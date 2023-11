An Lão (Hải Phòng): Người dân mua đất thanh lý từ năm 2011 vẫn chưa được cấp sổ đỏ

Có kết luận Thanh tra vẫn chưa được giải quyết



Đơn của ông Nguyễn Văn Tuấn, (Sn 1955, thôn Lai thượng, xã Tân Dân, huyện An Lão, TP. Hải Phòng) gửi tới Báo Dân Việt nêu: Năm 2011, ông Tuấn đã nộp 700 triệu đồng để mua thanh lý nhà mầm non và hợp thức 710m2 đất ở, thuộc thửa đất số 19+21, tờ bản đồ số 220-C tại thôn Lai thượng, xã Tân Dân, huyện An Lão, TP. Hải Phòng.

Việc mua đất có Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 31/7/2007 của Hội đồng Nhân dân xã Tân Dân. Kèm theo tờ bản đồ trích đo thửa đất đứng tên ông Nguyễn Văn Tuấn, có đóng dấu và chữ ký của Phó Chủ tịch UBND xã Tân Dân và 2 phiếu thu tiền với tổng số tiền là 700 triệu đồng.

Nhưng sau đó, ông Tuấn không được thực hiện các thủ tục để đứng tên mảnh đất.

Mảnh đất ông Tuấn bỏ tiền ra mua từ năm 2011 vẫn để cỏ mọc. Ảnh: TX

Năm 2019, UBND huyện An Lão đã tổ chức thanh tra và kết luận việc giao đất xảy ra ở thôn Lai thượng, xã Tân Dân, huyện An Lão nêu trên là trái thẩm quyền và đã ban hành Kết luận số 255/KL-UBND ngày 5/3/2019.

Theo đó, UBND huyện An Lão yêu cầu: UBND xã Tân Dân, Đảng ủy xã Tân Dân, Chi bộ thôn Lai Thượng kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong việc thanh lý tài sản nhà mầm non và hợp thức đất ở trái thẩm quyền, chuyển nhượng đất công trái phép, thu tiền thanh lý không nộp ngân sách xã năm 2011.

Cũng theo Kết luận số 255/KL-UBND ngày 5/3/2019, yêu cầu Phòng Tài nguyên Môi trường (TNMT) huyện An Lão hướng dẫn UBND xã Tân Dân và ông Nguyễn Văn Tuấn lập hồ sơ cấp quyền sử dụng đất thửa đất số: 19+21 tờ bản đồ 220-C trình UBND huyện cấp GCNQSDĐ theo quy định của Luật đất đai.

"Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã hoàn chỉnh và đã trình phòng TNMT huyện An Lão từ tháng 12/2019 nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý", ông Tuấn cho biết.

Theo báo cáo của UBND xã Tân dân thì thửa đất 19+21 tờ bản đồ 220-C có nguồn gốc là đất nông nghiệp, được dồn đổi để có quỹ đất làm nhà mầm non. Việc dồn đổi chưa được điều chỉnh và chưa có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Tân Dân được UBND huyện An Lão phê duyệt tại Quyết định số 3498/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 và Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 thì vị trí thửa đất nêu trên được quy hoạch là đất ở nông thôn.

Theo UBND xã Tân Dân, nguồn gốc thửa đất mà ông Nguyễn văn Tuấn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc nhóm "Đất giao trái thẩm quyền" theo quy định của pháp luật.

Về hiện trạng sử dụng đất, theo báo cáo của UBND xã Tân Dân từ khi nộp tiền, nhận thanh lý tài sản và hợp thức đất ở (năm 2011) đến nay ông Nguyễn Văn Tuấn vẫn sử dụng ổn định, chưa xây dựng thêm công trình nào trên đất và không có tranh chấp.

Ông Nguyễn Văn Tuấn cho biết, đã nhiều lần làm đơn mà chưa có kết quả. Ảnh: TX

7 lần làm đơn kiến nghị chưa có kết quả



Ông Nguyễn Văn Tuấn cũng cho biết, hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã hoàn chỉnh và đã trình phòng TNMT huyện An Lão đã nộp từ ngày 22/12/2019. Tuy nhiên, ông Tuấn nhiều lần làm đơn kiến nghị và đơn khiếu nại (7 lần làm đơn kiến nghị, 1 lần làm đơn khiếu nại và rất nhiều cuộc họp, làm việc với UBND huyện cùng các phòng ban chuyên môn) nhưng đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời chính thức mảnh đất của ông có được cấp GCNQSDĐ hay không.

