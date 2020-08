Những "cây cầu" nối ý Đảng với lòng dân ở ngoại thành Hà Nội

Ông Phương, trước khi được nhân dân trong thôn 4 tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ đầu năm 2020, người đàn ông sinh năm 1972 này có hơn 20 năm làm công an xã với 19 năm làm Phó Trưởng Công an xã Đông Mỹ. Công việc thường xuyên phải xuống cơ sở nắm bắt tình hình trong nhân dân, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như của Đảng bộ, chính quyền Hà Nội. Bởi vậy, mọi tâm tư, nguyện vọng của người dân, ông Phương dường như đều tường tỏ... khi được bầu làm Bí thư chi bộ thôn, ông luôn tâm niệm mình phải làm với tinh thần trách nhiệm và cái tâm cao nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân. Ông bảo, thôn 4 là địa bàn khó khăn nhất trong xã, vì nằm xa trung tâm xã; do chưa thể đưa được nguồn nước từ sông Hồng vào phục vụ công tác nuôi trồng thủy sản nên bà con còn gặp nhiều khó khăn…điều này khiến ông trăn trở rất nhiều.