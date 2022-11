Bắt tạm giam đối tượng "yêu" trẻ dưới 16 tuổi, đưa về nhà chung sống

Sáng 25/11, thông tin từ Công an thị xã Gò Công cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Võ Phạm Minh Nhật (19 tuổi, ngụ ấp Ông Non, xã Tân Trung, thị xã Gò Công) để điều tra, làm rõ về tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Nạn nhân cũng là "người yêu" của Nhật sinh tháng 10/2006.

Theo đó, sau nhiều lần lên mạng xã hội chat tìm bạn bốn phương, Nhật quen với thiếu nữ tên N ở huyện Gò Công. Cả hai thường xuyên nói chuyện rất nhiều lần, sau đó Nhật tỏ tình yêu đương và được N đồng ý.

Đối tượng Võ Phạm Minh Nhật (19 tuổi, ngụ ấp Ông Non, xã Tân Trung, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) bị bắt do "yêu" người chưa đủ 16 tuổi. Ảnh: CACC

Đầu tháng 6/2022, Nhật quyết định đưa N về nhà tại ấp Ông Non, xã Tân Trung, thị xã Gò Công, chung sống với Nhật.

Giữa tháng 7/2022, sau nhiều lần tìm kiếm, gia đình N phát hiện con gái của mình sống như vợ chồng cùng Nhật, nên đến Công an thị xã Gò Công trình báo sự việc.

Nhận tin báo, Công an thị xã Gò Công tiến hành xác minh và kết quả giám định nhận thấy có đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Nhật. Được sự phê chuẩn của VKS cùng cấp, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Gò Công đã bắt tạm giam bị can Nhật.