Cụ thể, ngày 8/5/2023, ông Tuấn có đơn khiếu nại về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất số 19+21 thuộc tờ bản đồ 220-C tại thôn Lai Thượng, xã Tân Dân, huyện An Lão. Khiếu nại UBND huyện An Lão và Phòng TNMT huyện An Lão về hành vi hành chính và quyết định hành chính của Phòng TNMT huyện.

Tiếp đến, ngày 27/6/2023, do quá thời hạn giải quyết đơn khiếu nại, nên ông Tuấn đã có đơn đề nghị UBND huyện An Lão và Phòng TNMT huyện An Lão xem xét, đồng thời đề nghị xác minh lại một số nội dung của Kết luận số: 255/KL-UBND ngày 03/5/2018 của UBND huyện An Lão và việc giải quyết Đơn khiếu nại ngày 08/5/2023 của ông.

Đến ngày 20/7/2023, UBND huyện An Lão tổ chức buổi tiếp công dân liên quan vấn đề giải quyết đơn khiếu nại nói trên. Phó chủ tịch UBND huyện An Lão Nguyễn Quốc Thịnh chủ trì.

Ngày 01/8/2023, UBND huyện An Lão có văn bản số 222/TB-UBND, do Phó Chánh văn phòng UBND huyện ký, thông báo kết luận buổi tiếp công dân, giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Văn Tuấn, địa chỉ 2/278, đường Đà Nẵng, phường Ngô Quyền, TP. Hải phòng. Nội dung nêu rõ: Đề nghị ông Tuấn cùng UBND xã Tân Dân tiếp tục hoàn thiện hồ sơ gửi về phòng TNMT huyện. UBND huyện cũng giao phòng TNMT huyện An Lão chủ trì cùng các ngành xem xét giải quyết việc cấp GCNQSDĐ đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, ông Tuấn cho biết, vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía Phòng TNMT của huyện An Lão.

Báo Dân Việt sau nhiều lần đặt lịch làm việc, lãnh đạo UBND huyện An Lão đã giao cho phòng TNMT huyện trả lời. Ông Vũ Trọng Quân - Trưởng Phòng TNMT huyện An Lão cho biết: "Vẫn đang "đắn đo" nguồn gốc đất của nhà mầm non là đất công. Nếu không phải đất công thì sẽ đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ cho ông Tuấn ngay".

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin vụ việc tới bạn đọc!

Trao đổi với Dân Việt, Luật sư Hoàng Ngọc, Văn phòng Luật sư Nhiệt Tâm và cộng sự, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho biết: Mảnh đất trên của ông Nguyễn Văn Tuấn đang được giao trái thẩm quyền, không đúng quy định của pháp luật. Nhưng do mảnh đất này đã được ông Tuấn sử dụng lâu dài và không có tranh chấp. Nên căn cứ theo Khoản 2, Điều 18, Thông tư 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/1/2015, theo đó sửa đổi, bổ sung quy định của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT nêu rõ: Việc cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp được giao đất không đúng thẩm quyền từ ngày 01 tháng 7 năm 2004 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 theo quy định tại Điều 23 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP được thực hiện như sau: a) Làm rõ và xử lý trách nhiệm đối với người giao đất không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật; b) Xem xét, quyết định đối với từng trường hợp cụ thể và chỉ cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trường hợp giao đất làm nhà ở thì chỉ cấp Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân không có đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở được giao không đúng thẩm quyền". Thực tế cho thấy, khi mua mảnh đất này, ông Tuấn là người ngay tình, vì mua là từ thanh lý của thôn xã. Trong khi, kết luật thanh tra số 255/KL-UBND ngày 5/3/2019 cũng nêu là lập hồ sơ cấp quyền sử dụng đất cho ông Tuấn là rất rõ ràng. Vì lý do trên, trong trường hợp này ông Tuấn có thể được chính quyền địa phương, Phòng TNMT huyện An Lão xem xét cấp GCNQSDĐ đối với mảnh đất này. Tuy nhiên Phòng TNMT huyện An Lão, nơi có trách nhiệm hướng dẫn, cấp GCNQSDĐ cho ông Tuấn lại đang có hành vi kéo dài thời gian, không thực hiện việc cấp GCNQSDĐ cho ông Tuấn khi đã nhận đủ hồ sơ. Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 và Khoản 1 Điều 115 Luật Tố tụng hành chính 2015, ông Tuấn có quyền khởi kiện đối với hành vi hành chính của Phòng TNMT huyện An Lão, vì hành vi không thực hiện việc cấp GCNQSDĐ đối với mảnh đất đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ của Phòng TNMT huyện An Lão đã xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông Tuấn.