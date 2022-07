Bí thư chi bộ gương mẫu miệng nói, tay làm

“Thủ lĩnh U.70” và những việc làm nghĩa tình

Đến khu dân cư Bình Phước 1 đúng lúc ông Phạm Công Lương đang cùng các cháu thiếu nhi đẩy xe đi thu gom rác, phế liệu trong khu dân cư, chúng tôi được ông giới thiệu: "Đây là Câu lạc bộ "môi trường nhí" ở khu dân cư Bình Phước 1, hoạt động được gần 5 năm nay".

Mặc dù đã gần 70 tuổi nhưng ông Lương vẫn khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Vừa cùng các cháu đẩy xe, ông vừa chia sẻ: "Tôi luôn tâm niệm học tập và làm theo Bác không phải là những gì cao xa mà chỉ cần làm những việc thiết thực, có ích, có lợi cho dân, dù là nhỏ nhất".

Với suy nghĩ ấy, khi nghỉ hưu, chuyển về sinh hoạt tại khu dân cư Bình Phước 1, sau khi được bầu làm Bí thư chi bộ khu dân cư (năm 2017), năm 2018, ông Phạm Công Lương đứng ra vận động, thành lập Câu lạc bộ "môi trường nhí". Từ hiệu quả đạt được, tháng 7/2019, UBND phường Thuận Phước chính thức có quyết định thành lập Câu lạc bộ "môi trường nhí" ở khu dân cư Bình Phước 1. Ban đầu chỉ có 3-4 thành viên, đến nay, câu lạc bộ đã thu hút 45 cháu (từ 6 đến 14 tuổi) tham gia hoạt động.

Vào các buổi chiều thứ bảy, chủ nhật, "Thủ lĩnh U.70" Phạm Công Lương cùng các cháu trong Câu lạc bộ "môi trường nhí" đẩy xe đi đến từng hộ gia đình trong khu dân cư thu gom vỏ lon bia, nước ngọt, chai nhựa, bìa carton, sắt vụn... Các "sản phẩm" này được đưa về khu vực tập trung để phân loại, bán cho các cơ sở thu mua phế liệu, trung bình mỗi tháng thu được khoảng 3 triệu đồng.

Nhờ "góp gió thành bão", từ năm 2018 đến nay, Câu lạc bộ "môi trường nhí" đã thu được hơn 150 triệu đồng từ việc bán phế liệu. Số tiền này được trích ra mua quần áo đồng phục cho câu lạc bộ; thuê sân bóng cho các cháu hoạt động thể thao, thi đấu bóng đá; chi cho các hoạt động an sinh xã hội ở khu dân cư, như: Mua sách vở tặng các cháu học sinh học giỏi vào dịp năm học mới; hỗ trợ học sinh con hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; mua quà tặng các cháu thiếu nhi nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6), Tết Trung thu... Toàn bộ số tiền thu, chi được giao cho trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư quản lý, thực hiện, cuối năm công khai rõ ràng, minh bạch trong nhân dân.

Ông Phạm Công Lương (thứ ba, từ phải sang) cùng các cháu thiếu nhi trong Câu lạc bộ "môi trường nhí" đi thu gom rác tài nguyên trong khu dân cư.

Trò chuyện với các cháu thiếu nhi tham gia Câu lạc bộ "môi trường nhí" và người dân ở khu dân cư, chúng tôi đều được nghe những lời khen ngợi, đánh giá cao về những việc làm của Bí thư chi bộ Phạm Công Lương và ý nghĩa thiết thực của Câu lạc bộ "môi trường nhí". Em Trần Nữ Hiếu Hạnh, học sinh Lớp 7/3, Trường THCS Lê Thánh Tôn (quận Hải Châu) bộc bạch: "Tham gia Câu lạc bộ "môi trường nhí" ở khu dân cư Bình Phước 1, chúng cháu được trải nghiệm nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích; qua đó góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho thế hệ trẻ, giúp chúng cháu thấy được giá trị của lao động, thêm yêu cuộc sống". Còn anh Trần Tấn Công, trú tại tổ dân phố 48 (phường Thuận Phước) chia sẻ: "Các con tôi đều tham gia Câu lạc bộ "môi trường nhí". Qua thực tế, hoạt động của câu lạc bộ đã góp phần tích cực, lan tỏa ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường đến từng người dân trong khu dân cư".



