Trong khuôn khổ Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V năm 2022 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức tại TP.Long Xuyên (An Giang), đã diễn ra hoạt động hội chợ triển lãm quy mô lớn.

Sản phẩm OCOP 4 sao kẹo dừa sáp đến từ huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

Các sản phẩm OCOP, đặc sản, sản vật vùng, miền đang trưng bày, giới thiệu tại hội chợ triển lãm được tổ chức trong khuôn khổ Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V năm 2022 tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang. Video: Huỳnh Xây

Theo đó, hoạt động hội chợ triển lãm được tổ chức tại Công trường Trưng Nữ Vương từ ngày 29/9 đến ngày 2/10.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, có hơn 50 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm của các chủ thể sản phẩm OCOP, hợp tác xã, nông dân đến từ nhiều vùng miền trên cả nước. Có rất nhiều nông dân, du khách tham quan, mua sắm.

Dưới đây là một số hình ảnh tại hội chợ triển lãm được tổ chức trong khuôn khổ Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V năm 2022:

Các sản phẩm OCOP 4 sao đến từ huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Huỳnh Xây

Sản phẩm OCOP 3 sao mứt hành tím của tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Huỳnh Xây

Sản phẩm OCOP bột ngũ cốc của TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Huỳnh Xây

Rất nhiều người dân tỉnh An Giang, du khách tham quan, mua sắm tại hội chợ triển lãm - 1 trong những hoạt động trong khuôn khổ Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V năm 2022 do Hội Nông dân Việt Nam tổ chức tại TP.Long Xuyên (An Giang). Ảnh: Huỳnh Xây

Sản phẩm OCOP của tỉnh An Giang. Ảnh: Huỳnh Xây

Nước mắm đạt sản phẩm OCOP 4 sao của tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Huỳnh Xây

Mắm ruốc xào - sản phẩm OCOP 3 sao đến từ tỉnh Cà Mau. Ảnh: Huỳnh Xây

Khách tìm hiểu thông tin về sản phẩm mắm ruốc xào đến từ tỉnh Cà Mau. Ảnh: Huỳnh Xây

Hội chợ triển lãm trong khuôn khổ Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V năm 2022 diễn ra từ ngày 29/9 đến ngày 2/10. Ảnh: Huỳnh Xây



Sả Java của ông Nguyễn Hữu Công (ấp Phụng Sơn, xã Song Phụng, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng). Từ loại sả này, ông chế biến thành sản phẩm tinh dầu sả Java - sản phẩm OCOP 3 sao.

Sản phẩm tinh dầu sả Java của ông Nguyễn Hữu Công.

Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V năm 2022 được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động từ tháng 6 năm 2021 với chủ đề "Nông dân Việt Nam Trí tuệ - Số hóa - Hợp tác - Đột phá". Qua đó, đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân 63 tỉnh, thành phố nhiệt tình tham gia.

Hội thi đã trải qua 4 vòng thi khu vực với 63 đội thi tham gia tranh tài. Qua đó, đã chọn được 16 đội thi xuất sắc từ 4 vòng thi khu vực để có mặt tại vòng bán kết (diễn ra hôm nay 30/9) và chung kết (diễn ra vào ngày mai 1/10) của Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V năm 2022.