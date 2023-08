An Giang: Thu hồi 10 giấy phép khai thác cát các mỏ trên sông Tiền, sông Hậu

Theo quyết định cũng yêu cầu các doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ về thuế và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật đối với các giấy phép khai thác do UBND tỉnh An Giang cấp.



UBND tỉnh An Giang đã ban hành nhiều quyết định thu hồi các giấy phép khai thác cát tại các mỏ trên sông Tiền, sông Hậu đã cấp cho các doanh nghiệp khai thác. Ảnh: Minh Hoạ

Theo đó, UBND tỉnh An Giang có Quyết định số 1195/QĐ-UBND thu hồi 2 giấy phép khai thác cát sông đã cấp cho Công ty TNHH MTV Tân Lê Quang tại khu mỏ trên sông Hậu (thuộc xã Bình Thủy, huyện Châu Phú và xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới). Đồng thời yêu cầu Công ty TNHH MTV Tân Lê Quang chấm dứt mọi hoạt động khai thác cát sông tại 2 khu mỏ trên sông Hậu.

UBND tỉnh cũng ra Quyết định số 1196/QĐ-UBND thu hồi 2 giấy phép khai thác cát đã cấp cho Công ty TNHH MTV Tân Lê Quang tại khu mỏ trên sông Hậu (thuộc xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành và xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH MTV Tân Lê Quang chấm dứt mọi hoạt động khai thác cát sông tại 2 khu mỏ trên sông Hậu.

UBND tỉnh cũng ra Quyết định số 1197/QĐ-UBND thu hồi giấy phép khai thác cát đã cấp cho Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang tại khu mỏ trên sông Tiền thuộc xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Yêu cầu Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang chấm dứt mọi hoạt động khai thác cát sông tại khu mỏ trên sông Tiền.

UBND tỉnh cũng ra Quyết định số 1219/QĐ-UBND thu hồi giấy phép khai thác cát cấp cho HTX khai thác cát Chợ Mới tại khu mỏ trên sông Tiền (thuộc xã Tấn Mỹ và xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới). UBND tỉnh yêu cầu HTX khai thác cát Chợ Mới thực hiện việc đóng cửa mỏ; cải tạo, phục hồi môi trường khu vực mỏ nêu trên; bàn giao khu vực khai thác khoáng sản cho địa phương quản lý, bảo vệ và thực hiện các công việc khác liên quan theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh An Giang cũng yêu cầu các doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ về thuế và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật đối với các giấy phép khai thác do UBND tỉnh An Giang cấp. Ảnh: Minh hoạ

UBND tỉnh ra Quyết định số 1220/QĐ-UBND thu hồi 2 giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp cho DNTN Thái Bình tại khu mỏ trên sông Hậu (thuộc xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành và xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới). Đồng thời yêu cầu DNTN Thái Bình có trách nhiệm chấm dứt mọi hoạt động khai thác cát sông tại khu mỏ trên sông Hậu thuộc xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành và xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

UBND tỉnh ra Quyết định số 1225/QĐ-UBND thu hồi 2 giấy phép khai thác cát tại khu mỏ thượng nguồn và khu mỏ hạ nguồn cấp cho Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Hải Toàn tại khu mỏ trên sông Tiền (thuộc xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Hải Toàn chấm dứt mọi hoạt động khai thác cát sông tại khu mỏ trên sông Tiền thuộc xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Theo các Quyết định, UBND tỉnh An Giang cũng yêu cầu các doanh nghiệp trên nộp báo cáo kết quả khai thác khoáng sản, tài liệu liên quan, mẫu vật địa chất (nếu có) cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh theo quy định của pháp luật.

Đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp di chuyển toàn bộ dụng cụ, phương tiện, tài sản có liên quan đến hoạt động khai thác cát ra khỏi khu vực mỏ khoáng sản; thực hiện việc đóng cửa mỏ; bàn giao khu vực khai thác khoáng sản cho địa phương quản lý, bảo vệ và thực hiện các công việc khác liên quan theo quy định của pháp luật.