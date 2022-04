Bị chê phá vỡ di tích Quốc gia, Hải Dương nhanh chóng tu bổ nghi môn đền An Liệt

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Đức Tới, Chủ tịch UBND xã Thanh Hải cho biết, sau lễ động thổ, nghi môn đền An Liệt sẽ được tu bổ theo đúng hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công tu bổ, tôn tạo đền An Liệt đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

Các đại biểu tham dự lễ động thổ xây dựng nghi môn Đền An Liệt, xã Thanh Hải, Thanh Hà, Hải Dương. Ảnh: Thi Ngọc

Theo đó, nghi môn đền An Liệt được thiết kế có kiến trúc kiểu chồng diêm cổ có 8 mái gồm 1 cổng chính và 2 cổng phụ, đao tàu chéo góc, các góc mái đắp đao, kìm nóc theo nguyên mẫu trụ cổng nghi môn cũ.

Tại lễ động thổ, một doanh nghiệp đã tài trợ số tiền 1 tỷ đồng để UBND xã Thanh Hải khôi phục nghi môn đền.

Trước đó, Dân Việt đã phản ánh sự việc gây xôn xao dư luận xoay quanh đền An Liệt, thôn An Liệt, xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, Hải Dương là Di tích cấp Quốc gia có giá trị lớn về văn hóa, lịch sử. Tuy nhiên, sau khi di tích này được trùng tu đã làm hỏng kiến trúc cổ kính ban đầu, làm mất đi giá trị của di tích cấp quốc gia khiến nhiều ý kiến phản ứng và đề nghị cần sớm dựng lại nguyên mẫu nghi môn cũ của di sản này.

Theo thông tin từ lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương, năm 2018 công trình đền An Liệt xuống cấp nghiêm trọng. Trong đó, cổng đền bị tình trạng vôi vữa, gạch bở ra, rơi xuống gây nguy hiểm. Địa phương đã xin phép Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tu bổ và được Bộ đồng ý.

Nghi môn đền An Liệt trước và sau khi tu bổ bị dư luận phản ánh. Ảnh: Thi Ngọc

Cụ thể, theo hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công tu bổ, tôn tạo cho thấy, nghi môn đền An Liệt được thiết kế có kiến trúc kiểu chồng diêm cổ các 8 mái, gồm 1 cổng chính và 2 cổng phụ, đao tàu giéo góc, các góc mái đắp đao, kìm nóc theo nguyên mẫu trụ cổng nghi môn cũ. Trong khi nghi môn hiện trạng đã được thi công tu bổ, tôn tạo kiểu tứ trụ, không mái, cánh cửa bằng kim loại.

Nguyên nhân của sự việc trên được lãnh đạo UBND xã Thanh Hải giải thích do thiếu nguồn kinh phí nên chưa hoàn thiện theo đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.

Do đó, Sở đã đề nghị UBND huyện Thanh Hà phối hợp chỉ đạo giao UBND xã Thanh Hải (chủ đầu tư) huy động mọi nguồn lực để thi công hoàn thiện hạng mục nghi môn theo đúng hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công tu bổ, tôn tạo đền An Liệt, do Công ty CP Xây dựng và tu bổ công trình văn hóa Hải Dương lập và đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận tại Công văn số 5568.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện tu bổ, tôn tạo để đưa công trình vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu tham quan, chiêm bái di tích của nhân dân và du khách thập phương.

Được biết, đền An Liệt được xây dựng từ thời Hậu Lê (thế kỷ thứ XVIII) thờ ngũ vị Đại vương gồm Đại Minh chiêu cư sĩ Sĩ Vương, Đoàn tướng công Đại vương đại thần (Đoàn Thượng), Đào Bạt tướng công, Vực Lao tướng công, Đặng Lật tướng công có công giúp triều lê đánh giặc, bảo vệ đất nước và được nhân dân tôn làm Thành hoàng.

Đền An Liệt có kiến trúc tiền nhất, hậu đinh gồm 3 gian tiền bái, 3 gian trung từ, 1 gian hậu cung với nhiều mảng chạm khắc theo kiến trúc thời Nguyễn được lưu giữ đến nay. Hiện di tích còn giữ 16 đạo sắc phong có niên đại từ thời Tây Sơn đến thời Nguyễn, bia đá thời Nguyễn và nhiều di vật, cổ vật có giá trị nghệ thuật cao.

Ngày 26/6/1995, Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng đền An Liệt là Di tích cấp Quốc gia.