Bắt nghi phạm đột nhập nhà hàng xóm hiếp dâm bé gái 13 tuổi

Ngày 23/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Châu Đốc (tỉnh An Giang) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Văn Khoái (SN 1983, trú tại khóm Vĩnh Phước 1, phường Núi Sam, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".



Trần Văn Khoái khai nhận tại cơ quan công an. (Ảnh: Tiến Tầm)

Trước đó, khoảng 6 giờ 30 phút, ngày 10/7, Khoái đi bộ từ nhà đến nhà cha mẹ ruột tại tổ 14 (khóm Vĩnh Phước 1, phường Núi Sam, TP.Châu Đốc) để lấy đồ. Khi đến nơi, Khoái biết nhà hàng xóm người lớn đi vắng, chỉ còn bé gái (SN 2010) đang ngủ trong nhà nên nảy sinh ý định hiếp dâm.



Khoái tìm cách đột nhập vào trong nhà, đi đến phòng bé đang ngủ dùng tay bịt miệng bé rồi thực hiện hành vi đồi bại đối với bé. Bị bé chống cự quyết liệt, Khoái bỏ chạy về nhà. Sau đó, bé gái gọi điện thoại báo sự việc cho người nhà biết rồi đến trình báo Công an phường Núi Sam.

Trần Văn Khoái. (Ảnh: Tiến Tầm)

Sau khi biết sự việc đã bị bại lộ, Khoái đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.