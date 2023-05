Bà Tạ Thị Thế tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Tam Điệp

Dấu ấn nhiệm kỳ 2018-2023

Trong 2 ngày 23-24/5/2023, Hội Nông dân Thành phố Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình) đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Tam Điệp lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Tam Điệp khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Vũ Thượng

Dự và chỉ đạo Đại hội có ông Đinh Hồng Thái-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình, ông Bùi Thành Đông-Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Tam Điệp; và 129 đại biểu là cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu đại diện cho hơn 5.000 hội viên, nông dân toàn thành phố Tam Điệp.

Nhiệm kỳ qua, phong trào nông dân thành phố Tam Điệp đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, 10/10 chỉ tiêu Đại hội Hội Nông dân thành phố Tam Điệp lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra đều đạt và vượt, một số chỉ tiêu vượt cao.

Ông Đinh Hồng Thái-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Vũ Thượng

Trong đó phải kể đến sản xuất nông nghiệp thành phố Tam Điệp có nhiều khởi sắc, đạt được nhiều kết quả quan trọng, cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục của các cấp Hội có sự đổi mới với nhiều hình thức phong phú như: Tuyên truyền thông qua hội nghị; sinh hoạt chi Hội, tổ nhóm, sinh hoạt câu lạc bộ; trao đổi, tổ chức hội nghị đầu bờ…tổ chức 1.083 buổi tuyên truyền cho 65.981 lượt cán bộ hội viên, nông dân.

Những sản phẩm nông nghiệp của Hội Nông dân thành phố Tam Điệp được trưng bày tại Đại hội. Ảnh: Vũ Thượng

Ngoài ra, thành lập được 2 Chi Hội Nông dân nghề nghiệp; 100% cơ sở Hội thành lập được tổ hội nghề nghiệp. Qua đó, Hội Nông dân thành phố Tam Điệp hiện có 3 chi Hội nghề nghiệp với 55 thành viên, 43 tổ Hội nghề nghiệp với 388 thành viên...

Hàng năm, Hội Nông dân thành phố Tam Điệp có 3.417 hộ đăng ký thực hiện phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Trong đó, 2.033 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều hộ nông dân sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế góp phần nâng cao thu nhập của nông dân.

Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Tam Điệp quét mã QR nhận văn bản. Ảnh: Vũ Thượng

Hội Nông dân thành phố Tam Điệp còn lập mới 6 cửa hàng nông sản an toàn, điểm bán hàng hạn chế túi nilon và đồ nhựa dùng 1 lần. Phong trào thi đua "Dân vận khéo" được Hội Nông dân từ thành phố đến cơ sở triển khai thực hiện hiệu quả…

Được biết, tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp do Hội Nông dân thành phố Tam Điệp đang quản lý hơn 4.350.000.000 đồng. Trong đó, nguồn vốn do ngân sách thành phố cấp là 1.150.000.000 đồng; nguồn cấp trên ủy thác là 3.200.000.000 đồng...Tăng 2,5 lần ở tất cả các nguồn vốn so với đầu nhiệm kỳ.

Phát huy phong trào tổ chức Hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Tam Điệp khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 17 đồng chí. Đồng thời, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình lần thứ VII gồm 12 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Bà Tạ Thị Thế tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Tam Điệp khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Tam Điệp khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội. Ảnh: Vũ Thượng

Phát biểu tại Đại hội, ông Đinh Hồng Thái-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình ghi nhận và biểu dương kết quả mà Hội Nông dân thành phố Tam Điệp đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Để thực hiện tốt hơn công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nông dân thành phố Tam Điệp cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân, nhất là vị trí, vai trò chủ thể trong duy trì và phát triển các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Ông Đinh Hồng Thái-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Vũ Thượng

Cũng như phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi,..để qua đó đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Ngoài ra, Hội Nông dân thành phố Tam Điệp còn phải chủ động kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân phát triển, xây dựng các mô hình sản xuất, liên kết chuỗi giá trị để nâng cao thu nhập cho nông dân.

Bên cạnh đó, hỗ trợ thành lập và nhân rộng các mô hình "Câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi", gương "Nông dân sáng tạo, khởi nghiệp". Các mô hình kinh doanh thực phẩm an toàn...Tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt các phong trào thi đua, tạo bước đột phá mới trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.