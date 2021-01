Thông tin từ PLVN: Nghi can trong vụ án bà ngoại cứa cổ cháu 8 tháng tuổi tử vong là bà Nèang Nhây (60 tuổi, ngụ xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, An Giang). Bà Nèang Nhây đang bị cơ quan công an điều tra xử lý về hành vi Giết người. Nạn nhân trong vụ án là cháu bé 8 tháng tuổi, cháu ngoại của nghi can.

Con dao bà Nhây dùng sát hại cháu ngoại. Nguồn: Zing

Theo cơ quan điều tra, chiều 26/12/2020, nhà bà Nhây có đám làm phước theo phong tục của người Khmer. Khoảng 17h cùng ngày, mẹ của bé Chau Som Pha Quin (8 tháng tuổi) đưa bé cho bà ngoại ẵm vào phòng để ru ngủ.



Bà Nhây sau đó lấy dao cứa cổ bé Pha Quin khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, bà Nhây cầm dao đi ra khỏi hiện trường định tự tử. Người xung quanh phát hiện đã can ngăn và trình báo vụ việc đến Công an xã Vĩnh Trung.

Thông tin trên Zing: Theo gia đình, bà Nhây từng có tiền sử tâm thần từ 10 năm trước. Sau một thời gian trị bệnh, tháng 9/2020, bà Nhây về nhà uống thuốc hàng ngày theo toa của bác sĩ.