Bắt bị can khống chế người tình cũ, đưa vào nhà nghỉ hiếp dâm

Ngày 22/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Châu (SN 1980) để điều tra về 3 hành vi: “Cướp tài sản”, “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Hiếp dâm”. Các quyết định và lệnh đã được Viện KSND TP.Tam Kỳ phê chuẩn.