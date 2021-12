Báo điện tử Dân Việt lần thứ hai liên tiếp đoạt Giải báo chí bảo vệ động vật hoang dã

Video: Hóa kiếp đủ loại "hàng trong sách đỏ"

Với loạt bài Kinh hoàng những chiêu trò tàn sát thú rừng, Báo NTNN/Dân Việt đã được trao Giải nhất hạng mục báo chí. Đây cũng là hạng mục mà Báo NTNN/Dân Việt đoạt giải nhất năm 2020 có chủ đề là "Toàn cảnh khủng hoảng hoang dã" với loạt bài "Xâm nhập đường dây buôn hổ xuyên quốc gia".

VIEWS Awards- giải báo chí thường niên do Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường và Phát triển (CHANGE) khởi xướng, về các chủ đề môi trường và phát triển ở Việt Nam dành cho Báo chí và người dùng mạng Xã Hội.

Vấn đề săn bắt, mua bán, vận chuyển và tiêu thụ trái phép động vật hoang dã luôn nhức nhối từ trước đến nay. Do đó, CHANGE và Tổ chức Cứu trợ Hoang dã (WildAid) tổ chức Giải thưởng VIEWS Awards 2021 với chủ đề "Truy vết đặc sản thú rừng".

Nhà báo Hoàng Văn Chiên, đại diện cho Nhóm tác giả đoạt giải nhất lên nhận giải tại buổi lễ diễn ra chiều 16/12/2021. Ảnh: CHANGE

Chủ đề năm nay tập trung vào những khía cạnh về "văn hoá" ăn thịt rừng tại Việt Nam, cũng như nguồn cơn phía sau của những cái tên đặc sản thú rừng bị gắn mác "đặc sản".

Tại buổi lễ trao giải năm nay, Báo NTNN/Dân Việt đã vượt qua hàng trăm tác phẩm báo chí khác của nhiều tờ báo để đoạt giải nhất hạng mục báo chí với tác phẩm "Kinh hoàng những chiêu trò tàn sát thú rừng" của nhóm phóng viên điều tra.

Đại diện cho nhóm tác giả đoạt giải, phát biểu tại buổi lễ vinh danh, Nhà báo Hoàng Văn Chiên xúc động: "Tôi rất vinh dự và tự hào là đại diện Nhóm tác giả đến nhận giải, trân trọng cảm ơn các quý vị, đặc biệt cảm ơn Ban Tổ chức đã có sự vinh danh đặc biệt dành cho Tờ báo và nhóm Phóng viên Điều tra của chúng tôi.

Loạt bài điều tra dài kỳ được thiết kế hiện đại, bắt mắt, thu hút đông đảo độc giả đón đọc. Ảnh: Dũng Choai

Nhóm phóng viên đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, sự tốn kém công sức và tiền của để thực hiện tuyến bài điều tra công phu được trao giải, với tâm huyết của mình, chúng tôi luôn kì vọng vào hiệu ứng xã hội tích cực của tác phẩm. Các giải thưởng và sự tôn vinh hôm nay, đã cho chúng tôi thấy, nỗ lực của nhà báo và tòa báo được ghi nhận, quý hóa và trân trọng.

Có được điều đó, chúng tôi vô cùng cảm ơn nỗ lực của các cơ quan, đơn vị tổ chức cũng như các Bộ, ngành, các Đại biểu quốc hội, các chuyên gia uy tín, lực lượng công an, kiểm lâm và chính quyền các địa phương nói chung. Họ đã cùng vào cuộc, cùng lên tiếng, cùng hành động, để những kiến nghị, phân tích, tố cáo, đề xuất của nhà báo điều tra trở thành hiện thực, góp phần vì một xã hội tốt đẹp hơn.

