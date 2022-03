Anh rể đột nhập vào nhà đánh em vợ bị thương do thù tức

Sáng 17/3, Công an tỉnh Thái Bình đã chính thức thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ án “Giết người” xảy ra tại xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư.

Cụ thể, vào khoảng 3 giờ 30 phút ngày 7/3, anh Nguyễn Như Hưng (sinh năm 1978, trú tại thôn Liên Hồng, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư) đang ngủ tại nhà thì bị một đối tượng đột nhập vào nhà, dùng vật cứng đánh nhiều nhát vào vùng đầu khiến anh Hưng bị thương phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an tỉnh Thái Bình đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Vũ Thư tập trung, xác minh, ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra theo quy định của pháp luật.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 16/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Khách (sinh năm 1964, trú tại xã Tân Lập, huyện Vũ Thư) để điều tra về hành vi “Giết người” quy định tại khoản 1, Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Nguyễn Văn Khách là anh rể nạn nhân, đối tượng gây ra vụ án nói trên. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do thù tức cá nhân giữa đối tượng và nạn nhân.

Cơ quan chức năng địa phương đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.