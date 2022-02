Bắt giữ 4 nghi can giết người đang trên đường tháo chạy từ TP.HCM ra Hà Nội

Vào lúc 13 giờ ngày 17/2, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được yêu cầu của Công an quận Bình Thạnh và Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM về việc 4 đối tượng đang bị truy nã về tội giết người đang tháo chạy bằng xe ô tô bán tải mang BKS 51D-406.80, lưu thông từ TP.HCM theo hướng Quốc lộ 1A đi Hà Nội.

Ngay lập tức, Phòng CSGT tỉnh Khánh Hoà đã chỉ đạo Trạm CSGT Ninh Hòa triển khai các phương án, bố trí lực lượng “đón lõng” nhằm bắt giữ các đối tượng.

Các đối tượng bỏ trốn bằng xe ô tô từ TP.HCM ra Hà Nội. Ảnh: CA

Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, tổ trinh sát đã phát hiện xe ô tô của các đối tượng nên đã tổ chức vây bắt và đã bắt được các đối tượng tại Km 1413, Quốc lộ 1A.

4 đối tượng bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ. Ảnh: CA

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Châu Đức Minh Luân (SN 1992, ngụ tại quận Bình Tân), Nguyễn Hoàng Duy Khương (SN 2005), Nguyễn Đình Phong (SN 1996) và Đào Minh Trúc (SN 1991 cùng trú tại phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi giết người tại TP.HCM.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.