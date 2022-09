Bão số 4 tăng cấp trở lại

Tối 26/9, tại Tổng cục KTTV Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đã tiếp tục tham dự Phiên họp trực tuyến và nghe Tổng cục KTTV báo cáo về công tác dự báo cơn bão số 4.

Tham gia trực tuyến có các chuyên gia dự báo KTTV của Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, Tổng cục KTTV, Cục QLTNN, các Viện: KTTV va BĐKH, Địa chất khoáng sản và các Đài KTTV Khu vực, Đài KTTV tỉnh.

Theo các chuyên gia đã thảo luận và cơ bản thống nhất các ý kiến: Bão số 4 đang tăng cấp trở lại, bão mạnh nhất sẽ ở trên khu vực Quần đảo Hoàng Sa khoảng cấp 13-14, không loại trừ khả năng đạt cấp 15 khi bão trên Biển Đông. Khi vào gần bờ vẫn rất mạnh. Phạm vi gió mạnh sẽ mở rộng từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi. Sóng biển cao gần tâm bão 9-11 m gần bờ sóng lớn 6-8 m.

Nước dâng do bão cũng cần đặc biệt chú ý, khu vực ven bờ kết hợp triều cường.

Mưa lớn sẽ tập trung trong thời gian ngắn vùng mưa lớn nhất từ Quảng Bình Quảng Tri đến Quảng Ngãi Kon Tum Gia Lai gây nguy cơ ngập úng diện rộng cho khoảng 30 huyện, thị vùng bão đặc biệt khu vực vùng thấp trũng. Nguy cơ lũ quét sạt lở rất lớn cho các địa phương ở khu vực này.

Thời điểm bão tác động mạnh nhất trên đất liền được thảo luận khoảng từ đêm 27 ngày 28 nhưng Từ chiều 27/9 bão đã ảnh hưởng đến đất liền các tỉnh.

Về cấp độ rủi ro thiên tai, 5 địa phương gồm Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định ở cấp 4; 4 địa phương gồm Quảng Trị, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai ở cấp 3.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên và khu vực Bắc Tây Nguyên.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành cho rằng đến thời điểm này các dự báo của cơ quan dự báo KTTV vẫn sát với tình hình cơn bão số 4 đang diễn ra. Trong buổi thảo luận này, các đại biểu đã cùng thảo luận rất kỹ về các phương án khác nhau liên quan mức độ, phạm vi, cường độ bão số 4. Đề nghị cơ quan dự báo tiếp tục theo dõi sát sao, kịp thời xác định các thay đổi so với dự báo đang có, không được chủ quan.

Thứ trưởng Lê Công Thành hoan ngênh Đài KTTV khu vực Trung Trung Bộ đã rất tập trung trong chỉ đạo gia cố các trạm tại đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm, có phương án đảm bảo an toàn cho các quan trắc viên khi bão đổ bộ. Thứ trưởng Đề nghị cơ quan dự báo lưu ý tình hình nước dâng do bão, cố gắng tính toán kỹ lưỡng thời gian bão đổ bộ để tính ra được mức tổng cộng cả nước dâng, cả triều để có cảnh báo chính xác cho các địa phương. Thứ trưởng cũng đề nghị, cơ quan dự báo cần cung cấp thông tin kịp thời đến Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai ở Trung ương, các Ban Chỉ huy PCTT&TKCN ở địa phương để phục vụ công tác chỉ đạo hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại gây ra.

Cập nhật mới nhất về bão số 4

Hồi 22 giờ ngày 26/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 114,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 230km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và có xu hướng mạnh thêm. Đến 22 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 210km, cách Quảng Nam khoảng 160km, cách Quảng Ngãi khoảng 150km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166km/giờ), giật cấp 16.

Cập nhật mới nhất về bão số 4. Ảnh: NCHMF

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 12,5 đến 19,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào đất liền Trung Trung Bộ sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22 giờ ngày 28/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 đến 48 giờ tiếp theo (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 12,5 đến 19,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền, đê, kè biển, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và nước biển dâng do bão. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4.

Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển, nước dâng do bão vùng ven bờ: vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực Giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 16; sóng biển cao 9-11m, biển động dữ dội. Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), khu vực Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-4m, biển động mạnh.

Từ sáng 27/9, vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận (bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-14, giật cấp 16; sóng biển cao 8-10m, biển động dữ dội.

Từ chiều tối và đêm 27/9 vùng biển ven bờ khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 6-8m. Khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi nước dâng do bão cao 1,0-1,5m; mực nước tổng cộng (nước dâng bão kết hợp với thủy triều) cao 2,0-2,5m, nguy cơ cao ngập úng tại khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông do nước dâng do bão và sóng lớn.

Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: từ đêm 27/9, ven biển khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 9-10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 14-15, các khu vực sâu hơn trong đất liền gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 12-13; khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, giật cấp 9-10. Từ sáng sớm ngày 28/9, khu vực Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, có nơi cấp 9, giật cấp 11.

Cảnh báo mưa lớn: từ ngày 27/9 đến ngày 28/9, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 250-350mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt; khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt. Từ ngày 28/9, mưa lớn có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ và Nam đồng bằng Bắc Bộ.

Cấp độ rủi ro thiên tai:

Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định: cấp 4

Quảng Trị, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai: cấp 3.