Hiện nay, khu dân cư Bình Phước 1 có hai tổ dân phố (48 và 49), với 106 hộ gia đình, trong đó có 20 đối tượng là gia đình người có công, chính sách, 3 hộ cận nghèo và 7 trường hợp khuyết tật. Để có kinh phí chi cho công tác an sinh xã hội, giúp đỡ các trường hợp khó khăn ở khu dân cư, bên cạnh việc sử dụng một phần nguồn thu bán phế liệu từ Câu lạc bộ "môi trường nhí", Bí thư chi bộ Phạm Công Lương đã thực hành tiết kiệm và vận động thêm một số người dân cùng làm. Đồng thời, hằng ngày, khi đi tập thể dục sáng, ông cầm theo chiếc bao nhặt nhạnh từng vỏ lon, chai nhựa, mảnh giấy vụn... gom góp bán gây quỹ và động viên người thân trong gia đình cùng tham gia thực hiện.

Từ năm 2015 đến nay, bản thân thực hành tiết kiệm (từ tiền hội họp, nhuận bút viết sách báo...) và sự đóng góp của nhóm từ thiện ở khu dân cư, Bí thư chi bộ Phạm Công Lương đã trao 70 suất quà, 1 xe đạp tặng các gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá 31.250.000 đồng. Ngoài ra, ông còn thường xuyên cắt tóc miễn phí cho các cựu chiến binh bị ốm đau, không đi lại được, các trẻ em khuyết tật trên địa bàn khu dân cư...

"Cây sáng kiến" ở địa phương

Ngoài biệt danh "Thủ lĩnh U.70" của Câu lạc bộ "môi trường nhí", người dân địa phương còn gọi ông Phạm Công Lương là "cây sáng kiến", bởi ông có nhiều ý tưởng, sáng kiến được áp dụng trong thực tế, mang lại hiệu quả cao. Chẳng hạn như: Năm 2010, khi làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thuận Phước, để cụ thể hóa tiêu chí gia đình văn hóa, ông Lương đã thiết kế tờ rơi in màu "Gia đình 4 tốt" (ứng xử trong gia đình và xã hội tốt; thực hiện nghĩa vụ công dân tốt; thực hiện an ninh trật tự, an toàn giao thông tốt và tham gia họp tổ dân phố tốt) giúp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường duy trì đánh giá, khen thưởng gia đình văn hóa tiêu biểu hằng năm. Theo đó, mỗi gia đình được phát một tờ "Gia đình 4 tốt" treo ở vị trí thuận tiện để mọi người dễ nhìn, dễ nhớ, dễ thực hiện. Đến nay, nhiều gia đình ở phường Thuận Phước vẫn còn treo tờ "Gia đình 4 tốt" trong nhà và làm theo.

Để cung cấp thêm thông tin hoạt động của địa phương, đồng thời cổ vũ, động viên nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ, từ năm 2006 đến 2021, phường Thuận Phước đã duy trì, phát hành tờ "Thông tin Thuận Phước". Bí thư chi bộ Phạm Công Lương kể: "Khi làm cán bộ tuyên giáo Đảng ủy phường Thuận Phước, năm 2006, tôi đã có sáng kiến và đề xuất lãnh đạo địa phương triển khai tờ "Thông tin Thuận Phước". Sau khi được lãnh đạo địa phương đồng ý, tôi tự lên ma-két, thu thập tư liệu, viết tin, bài. Từ các hoạt động lớn của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương đến việc trao học bổng, gương người tốt, việc tốt ở các khu dân cư, tổ dân phố... được cụ thể hóa bằng những bản tin và hình ảnh cụ thể, sinh động. Tờ "Thông tin Thuận Phước" phát hành mỗi tháng một số, 4 trang, in trên khổ A3, được cấp phát cho bí thư chi bộ khu dân cư, ban công tác mặt trận khu dân cư, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn phường".

Năm 2008, ông Phạm Công Lương còn tham mưu, đề xuất Đảng ủy phường thực hiện có hiệu quả nội dung "Mỗi đảng viên làm một việc tốt" (năm 2009 là "Mỗi đảng viên làm ít nhất một việc tốt") và kể chuyện gương người tốt, việc tốt ngay ở chi bộ khu dân cư. Hoạt động này đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện hành động cách mạng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đảng viên toàn phường, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời lan tỏa việc học tập và làm theo Bác trong toàn dân. Nhờ đó, năm 2010, Đảng bộ phường Thuận Phước vinh dự là một trong 68 tập thể tiêu biểu được Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tôn vinh, trao tặng phẩm lưu niệm tại Hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến toàn quốc sau 3 năm triển khai cuộc vận động (2007-2009).

Có thể nói, những ý tưởng, sáng kiến được áp dụng, triển khai rộng rãi trong thực tế của ông Phạm Công Lương đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.