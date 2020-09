Dân Việt đoạt 1 giải A, 1 giải C giải Báo chí của thành phố Hà Nội

Theo đó, Báo điện tử Dân Việt vinh dự nhận 1 giải A của Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ III - năm 2020 với loạt bài "Nông dân mới bảo tồn văn hóa truyền thống làng quê" do nhóm tác giả Nguyễn Gia Tưởng, Hà Thúy Phương, Ngô Thanh Hà thực hiện; và 1 Giải C - Giải Báo chí xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thành phố Hà Nội lần thứ III - năm 2020 với loạt bài "Những cây cầu nối ý Đảng lòng dân ở ngoại thành Hà Nội" do nhóm tác giả Hoàng Thành An, Trần Văn Quang thực hiện.



Theo thông báo của Ban Tổ chức, vào 14h00 ngày 29/9/2020, Lễ trao thưởng 2 giải báo chí của thành phố Hà Nội lần thứ III-năm 2020, sẽ diễn ra tại Hội trường Thành ủy Hà Nội (số 9 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm).

Báo điện tử Dân Việt vinh dự giành 2 giải quan trọng khi tham gia dự thi 2 giải báo chí do TP.Hà Nội tổ chức.

Sự kiện nhằm ghi nhận, tôn vinh sự đóng góp của các phóng viên, nhà báo, cơ quan báo chí trong hoạt động tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị Thành phố, phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Trước đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã có thông cáo báo chí về Lễ trao, trong đó, nêu rõ: Để nâng cao chất lượng tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, Hà Nội đã phát động và ban hành Kế hoạch số 185-KH/TU và Kế hoạch số 186-KH/TU ngày 26/03/2020 về tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội; Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ III-năm 2020.

Sau 1 năm tổ chức, triển khai thực hiện, 2 giải báo chí của Hà Nội đã thu hút sự tham gia hưởng ứng của các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội với các tác phẩm dự thi phong phú, đa dạng, phản ánh sinh động, sâu sắc về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc đã được lựa chọn trao thưởng.

Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thành phố Hà Nội lần thứ III - năm 2020 là giải thưởng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thành phố Hà Nội trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng... được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình).

Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ III-năm 2020 là giải thưởng trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh được đăng trên các loại hình báo chí đã được cấp phép được đăng: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí.

Lễ trao thưởng 2 giải báo chí của Thành phố Hà Nội là một trong những hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; hướng tới kỷ niệm 1010 năm Thăng Long-Hà Nội, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII.