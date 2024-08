Một hội viên tỷ phú ở Đồng Nai trồng sầu riêng "nhận lương" 100 triệu/tháng, sáng chế máy phát cỏ công suất lớn

Những nỗ lực vươn lên không ngừng của anh Trần Hoài Thơ trong phát triển kinh tế đã được ghi nhận, khi giờ đây anh Thơ đã có kinh tế vững vàng, một cuộc sống gia đình sung túc, đến hiện tại doanh thu của gia đình anh đạt 100 triệu đồng/tháng.

Đến ấp Chính Nghĩa, xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai hỏi nhà anh Trần Hoài Thơ thì bà con nhân dân nơi đây ai cũng trầm trồ khen ngợi.

Đó là một anh nông dân trẻ giỏi giang, miệng nói, tay làm, năng nổ nhiệt tình, chịu khó biết vươn lên làm giàu.

Năm 2015, anh Thơ lập gia đình và ra riêng lập nghiệp, vợ chồng anh sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, cuộc sống mưa sinh còn nhiều khó khăn nên anh quyết định rời Sài Gòn về Đồng Nai sinh sống và làm kinh tế.

Với 5 hecta đất trống anh Thơ bắt tay trồng cây, chăn nuôi lấy ngắn nuôi dài. Từ những đồng tiền tích góp được, anh vay mượn thêm nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội, tiền vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân để chăm sóc cây trồng và đầu tư mua thêm rẫy trồng sầu riêng, trồng điều.

Lúc cây điều, cây sầu riêng còn chưa khép tán, anh trồng xen canh cây bắp, đậu đen, đậu phộng tạo công ăn việc làm thời vụ và thường xuyên cho khoảng 5 lao động trên địa bàn.

Quá trình lao động sản xuất, anh mày mò sáng chế ra loại máy phát cỏ đạt năng suất cao, đỡ tốn công lao động.

Nhờ chịu thương, chịu khó và đầu óc nhanh nhạy biết tính toán, hiện nay gia đình anh đã có cơ ngơi khang trang gồm một căn nhà mái Thái trị giá 1,8 tỷ đồng và hơn 6 hecta rẫy trồng sầu riêng, trong đó có 2 hecta sầu riêng mới trồng và 4 hecta cây sầu riêng đang cho thu hoạch. Mỗi năm gia đình anh thu hoạch từ vườn sầu riêng, vườn điều khoảng trên 3 tỷ đồng.

Anh Thơ, nông dân giỏi, tỷ phú trồng sầu riêng xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai sử dụng máy phát cỏ công suất lớn vào trồng trọt. Máy phát cỏ công xuất lớn do anh mày mò nghiên cứu cải tiến, chế tạo, sáng chế trong quá trình lao động.

Bản thân anh và gia đình luôn chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước và quy định của địa phương.

Tích cực tham gia các phong trào thi đua do Hội Nông dân xã phát động; tham gia nhiệt tình các đợt dân vận do địa phương phát động như: trồng và chăm sóc cây xanh trên các tuyến đường huyện quản lý; các tuyến đường trên địa bàn ấp, dọn vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm tạo cảnh quang môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn văn minh; tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương, hàng năm hỗ trợ gia đình hội viên khó khăn, giúp đỡ hộ nghèo.

Là một hội viên nòng cốt của Hội Nông dân, hàng năm anh Thơ luôn đóng góp đầy đủ hội phí, tham gia ủng hộ quỹ hội bình quân 500.000 đồng/năm, Quỹ hỗ trợ nông dân hàng năm từ 200 ngàn – 500 ngàn đồng và ủng hộ 20.000.000đ xây dựng cổng an ninh góp phần xây dựng phong trào xây dựng nông thôn mới.

Cùng với những nổ lực đó, trong những năm gần đây anh Thơ luôn đạt được danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Những nỗ lực vươn lên không ngừng của anh Thơ trong phát triển kinh tế đã được ghi nhận, khi giờ đây gia đình anh đã có kinh tế vững vàng, một cuộc sống gia đình sung túc, đến hiện tại doanh thu của gia đình anh đạt 100 triệu đồng/tháng.

Từ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai) đã góp phần thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập và mức sống người dân nơi đây.

Qua chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, những vật nuôi mới, cây trồng mới, cách làm mới như anh Thơ đã giúp cho người nông dân đổi mới suy nghĩ, cách làm, xây dựng thêm nhiều mô hình hiệu quả, sáng tạo trong vận dụng những tiến bộ mới vào sản xuất góp phần làm giàu cho bản thân, cho gia đình và góp phần xây dựng quê hương.