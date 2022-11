Bắt giữ thanh niên "quan hệ" với bé gái 13 tuổi quen qua mạng

Thông tin từ Báo Tây Ninh: Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ và di lý đối tượng Nguyễn Văn Tài (sinh năm 1994, ngụ thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang; tạm trú khu phố 2, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, An Giang) từ thị trấn Cô Tô về Tây Ninh theo lệnh truy nã nguy hiểm về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Nguyễn Văn Tài (bị can "quan hệ" với bé gái 13 tuổi quen qua mạng) khi bị bắt. Nguồn: NLĐO

Cụ thể thông tin vụ thanh niên "quan hệ" với bé gái 13 tuổi quen qua mạng từ NLĐO: Theo điều tra, khoảng tháng 2/2022, thông qua mạng xã hội Facebook, Tài quen biết với cháu H. (SN 2009, ngụ tỉnh Hậu Giang) và thường xuyên nhắn tin nói chuyện qua lại.

Đến ngày 5/3, H. đón xe đến bến xe An Sương, TP.HCM để gặp Tài như đã hẹn. Sau đó, Tài đưa H. về thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh chơi.

Trong quá trình tiếp xúc gần gũi, Tài nói muốn quan hệ tình dục với H. và được H. chấp thuận. Ngày 7/3, Tài đưa H. quay trở về bến xe An Sương để H. về nhà nhưng trên đường đi người nhà H. bắt gặp và tố cáo Tài với cơ quan công an.

Tại Công an huyện Tân Châu, Tài đã thừa nhận hành vi của mình.

Qua điều tra và giám định pháp y, ngày 8/7, Công an huyện Tân Châu khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Tài nhưng Tài đã bỏ trốn.

Ngày 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Tân Châu ra quyết định truy nã Nguyễn Văn Tài về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã chuyển giao đối tượng Tài cho Công an huyện Tân Châu thụ lý.