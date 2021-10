An Giang: Tạm giữ trên 11.500 chai, gói thuốc BVTV, phân bón không rõ nguồn gốc

Chiều ngày 25/10, Tổ liên ngành chống buôn lậu của tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an huyện Châu Phú và Công an xã Mỹ Đức tiến hành kiểm tra cửa hàng vật tư nông nghiệp "Bảy Phận" (tại ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, An Giang), do ông Hồ Hoàng Phận làm chủ.

Tổ công tác liên ngành tỉnh An Giang kiểm tra và tạm giữ hàng hóa không rõ nguồn gốc. (Ảnh: Tiến Tầm)

Qua kiểm tra thực tế tại cửa hàng, Tổ công tác phát hiện 11.580 chai, gói thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ, phân bón tại thời điểm kiểm tra không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên và bàn giao cho Công an huyện Châu Phú tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Tổ công tác lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên. (Ảnh: Tiến Tầm)

Thời gian qua tình trạng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc… gây hậu quả nghiêm trọng trong sản xuất nông nghiệp, khiến người nông dân bức xúc trong thời gian qua.

Sản phẩm thuốc BVTV không rõ nguồn gốc bị phát hiện. (Ảnh: Tiến Tầm)

Hàng chục nghìn sản phẩm thuốc BVTV bị lực lượng chức năng phát hiện. (Ảnh: Tiến Tầm)

Trước tình trạng trên, lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang tăng cường kiểm tra, phát hiện nhiều cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp, mua bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hết hạn sử dụng.