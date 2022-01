Bị lừa 2,5 tỷ đồng vì tin vào thông báo "chuyển tiền thành công"

Ngày 6/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đào Thị Duyên (34 tuổi, trú phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, Nghệ An) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tin nhắn chuyển tiền từ ngân hàng được Đào Thị Duyên làm giả để gửi cho chủ hụi. (Ảnh: Đức Vũ)

Được biết, trong thời gian qua, Duyên tham gia phường hụi với một nhóm phụ nữ ở thành phố Vinh. Từ ngày 2/6 đến 24/9/2021, Duyên tham gia chơi 23 bát phường (bát họ, hụi) do chị V.T.T.H. (35 tuổi, trú phường Hưng Bình, thành phố Vinh) làm chủ.

Đến hạn nộp tiền, những người tham gia sẽ phải chuyển tiền cho chủ hụi qua tài khoản ngân hàng và chụp màn hình thông báo. Thời gian đầu, Duyên chuyển tiền đều đặn, đúng hẹn cho chị H.

Đối tượng Đào Thị Duyên tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Đức Vũ)

Về sau, khi biết chị H. làm chủ nhiều bát phường, lượng tiền giao dịch trong tài khoản rất nhiều, khó kiểm soát nên Duyên đã lên mạng tải hình ảnh "đã chuyển tiền thành công" về photoshop thành thông tin của mình để gửi thông báo.

Tin tưởng Duyên, chị H. không kiểm tra mà cho rằng mình đã nhận đủ tiền. Bằng thủ đoạn này, Duyên đã chiếm đoạt gần 2,5 tỷ đồng từ hội phường do chị H. làm chủ.