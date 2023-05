Dự Đại hội có bà Huỳnh Thị Thanh Nguyệt - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi; ông Nguyễn Mạnh Thái - Bí thư Huyện ủy Minh Long.

Tham dự Đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN, lãnh đạo các hội đoàn thể huyện và 89 đại biểu nông dân ưu tú đại diện cho 2.600 HVND của huyện Minh Long về dự đại hội.

Với chủ đề Dân chủ - Đoàn kết – Đổi mới – Hội nhập – Phát triển, đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Minh Long được diễn ra long trọng, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tập thể Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện trong công tác lãnh đạo, điều hành hoạt động Hội và phong trào nông dân. Đây là sự kiện chính trị quan trọng để cán bộ, hội viên, nông dân đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội Nông dân các cấp trong 5 năm qua; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện các phong trào thi đua trong nhiệm kỳ 2023-2028 đạt kết quả, góp phần đưa nông nghiệp, nông dân và nông thôn của huyện nhà lên tầm cao mới.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Minh Long (tỉnh Quảng Ngãi) lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nông dân trong huyện luôn bám sát Nghị quyết của cấp ủy, mục tiêu phát triển KT-XH của huyện, năng động, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân đoàn kết, ra sức khắc phục khó khăn. Hội Nông dân đã hoàn thành tốt 16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IX Hội Nông dân huyện đề ra.

Các phong trào thi đua tiếp tục triển khai sâu, rộng, có chất lượng, thu hút đông đảo nông dân hưởng ứng, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững liên tục được phát động và ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Trung bình mỗi năm có 1.913 hộ đăng ký, đạt 41,73% so với hộ nông nghiệp. Qua bình xét, trung bình mỗi năm có 516 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Hiện nay trên địa bàn huyện có 6 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp; có 2 sản phẩm (Chè xanh và Bưởi da xanh) của huyện Minh Long đạt sản phẩm OCOP. Hội phối hợp triển khai, hướng dẫn và xây dựng 2 tổ hợp tác chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Thanh An và Long Mai với 15 thành viên.

Phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới cũng đạt được nhiều kết quả. Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã tổ chức phát động trong Hội viên nông dân tham gia phong trào nạo vét kênh mương nội đồng 4.222 ngày công, trên 107.303 triệu đồng; giao 2.448m² đất, hiến 4.207 m² đất để làm đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi khác. Vận động hội viên đóng góp 124,6 triệu đồng để lắp điện thắp sáng làng quê với tổng chiều dài 7,1 km. Các cấp Hội tuyên truyền, vận động hội viên chủ động phòng chống bão lũ, tìm kiếm, cứu nạn; chăm sóc, bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn. Vận động hội viên nông dân giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm sạch đẹp.

Bên cạnh đó, các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện cũng được các cấp hội phối hợp thực hiện đạt kết quả. Hội đã vận động đóng góp hơn 344 triệu đồng quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo, Quỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc màu da cam, ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão, lụt...

Hội Nông dân huyện đã phối hợp với Công an và các Hội đoàn thể xây dựng được 12 Mô hình đảm bảo an ninh, trật tự; trong đó có 10 mô hình hoạt động hiệu quả (08 mô hình "Tổ tự quản về an ninh trật tự"; 2 Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật"). Hội Nông dân đã tổ chức 106 buổi tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng, chống xâm hại trẻ em… với 3.593 lượt hội viên tham dự, phát động tổ chức cho hội viên, nông dân đăng ký không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội; tích cực tham gia tham gia hoà giải những mâu thuẫn trong nội bộ nông dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Huỳnh Thị Thanh Nguyệt - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi đã biểu dương những kết quả đạt được của cán bộ, hội viên nông dân huyện Minh Long trong nhiệm kỳ qua. Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi đề nghị tập thể Ban Chấp hành mới cần nâng cao trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và tổ chức các phong trào nông dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong huyện thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng quê hương Minh Long ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đại hội đã bầu ra 9 Ủy viên Ban Chấp hành khóa X; Ban Chấp hành đã bầu ra 5 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ. Đồng chí Lê Thị Kim Tuyết tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Minh Long khóa X, nhiệm kỳ 2023 – 2028.