĐBSCL và cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang, cho biết, kỷ niệm 200 năm hoàn thành kênh Vĩnh Tế (1824 - 2024) là hoạt động thiết thực nhằm tưởng nhớ, tôn vinh công đức của các bậc tiền nhân, đồng thời giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Đây cũng là sự kiện chính trị trong các sự kiện quan trọng của vùng đất Phương Nam ghi dấu cho quá trình hình thành tỉnh An Giang ngày 22/11/1832.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy An Giang kêu gọi các cấp, các ngành, toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy những thành quả mà tiền nhân để lại; đoàn kết, phấn đấu đạt nhiều thành tựu to lớn và toàn diện hơn nữa trong phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo tồn, phát huy truyền thống lịch sử văn hóa; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng quê hương An Giang ngày thêm giàu đẹp, văn minh.

Kênh Vĩnh Tế ngày nay. Ảnh: CTV

Tại buổi lễ, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã công bố và trao Bằng xác lập kỷ lục Việt Nam "Kênh đào thủ công khu vực biên giới dài nhất Việt Nam" cho tỉnh An Giang.