Năm 2025, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho nông dân khởi nghiệp

Ngày 30/12, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2024, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Hội nghị do ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An chủ trì.

Ông Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu ghi nhận và đánh giá cao các kết quả, thành tích mà các cấp Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đạt được trong năm 2024. Ảnh: T.P

Năm 2024 là năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Nghệ An chỉ đạo các cấp Hội tập trung xây dựng tổ chức Hội, đổi mới nội dung, nề nếp sinh hoạt chi hội, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên. Nhờ thế, 85% chi hội tổ chức sinh hoạt đủ kỳ, tỷ lệ hội viên dự sinh hoạt định kỳ đạt trên 77%; 100% chi hội có quỹ hội để hoạt động với nhiều cách xây dựng quỹ hội sáng tạo, hiệu quả. Trong năm, kết nạp mới được 11.509 hội viên; thành lập 16 chi hội nông dân nghề nghiệp, 154 tổ hội nông dân nghề nghiệp.

Trong năm 2024, Hội Nông dân các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An tổ chức phát động cho 268.666 hộ hội viên đăng ký danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Qua đó, đã có 143.683 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào, công tác hội năm 2024. Ảnh: T.P

Công tác vận động hội viên nông dân giúp nhau vượt khó, thoát nghèo và vươn lên làm giàu luôn được các cấp hội quan tâm. Các cấp Hội Nông dân đã tổ chức thăm, động viên các hộ gia đình cán bộ, hội viên gặp khó khăn và tặng 2.565 suất quà và gạo có giá trị hơn 1,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cuộc vận động viên gạch nghĩa tình đã hỗ trợ xây dựng được 255 nhà với tổng số tiền 2,8 tỷ đồng.

Đặc biệt, các cấp Hội Nông dân đã vận động nông dân tích cực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hiệu quả cao.

Trong năm, nông dân toàn tỉnh Nghệ An đã đóng góp hơn 439 tỷ đồng, hiến hơn 67.536 m2 đất, tham gia gần 360.979 ngày công xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Hỗ trợ xây dựng được 495 mô hình xử lý rác thải; 15.673 mô hình làm phân vi sinh tại hộ gia đình và đã tự sản xuất được 41.509 tấn phân vi sinh để phục vụ sản xuất. Toàn tỉnh Nghệ An xây dựng được 506 vườn theo hướng vườn chuẩn nông thôn mới, 190 vườn đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại hội nghị, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Nguyễn Thị Hải - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An. Ảnh: T.P

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cũng chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thành, thị khảo sát, lựa chọn công bố 85 mô hình kinh tế có hiệu quả để cán bộ, hội viên nông dân tham quan học tập kinh nghiệm. Đồng thời, chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh hỗ trợ, hướng dẫn hội viên nông dân xây dựng 173 mô hình kinh tế, ứng dụng kỹ thuật mới, cách thức tổ chức sản xuất tiên tiến, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, các tổ chức hội đã tập trung hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển kinh tế tập thể; chuyển đổi số; Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh…

Tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ những hạn chế, tồn tại trong phong trào và công tác hội năm 2024; phân tích rõ nguyên nhân và bàn các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.P

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ghi nhận và đánh giá cao các kết quả, thành tích mà các cấp Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đạt được trong năm 2024. Những kết quả đạt được đã góp phần tích cực vào các thành quả chung trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Nghệ An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng nhấn mạnh, năm 2025 là năm có nhiều sự kiện trọng đại, đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, do đó, phong trào và công tác Hội, nhất là các mục tiêu trọng tâm phải triển khai nhanh, quyết liệt, đạt kết quả cao. Trong đó, tập trung chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp gắn với chuyển đổi số, kinh tế số; phát huy vai trò chủ thể trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh, nông thôn hiện đại; đồng thời phải xây dựng các mô hình hiệu quả, rõ vai trò của tổ chức Hội trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, phát triển các sản phẩm OCOP…

Bà Nguyễn Thị Hải - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào, công tác hội năm 2024. Ảnh: T.P

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Nghệ An xác định một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội và phong trào nông dân năm 2025 gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền của Hội vào việc làm chuyển biến tư duy của nông dân từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; sản xuất gắn với thị trường, ứng dụng khoa học, công nghệ, liên kết, hợp tác; Chú trọng công tác xây dựng tổ chức Hội, quan tâm kết nạp hội viên; Đẩy mạnh xây dựng, phát triển chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp; Sớm ổn định tổ chức và phong trào tại các đơn vị thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính.

Phát huy vai trò của nông dân, hội nông dân trong tham gia phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới; Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ nông dân.

Năm 2024, các cấp Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc những chỉ tiêu đề ra. Phong trào, công tác hội không ngừng được đổi mới mang lại hiệu quả cao. Nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: T.P

Trong năm 2025, Hội Nông dân tỉnh sẽ xây dựng, trình UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định các đề án hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, sáng tạo; hỗ trợ nông dân học tập trao đổi kinh nghiệm sản xuất, quảng bá sản phẩm; bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân các cấp và bồi dưỡng nông dân sản xuất giỏi, kinh doanh giỏi, nông dân xuất sắc, chi hội trưởng nông dân; tổ chức biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp giai đoạn 2020 -2025; triển khai công trình trồng cây chống sạt lở gắn cải tạo cảnh quan 2 bờ sông Lam chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại hội nghị, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Nguyễn Thị Hải – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An; tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Nghệ An cho 2 cá nhân, 1 tập thể.

Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cũng tặng Giấy khen cho 74 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2024.