Bắc Kạn: Đất hoang giờ phủ kín thứ củ vừa cay vừa thơm, chưa thu hoạch đã có người đặt mua

CLIP: Trồng cây kiệu tại xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Chỉ tay về phía những luống cây kiệu màu xanh sẫm trên cánh đồng Nà Pết (thôn Lủng Siên, xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn), ông Hoàng Ngọc Đóa, công chức Địa chính, Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường xã Vũ Muộn cho biết, trước đây toàn bộ khu vực này, người dân đa phần đều để đất trống vào vụ đông.

Đến nay, sau gần 2 tháng trồng, cây kiệu đã cho 4 nhành, phát triển khá tốt. Những cánh đồng kiệu tại đây đang được người dân tích cực làm cỏ và vun xới lần 1.

Những cây kiệu sau gần 2 tháng đã mọc xanh tốt, đây sẽ là thứ cây khắc phục tình trạng bỏ trống đất nông nghiệp vào vụ Đông tại xã Vũ Muộn.

"Do khí hậu nơi đây thấp hơn những vùng khác từ 5-7 độ nên rất ít cây mọc được. Sau đó, chuyên gia của Nhật đến khảo sát, đánh giá điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của xã Vũ Muộn phù hợp trồng cây kiệu. Do vậy, tỉnh Bắc Kạn đã đưa dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm rau an toàn gồm rau cải xanh và củ kiệu lên trồng thí điểm ở xã Vũ Muộn này", ông Đóa cho biết.

Ông Hoàng Văn Đóa cho biết, cây kiệu dễ trồng, dễ chăm sóc.

Theo ông Đóa, cây kiệu mới được trồng gần 2 tháng và đang sinh trưởng, phát triển rất tốt. Tổng diện tích trồng cây kiệu toàn xã hiện là 50.000m2, với sự tham gia của 39 hộ. Nếu thành công, xã sẽ phát triển thêm diện tích vào vụ sau.

Ông Đóa cho biết thêm, cây kiệu trồng tại Vũ Muộn phát triển rất tốt, không thấy có sâu bệnh lớn, công làm đất đối với cây kiệu cũng giống như các cây trồng khác, chăm sóc cây lại khá đơn giản. Dù trẻ nhỏ hay người già cũng đều có thể nhổ cỏ, chăm sóc cây kiệu, lại không phải lo đầu ra do đã có Công ty TNHH Việt Nam Misaki bao tiêu sản phẩm.

Ông Hoàng Văn Thường vui mừng vì đã tìm ra được loài cây có thể trồng vào vụ Đông.

Đang làm cỏ tại ruộng kiệu của gia đình, ông Hoàng Văn Thường (thôn Lủng Siên, xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn) cho biết, năm nay là năm đầu tiên gia đình ông thực hiện trồng cây kiệu. Dù chưa biết thế nào nhưng ông thấy cây kiệu mọc rất tốt. Nếu thành công, gia đình ông sẽ tiếp tục trồng cây kiệu vào năm sau.

"Mọi năm, ruộng vụ Đông thường bị gia đình bỏ trống, nay đã tìm ra cây kiệu có thể trồng được vào vụ này nên rất vui," ông Thường cười bảo.

Theo ông Lăng Văn Thụy - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Bạch Thông, ngoài trồng cây kiệu, khí hậu, thổ nhưỡng tại xã Vũ Muộn có thể phát triển tốt cây cải Nhật.

Ông Lăng Văn Thụy - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Bạch Thông cho biết: "Theo hướng dẫn, củ kiệu khi thu hoạch, phần lá bỏ đi không đáng kể, rễ cây được để nguyên nên cũng khá nặng. Theo hợp đồng với phía Công ty TNHH Việt Nam Misaki, sản phẩm từ cây kiệu có giá từ 8.000 - 10.000 đồng/kg củ tươi".

Ông Thụy cho biết, ngoài cây kiệu, điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại Vũ Muộn còn phù hợp trồng rau cải Nhật. Năm 2019, xã Vũ Muộn đã thí điểm 6.000m2 trồng cây cải Nhật, trừ chi phí cũng cho lợi nhuận từ 6 - 8 triệu đồng/1.000m2.

Năm nay, địa phương tiếp tục trồng cây cải Nhật với diện tích gần 14ha và cũng do Công ty TNHH Việt Nam Misaki bao tiêu sản phẩm đầu ra.

Cán bộ chuyên môn kiểm tra ruộng kiệu tại xã Vũ Muộn nhằm phát hiện kịp thời sâu bệnh, hướng dẫn bà con về kỹ thuật.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Đinh Như Hiếu - Chủ tịch UBND xã Vũ Muộn nhận định, cây kiệu không chỉ giúp người dân có thêm thu nhập mà đây còn là thứ cây có thể giải quyết được việc lãng phí đất vào vụ Đông.

Theo ông Đinh Như Hiếu, các hộ gia đình tham gia thực hiện dự án trồng cây kiệu theo chuỗi giá trị phải đảm bảo về nhân công, quỹ đất. Vật tư được cung ứng, khi có sản phẩm sẽ trừ đối ứng. Về kỹ thuật, có đơn vị chuyên môn cùng với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Bạch Thông, chính quyền xã luôn sát sao với bà con.

Cũng theo ông Hiếu, toàn xã Vũ Muộn hiện có hơn 400 hộ với khoảng 1700 khẩu, chủ yếu dựa vào kinh tế nông - lâm nghiệp. Xã có 137ha đất nông nghiệp, trong đó có 30ha trồng cây thuốc lá khá ổn định.

"Chúng tôi tính toán sẽ sử dụng tối đa quỹ đất trên cho việc thực hiện các dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần thúc đẩy, đưa địa phương sớm về đích nông thôn mới", Chủ tịch UBND xã Vũ Muộn chia sẻ.