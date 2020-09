Bắt giữ khẩn cấp giảng viên trường ĐH Tôn Đức Thắng

Chiều 30/9, ông Phạm Đình Phú cho biết đến trưa hôm nay (30/9), gia đình ông mới chính thức nhận được thông báo của Công an tỉnh Đắk Lắk về việc “Giữ người trong trường hợp khẩn cấp” và “Bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp” đối với ông Phạm Đình Quý (SN 1981, giảng viên Khoa Khoa học thể thao, Trường ĐH Tôn Đức Thắng).

Ông Phạm Đình Quý bị Công an Đắk Lắk bắt giữ khẩn cấp (ảnh inernet)

Nội dung thông báo nêu ông Phạm Đình Quý bị bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp để điều tra về hành vi “Phát tán tài liệu nhằm hạ thấp uy tín, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác”, theo Điều 156, Bộ luật Hình sự.

Hiện ông Quý đang bị tạm giữ tại trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk.

Cũng theo ông Phú, trước đó do quá lo lắng, ông có lên Công an Đắk Lắk và được đại diện công an tỉnh này đưa 2 văn bản thông báo photocopy và đến tận hôm nay gia đình mới chính thức nhận được văn bản có đóng dấu đỏ.

“Gia đình tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ vụ việc này. Đến hôm nay gia đình tôi mới nhận được thông báo từ công an là quá chậm trễ”, ông Phú nói.

Ông Phú cũng đã làm đơn kêu cứu gửi cơ quan chức năng về vụ việc của giảng viên Phạm Đình Quý. Theo đơn vào khoảng 18h ngày 23/9, giảng viên Quý đang đi ăn cùng vợ tại TP.HCM thì bị đưa đi.

Đến sáng ngày 24/9, vợ ông Quý được cho về, còn riêng ông Quý được chuyển về Công an tỉnh Đắk Lắk.