Bảo vệ môi trường là một vấn đề nhân văn của chung nhân loại, được đóng góp sức mình vào công cuộc này, đối với những người cầm bút chúng tôi, là một vinh dự lớn. Chúng tôi hứa sẽ sát cánh cùng các đồng nghiệp, cùng cơ quan hữu trách sát sao và hiệu quả hơn nữa, nhằm bảo vệ thiên nhiên, môi trường, các loài hoang dã của tất cả chúng ta".

Bà Hoàng Thị Minh Hồng - Sáng lập và giám đốc CHANGE trình bày về vấn nạn buôn bán trái phép Động vật hoang dã tại Việt Nam và trên toàn thế giới với những số liệu mới cực kỳ đáng lưu ý. Ảnh: CHANGE

Bà Hoàng Thị Minh Hồng, Giám đốc CHANGE cho biết: "Ban tổ chức đã nhận được gần 200 tác phẩm dự thi, đến từ hàng chục cơ quan báo chí. Ban giám khảo là các chuyên gia, nhà báo nổi tiếng đã làm việc công tâm, đọc và xem xét mọi tiêu chí, góc cạnh, phân tích với sự thống nhất của các thành viên trước khi đi đến quyết định cuối cùng".

"Chất lượng tác phẩm báo chí truyền thông năm nay được đâu tư công phu, có sự dẫn thân, trình bày đẹp, thông tin sâu và có tác động xã hội lớn" - bà Hồng nói. Đồng thời bà cũng phát động cuộc thi năm 2022 với mong muốn tiếp tục nhận được nhiều tác phẩm từ nhiều cơ quan báo chí hơn nữa, nhằm lan tỏa thông điệp bảo tồn động vật hoang dã nói riêng và bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học nói chung.



Chiều nay (16/12/2021) tại TP. HCM Ban tổ chức Giải báo chí VIEWS Awards-2021 đã trao Giải nhất hạng mục báo chí cho Nhóm phóng viên Báo điện tử Dân Việt. Ảnh: Văn Hoàng

Trước đó, đầu tháng 8/2021 Báo NTNN/Dân Việt đã đăng tải Loạt bài điều tra dài kỳ "Kinh hoàng những chiêu trò tàn sát thú rừng".

Loạt bài phản ánh nội dung sau khoảng một năm điều tra khu vực nuôi nhốt hổ trái phép tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An (và nhiều vùng khác nữa), cuối tháng 4/2021 nhóm phóng viên đã liên hệ với Ban giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và làm việc trực tiếp với Phòng Cảnh sát Môi trường để cung cấp thông tin, hình ảnh tố cáo.

Sau một thời gian điều tra, ngày 4/8/2021 lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã tiến hành kiểm tra, thu giữ 17 cá thể hổ trưởng thành tại hai hộ dân ở xã Đô Thành.

Trước đó, ngày 1/8/2021 lực lượng chức năng cũng thu giữ 7 cá thể hổ bị vận chuyển trái phép trên địa bàn huyện Diễn Châu.

Loạt bài dài kỳ được đăng tải trên cả báo giấy Nông thôn Ngày nay và Báo điện tử Dân Việt đã có tác động mạnh tới xã hội, thúc đẩy cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý đối tượng vi phạm. Ảnh: Văn Hoàng

Cùng ngày, cũng theo phản ánh của nhóm phóng viên trước đó, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An cũng bắt đối tượng Cao Xuân Hùng, ở xã Diễn Lâm với tang vật là 4 cá thể tê tê có trọng lượng 21kg.

Hiện nay, những cá thể tê tê khỏe mạnh đã được thả về môi trường tự nhiên, 7 cá thể hổ con đang được Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Vườn quốc gia Pù Mát chăm sóc, đang trong quá trình trưởng thành.

Đặc biệt, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã truy tố đối tượng nuôi nhốt hổ trái phép, hiện hồ sơ vụ việc đã chuyển Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An chuẩn bị đưa ra xét xử.

Những hình ảnh tại buổi lễ trao giải năm 2020, trong buổi lễ nhóm phóng viên của Báo NTNN/Dân Việt đã đoạt Giải nhất hạng mục báo chí. Ảnh: CHANGE