Đêm mồng 10/11, tại huyện Chợ Đồn, Sở VHTTDL tỉnh Bắc Kạn phối hợp UBND huyện Chợ Đồn đã tổ chức Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Bắc Kạn lần thứ II, năm 2023 gắn với chợ đêm quảng bá, giới thiệu và bán các sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023.



Ông Hà Văn Tiến, Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Bắc Kạn khai mạc Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Bắc Kạn lần thứ II, năm 2023. Ảnh: Việt Bắc

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Bắc Kạn không chỉ là dịp làm nổi bật những giá trị truyền thống lịch sử - văn hóa, từ giữ gìn và phát huy truyền thống mà còn không ngừng giáo dục lòng yêu nước, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân; động viên nhân dân hăng hái thi đua xây dựng quê hương Bắc Kạn ngày một phát triển.



Sự kiện Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Bắc Kạn lần thứ II, năm 2023 đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự. Ảnh: Việt Bắc

Phát biểu tại lễ Khai mạc, ông Hà Văn Tiến, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Bắc Kạn cho biết, Bắc Kạn là tỉnh có bề dày truyền thống lịch sử cách mạng, bản sắc văn hóa độc đáo, đặc sắc cùng những cảnh quan tươi đẹp và đời sống vô cùng phong phú. Những năm qua, việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh ngày càng được chú trọng.

Không gian văn hóa múa sạp tại chợ đêm ATK Chợ Đồn trong đêm khai mạc Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Bắc Kạn lần thứ II, năm 2023. Ảnh: Việt Bắc

"Trên địa bàn toàn tỉnh có 64 di sản văn hóa vật thể được xếp hạng, trong đó có 2 di tích Quốc gia đặc biệt, 7 di tích Quốc gia, 55 di tích cấp tỉnh, tiêu biểu như: Danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể, động Nàng Tiên, động Hua Mạ, các di tích lịch sử Nà Tu, ATK Chợ Đồn, đồn Phủ Thông, di tích Đèo Giàng... thu hút nhiều người dân, du khách, học sinh, sinh viên đến tham quan.

Tỉnh Bắc Kạn có 1 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là di sản thực hành Then người Tày Bắc Kạn trong di sản "Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái Việt Nam"; 20 di sản được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Tiêu biểu như: "Lễ cấp sắc Then Tày", "Chữ Nôm của dân tộc Tày", "Lễ Hội Lồng Tồng Ba Bể", Múa bát và Hát Ru của người Tày; di sản "Hát Sli", "Lễ mừng sinh nhật (mừng thọ) của người Nùng"…

Hát Then, đàn tính tại một gian hàng trưng bày sản phẩm nông sản đặc hữu, sản phẩm OCOP của địa phương trong đêm khai mạc Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Bắc Kạn lần thứ II, năm 2023. Ảnh: Việt Bắc

Cũng theo ông Tiến, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, các dân tộc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc cùng với Đảng bộ, chính quyền tỉnh triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra; kinh tế - xã hội phát triển, đạt nhiều thành quả quan trọng; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc ít người, vùng sâu, vùng xa từng bước được cải thiện và nâng cao.

Trò chơi dân gian đẩy gậy tại đêm khai mạc Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Bắc Kạn lần thứ II, năm 2023. Ảnh: Việt Bắc

"Đến với Ngày hội, nhân dân và toàn thể du khách sẽ được trải nghiệm các hoạt động trong không gian văn hóa độc đáo, mang đậm bản sắc của đồng bào các dân tộc ít người của tỉnh Bắc Kạn", Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Bắc Kạn nhấn mạnh.

Trong đêm khai mạc, người dân và du khách đã được thưởng thức nhiều tiết mục dân ca, dân vũ đặc sắc của các dân tộc sinh sống trên địa bàn huyện Chợ Đồn nói riêng và tỉnh Bắc Kạn nói chung.

Du khách lựa chọn những sản phẩm nông sản đặc hữu, sản phẩm OCOP tại các gian hàng của chợ đêm ATK Chợ Đồn trong đêm khai mạc Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Bắc Kạn lần thứ II, năm 2023. Ảnh: Việt Bắc

Chợ đêm ATK Chợ Đồn cũng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách bởi những sản phẩm nông sản đặc hữu, sản phẩm OCOP của địa phương. Cùng với đó, tại các gian hàng trưng bày sản phẩm nông sản của chợ đêm còn có không gian trình diễn văn hóa bản địa, giúp du khách cảm nhận và trải nghiệm sâu sắc nhất về đất và người Bắc Kạn.

Chị Triệu Kim Xuyến, du khách đến từ huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn chia sẻ cảm nhận về Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Bắc Kạn lần thứ II, năm 2023. Ảnh: Chiến Hoàng

Chị Triệu Kim Xuyến, chủ homestay Suối Mơ đến từ huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn bày tỏ rất ấn tượng với Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Bắc Kạn lần thứ II, các hoạt động trong đêm khai mạc diễn ra rất sôi nổi, ý nghĩa, tạo được hiệu ứng cho phát triển kinh tế, du lịch.

"Những tiết mục văn nghệ trong đêm khai mạc Ngày hội lần này thực sự rất đặc sắc. Ngày hội diễn ra là dịp tốt cho quảng bá các sản phẩm nông sản, du lịch. Đây cũng là dịp mọi người dân có thể trổ tài trong việc chế biến các món ẩm thực, ngày hội cũng đã thể hiện được tinh thần đoàn kết sâu sắc. Đặc biệt thời gian tổ chức lựa chọn thời điểm này khí hậu rất lý tưởng.

Tôi hy vọng sẽ có nhiều hơn nữa những ngày hội tương tự, được tổ chức quy mô như Ngày hội Văn hóa gắn với chợ đêm quảng bá nông sản, du lịch tổ chức tại huyện Chợ Đồn ngày hôm nay. Bên cạnh đó, tôi cũng mong muốn những lần tổ chức sau sẽ chuyên nghiệp hơn, chi tiết hơn, khoanh khu cụ thể các khu như khu bày bán sản phẩm nông sản, khu vực riêng cho ẩm thực… để tránh tình trạng lộn nhộn mất thẩm mỹ", chị Xuyến chia sẻ.

Một tiết mục hát Then, đàn tính đặc sắc trong đêm khai mạc Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Bắc Kạn lần thứ II, năm 2023. Ảnh: Việt Bắc

Còn anh Bùi Xuân Đức, đến từ TP. Tuyên Quang lại đặc biệt ấn tượng với những làn điệu hát Then, đàn tính diễn ra trong đêm khai mạc, trên sân khấu và tại các không gian lán trại của Ngày hội.

Theo anh Đức, dù không phải người Tày những khi nghe những làn điệu Then anh thực sự bị lôi cuốn bởi tiếng đàn tính trong trẻo cùng những lời Then mềm mại, ngọt ngào. "Đây cũng là trải nghiệm không thể quên khi đến với Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Bắc Kạn lần thứ II, năm 2023", anh Đức chia sẻ.