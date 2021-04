An Giang: Nuôi lươn trong bồn, đủ cân đủ lạng đủ an toàn doanh nghiệp đến bắt mang bán sang châu Âu

Đó là mô hình nuôi lươn trong bồn bạt của nhóm 12 hộ nông dân ở xã Tân An, Thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang). Hiện tại là tổ hợp tác nuôi lươn xã Tân An có đầu ra ổn định ở thị trường châu Âu.

