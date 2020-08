Bắc Ninh: Xây dựng huyện Quế Võ trở thành thị xã

Nhân dịp này, Dân Việt xin trân trọng giới thiệu bài viết của ông Lê Hồng Phúc- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quế Võ.

Ông Lê Hồng Phúc- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quế Võ.

Tổng Giá trị GRDP 5 năm tăng bình quân 11,5%

Thành tựu của một nhiệm kỳ bứt phá đầy ấn tượng đang giúp huyện Quế Võ khởi động chặng đường mới từ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, cùng với niềm tin, khí thế quyết tâm mạnh mẽ. Đây chính là cơ sở, tiền đề để Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra những quyết sách, hoạch định phát triển, phấn đấu cơ bản đạt tiêu chuẩn Thị xã vào đầu những năm 2020 và trở thành Quận trong tương lai.

Nhiệm kỳ 2015-2020, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp, giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các địa phương bạn, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quế Võ thực hiện đồng bộ các giải pháp, tạo sự đột phá, đạt được những kết quả toàn diện, vượt bậc trong các lĩnh vực.

Các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội cơ bản đạt và vượt cao so với kế hoạch. Kết quả đó là kết tinh của rất nhiều yếu tố. Bên cạnh sự giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh, điều quan trọng nhất đó là niềm tin, sự chung sức, đồng lòng và quyết tâm cao của mỗi người dân trên địa bàn; đội ngũ cán bộ, đảng viên đầy trách nhiệm, tận tụy, nhiệt huyết.

Đảng bộ huyện chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, lấy mục tiêu phục vụ nhân dân làm phương châm cho mọi hành động; đoàn kết, tạo nên sức mạnh tổng hợp, quyết tâm chính trị cao, qua đó phát huy tinh thần đoàn kết của cả hệ thống chính trị; đội ngũ cán bộ, đảng viên được rèn luyện qua thực tiễn công việc và ngày càng trưởng thành, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ; quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có phương pháp, cách làm sáng tạo.

Kinh tế của huyện có bước phát triển khá và toàn diện; Công nghiệp hóa gắn với xây dựng Nông thôn mới tạo bước chuyển quan trọng, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Tổng giá trị sản phẩm GRDP (giá so sánh năm 2010) tăng bình quân 5 năm đạt 11,5% (mục tiêu 9,5% - 10,5%); quy mô GRDP (giá hiện hành) tăng từ 8.252 tỷ đồng năm 2016 lên 14.162 tỷ đồng (năm 2020). Tổng giá trị tăng thêm bình quân người/năm ước đạt 3.041 USD vào năm 2020, gấp 1,43 lần so với năm 2016. Cơ cấu kinh tế được chuyển dịch đúng hướng, đến năm 2020, tỷ trọng của khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 61,4%; dịch vụ chiếm 32,0%; nông, lâm nghiệp và thủy sản còn 6,6%.

Với lợi thế về hạ tầng giao thông, huyện Quế Võ xây dựng các KCN gắn với phát triển đô thị, dịch vụ, hướng tới mục tiêu trở thành thị xã. Ảnh: Dương Hoàn

Thành công lớn nhất trong 5 năm: Xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Trong quá trình phát triển, huyện Quế Võ xác định công nghiệp vẫn là động lực chính phát triển kinh tế. Giá trị sản xuất khu vực công nghiệp - xây dựng đạt mức tăng trưởng cao, bình quân 5 năm 2016-2020 tăng 15,2%, góp phần quyết định đến xu hướng tăng trưởng kinh tế của huyện.

Hoạt động thương mại, dịch vụ đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng xã hội, đẩy mạnh kết nối thương mại giữa thành thị với nông thôn, giữa huyện Quế Võ với các vùng lân cận. Các làng nghề truyền thống từng bước được đầu tư, đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất gắn với thị trường, nâng cao sức cạnh tranh và thương hiệu sản phẩm.

