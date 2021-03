An Giang: Nhậu say ngủ lại nhà bạn nhậu, bé gái 13 tuổi bị xâm hại

Sáng 25/3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Lê Thành Trung (SN 2001, cư trú xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi".

