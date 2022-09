Sáng 27/9, Ban Chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự (Ban Chỉ đạo ƯPT) Bộ Công an tổ chức cuộc họp triển khai công tác công an ứng phó với cơn bão số 4.

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo ƯPT Bộ Công an chủ trì cuộc họp ứng phó cơn bão số 4. Ảnh: Bộ Công an

Theo đó, đối với công tác ứng phó với cơn bão số 4, trong những ngày qua, Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động, tích cực triển khai các mặt công tác công an ứng phó với cơn bão này. Bộ Công an và Thường trực Chỉ đạo ƯPT Bộ Công an đã ban hành 4 văn bản chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường phòng ngừa, ứng phó thiên tai trong những tháng cuối năm 2022 và khẩn trương triển khai các mặt công tác công an ứng phó với cơn bão số 4 và mưa lũ sau bão, theo phương châm "bốn tại chỗ" với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất.



Công an các địa phương nằm trong vùng dự báo bị ảnh hưởng của cơn bão số 4 đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai; Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Công an; cấp ủy, chính quyền địa phương về ứng phó với cơn bão số 4. Trọng tâm là: Tổ chức công tác trực ban, trực chỉ huy, thường trực, ứng trực 100% quân số để ứng phó với bão, mưa lũ.

Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương xây dựng phương án sơ tán người dân khỏi những nơi xung yếu, nguy hiểm khi cơn bão đổ bộ vào đất liền; kết hợp với triển khai kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau bão. Rà soát, báo cáo lực lượng, trang thiết bị, vật tư, phương tiện hiện có để phòng, chống cơn bão số 4 và đề xuất hỗ trợ lực lượng, phương tiện…

Tại cuộc họp, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo ƯPT Bộ Công an nhấn mạnh việc rà soát, sớm kiện toàn lại các thành viên Ban Chỉ đạo ƯPT Bộ Công an; khẩn trương phân công lại nhiệm vụ, kế hoạch trọng tâm những tháng cuối năm 2022 của Ban Chỉ đạo ƯPT Bộ Công an; chủ động quan tâm thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sỹ; kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn…

"Cơn bão số 4 có cường độ rất mạnh, tốc độ di chuyển nhanh – đây là một trong những cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây. Để tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tuyến đầu của lực lượng Công an nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất về người và tài sản do cơn bão số 4 gây ra", Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.

Lực lượng Công an TP.Đà Nẵng căng mình hỗ trợ người dân di chuyển tài sản "chạy bão"số 4. Ảnh: Đình Thiên

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cũng đề nghị, Công an các đơn vị, địa phương, thành viên Ban Chỉ đạo ƯPT Bộ Công an cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Công an về ứng phó với cơn bão số 4.

Tập trung lực lượng, phương tiện, nguồn lực trong khả năng sẵn có để nhanh chóng hỗ trợ Công an các địa phương ứng phó với bão, mưa lũ; theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ để chủ động phối hợp với Công an các địa phương kịp thời triển khai các phương án, kế hoạch công tác công an ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, gắn với công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Phân luồng, hướng dẫn giao thông phục vụ lưu thông hàng hóa, di chuyển của người dân và trong trường hợp cần chi viện cho các địa bàn; sẵn sàng ứng trực 100% quân số; đảm bảo an toàn các cơ sở giam giữ, trường giáo dưỡng; đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt…

Bên cạnh đó, triển khai các phương án phòng chống bão, mưa lũ trong chính cơ quan, đơn vị Công an; bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ ứng phó với mưa bão và an toàn cơ sở hạ tầng kỹ thuật của lực lượng Công an nhân dân.

Tiếp tục rà soát tất cả các phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và cứu nạn, cứu hộ; rà soát, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở thuốc, vật tư y tế để cho Công an các đơn vị, địa phương; chủ động đề xuất lãnh đạo Bộ trang cấp, chi viện cho Công an các đơn vị, địa phương bảo đảm phục vụ kịp thời công tác phòng chống bão, mưa lũ.

Phối hợp với các đơn vị chức năng, cơ quan báo chí đưa tin kịp thời, chính xác về diễn biến bão, mưa lũ, công tác chỉ đạo ứng phó của lực lượng Công an nhân dân; thông tin về hình ảnh, hoạt động của Công an các đơn vị, địa phương trong phòng, chống cơn bão số 4…