Huyện đang triển khai thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng một số dự án và lập quy hoạch phát triển các Cụm công nghiệp. Thương mại, dịch vụ có bước tiến bộ, phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, bảo đảm lưu thông hàng hoá phục vụ tốt nhu cầu sản xuất và đời sống của người dân. Cùng với phát triển kinh tế, đô thị Phố Mới mở rộng (đô thị Quế Võ) hiện đạt đô thị loại IV, tạo cơ sở, tiền đề vững chắc để đưa huyện Quế Võ trở thành thị xã vào đầu những năm 2020.



Thành công lớn nhất của huyện Quế Võ trong 5 năm qua là xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Thành công lớn nhất của huyện trong 5 năm qua là huyện đạt chuẩn Nông thôn mới: toàn huyện đầu tư xây dựng 529 công trình hạ tầng Nông thôn mới, trị giá 2.487,7 tỷ đồng; đến hết năm 2018 số xã đạt chuẩn Nông thôn mới là 20/20, vượt mục tiêu Đại hội đề ra 10 xã và về đích trước 2 năm. Song hành với quá trình xây dựng Nông thôn mới, huyện tập trung quy hoạch dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Các sản phẩm được đăng ký thương hiệu như “Khoai tây Quế Võ”, “Gạo tẻ thơm”, “Gốm Phù Lãng”… tiếp tục được quan tâm quảng bá, giới thiệu và nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm.

Tập trung chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo; gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; quan tâm chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, thực hiện tốt các chính sách đối với người có công và bảo đảm an sinh xã hội… tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển. Tính đến năm 2018, 100% các trường học công lập được công nhận đạt chuẩn Quốc gia, vượt mục tiêu Đại hội đề ra trước 2 năm, trong đó có 5/22 trường Mầm non, 17/22 trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Chương trình giảm nghèo được triển khai thực hiện hiệu quả. Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn hiện hành) giảm còn 1,51%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và từng bước nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững.

Hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại tạo điều kiện phát triển các KCN trên địa bàn huyện Quế Võ. Ảnh: D.H

Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị cũng đạt nhiều thành quả. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành hàng chục đề án, chương trình, nghị quyết chuyên đề về phát triển KT-XH, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị giai đoạn 2016-2020 nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XVIII vào cuộc sống.

Hàng năm, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xây dựng nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị; phân công nhiệm vụ cụ thể cho chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cấp ủy cơ sở tổ chức triển khai thực hiện. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được thực hiện quyết liệt, có hiệu quả.

Công tác phát triển đảng viên thường xuyên được chăm lo; trong nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện kết nạp được 714 đảng viên mới; mở hơn 200 lớp bồi dưỡng lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ, học nghị quyết chuyên đề và bồi dưỡng nhận thức về Đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho 30.420 cán bộ đảng viên, đảng viên mới và quần chúng...



Bài học của Đảng bộ Quế Võ: Đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo

Thành tựu đạt được của huyện Quế Võ có được trước hết là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp, giúp đỡ của các sở, ban, ngành và các địa phương bạn đã tạo động lực cho huyện từng bước khắc phục khó khăn, phát huy thế mạnh, thực hiện đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Cùng với đó, là sự kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự nỗ lực trong tổ chức chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp và các tổ chức chính trị xã hội cùng với sự đồng thuận quyết tâm của các tầng lớp nhân dân trong huyện. Đây chính là kinh nghiệm, là bài học quý báu để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện bước vào giai đoạn mới 2020-2025 với những yêu cầu và mục tiêu phát triển ngày càng cao trên bước đường CNH, HĐH quê hương.

Mục tiêu trong 5 năm tiếp theo: Xây dựng Quế Võ giàu mạnh, hiện đại

Chặng đường 5 năm 2020-2025, Đảng bộ huyện xác định tập trung vào mục tiêu tổng quát: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát huy tối đa các lợi thế so sánh, tiếp tục chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh; từng bước thực hiện tăng trưởng xanh, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả mọi nguồn lực, đảm bảo phát triển nhanh, bền vững.

Tạo bước đột phá thúc đẩy phát triển dịch vụ thương mại theo hướng văn minh, hiện đại; ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ; chú trọng phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng nông nghiệp đô thị gắn với du lịch sinh thái, du lịch làng nghề; tạo chuyển biến về kết cấu hạ tầng, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phấn đấu xây dựng huyện Quế Võ có cơ sở kinh tế vững chắc, hạ tầng đồng bộ và hiện đại, có môi trường sống tốt, phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn, con người và thiên nhiên, đưa huyện Quế Võ trở thành thị xã vào đầu những năm 2020 và trở thành quận trong tương lai”.

