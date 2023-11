Ngày 1/11, lãnh đạo Công an huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị cho biết, đang củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm 3 đối tượng có hành vi phạm tội cướp giật tài sản.

Công an huyện Hướng Hoá bắt nhóm đối tượng cướp điện thoại, trong đó có đối tượng chỉ mới 12 tuổi. Ảnh: Công an huyện Hướng Hoá.

Trước đó, vào lúc 17h15 ngày 27/10, Công an huyện Hướng Hoá nhận được tố giác về tội phạm của chị H.T.H, sinh năm 1996, trú tại thôn A Xau, xã Lìa, huyện Hướng Hóa.

Chị H cho biết bị 3 đối tượng nam giới không rõ nhân thân, lai lịch điều khiển xe mô tô giật điện thoại của chị H. Sự việc xảy ra tại đường tỉnh lộ 586, thuộc thôn Long Hợp, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Hướng Hóa đã nhanh chóng triển khai lực lượng gồm Đội Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp Công an xã Tân Long và Công an xã Ba Tầng truy xét, đấu tranh làm rõ đối tượng gây án trong vụ "Cướp giật tài sản" nói trên.

Chưa đầy 8 giờ sau, lực lượng truy xét đã làm rõ nhóm đối tượng cướp điện thoại gồm Hồ Văn Thao (16 tuổi), Hồ A Huy (14 tuổi) và Hồ Văn Nghê (12 tuổi), cùng trú tại thôn Loa, xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa; đồng thời tạm giữ tang vật có liên quan.