Để hiện thực hóa mục tiêu, huyện tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa; chú trọng phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ. Tạo điều kiện thuận lợi thu hút các dự án có công nghệ cao, xuất đầu tư lớn, sử dụng đất tiết kiệm, tạo nguồn thu cao cho ngân sách, bảo đảm thân thiện với môi trường.

Khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn - đô thị. Chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn liền với bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng vững mạnh, công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân của chính quyền các cấp; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Giữ vững an ninh trật tự, quốc phòng địa phương, nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại của công dân và thực hiện tốt các quyết định, kết luận sau thanh tra, kiểm tra. Củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; hướng mạnh hoạt động về cơ sở, bám sát cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân...

Tự hào với truyền thống vẻ vang của quê hương Quế Võ Anh hùng, với quyết tâm cao, khí thế mới, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 tin tưởng: Với sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, những quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng các doanh nghiệp, với tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên nhất định Quế Võ sẽ vững bước trên con đường phát triển.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quế Võ lần thứ XIX Ngày 4-8, Đảng bộ huyện Quế Võ trọng thể Khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa, chúc mừng Đại hội. Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí: Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; Mẹ Việt Nam Anh hùng; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là con em quê hương Quế Võ; lãnh đạo chủ chốt huyện Quế Võ qua các thời kỳ và 265 đại biểu đại diện cho 6.885 đảng viên trong toàn huyện dự.

Báo cáo Chính trị trình bày tại Đại hội khẳng định, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cả hệ thống chính trị nỗ lực, đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu do Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đề ra. Nhiệm kỳ 2015-2020, kinh tế tăng trưởng nhanh, tổng sản phẩm (GRDP) của huyện tăng bình quân 11,5%/năm; năm 2020, tổng giá trị tăng thêm bình quân người/năm đạt 3.041 USD; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, năm 2020, tỷ trọng của khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 61,4%; dịch vụ chiếm 32,0%; nông, lâm nghiệp và thủy sản còn 6,6%. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thông tin, thể thao được quan tâm chỉ đạo, đạt kết quả toàn diện; thực hiện tốt các chính sách đối với người có công và bảo đảm an sinh xã hội; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,51%; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững… Các đại biểu tiến hành bầu BCH Đảng bộ huyện Quế Võ nhiệm kỳ XIX (2020-2025). Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến vào Báo cáo Chính trị và Báo cáo Kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thống nhất đề ra các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2020- 2025: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đẩy mạnh CNH-HĐH, thúc đẩy phát triển dịch vụ- thương mại theo hướng văn minh, hiện đại; ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ; phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng nông nghiệp đô thị gắn với du lịch sinh thái, du lịch làng nghề; tiếp tục cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; nâng cao chất lượng các mặt văn hóa, xã hội; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 từ 8 - 8,5%; đến năm 2025, tỷ trọng Công nghiệp và xây dựng 61,1%; Dịch vụ 34,0%; Nông, lâm nghiệp và thủy sản 4,9%.

Đến năm 2025, toàn huyện có 5- 6 xã Nông thôn mới nâng cao, 2- 4 xã nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ đô thị hóa đạt 60 - 65%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1,0%... xây dựng huyện Quế Võ trở thành thị xã vào đầu những năm 2020 và trở thành quận trong tương lai.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân huyện Quế Võ đạt được trong nhiệm kỳ qua với nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội vượt kế hoạch, tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao; các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội... chuyển biến tích cực, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quế Võ nghiêm túc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; tiếp tục tăng cường đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội đề ra (Báo Bắc Ninh điện tử trân trọng trích đăng). Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 37 Ủy viên; lấy tín nhiệm bầu chức danh Bí thư Huyện ủy. Ngày 5-8, Đại hội tiếp tục chương trình làm việc, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; thông qua Nghị quyết Đại hội và một số nội dung quan trọng khác. N.L



