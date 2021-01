Biden sẽ làm ngay điều này với Nga sau khi nhậm chức

Ông Antony J. Blinken phát biểu trong phiên điều trần xác nhận sẽ trở thành Ngoại trưởng trong chính quyền Biden trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ tại Điện Capitol ở Washington ngày 19 /1.

Thông tin trên được đưa ra bởi Antony Blinken, người ông Biden lựa chọn cho chức vụ Ngoại vụ Ngoại trưởng trong chính quyền mới.

“Chúng tôi sẽ tìm cách gia hạn nó (New START). Ông ấy (Biden) sẽ đưa ra quyết định với tư cách là tổng thống về thời hạn mà ông ấy muốn theo đuổi”, ông Blinken nói đồng thời để ngỏ khả năng Tổng thống đắc cử Biden có thể tìm cách gia hạn hiệp ước với Nga ít hơn 5 năm tối đa cho hiệp ước vốn sẽ hết hiệu lực vào ngày 5/2.

New START đã hạn chế Mỹ và Nga triển khai không quá 1.550 đầu đạn hạt nhân, mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, đồng thời hạn chế tên lửa và máy bay ném bom trên đất liền và tàu ngầm.

Các chuyên gia chính sách cho biết, một khi hiệp ước mất hiệu lực, cả 2 nước sẽ chấm dứt mọi hạn chế đối với việc triển khai các đầu đạn hạt nhân chiến lược cũng như tên lửa, máy bay ném bom và tàu ngầm có khả năng mang theo chúng, thúc đẩy một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân mới.

Lễ nhậm chức của ông Biden diễn ra vào ngày 20/1 sẽ rất khác so với những người tiền nhiệm về quy mô và nghi thức do Covid-19 và lo ngại an ninh.

Lễ nhậm chức sẽ bắt đầu vào khoảng 11h30 (23h30 giờ Hà Nội) ngày 20/1 bằng các bản nhạc do dàn quân nhạc Thủy quân lục chiến Mỹ biểu diễn, dưới sự chủ trì của thượng nghị sĩ Roy Blunt, chủ tịch Ủy ban Lễ nhậm chức Quốc hội. Sau khi linh mục Leo J. O'Donovan tiến hành lễ cầu nguyện, ca sĩ Lady Gaga sẽ trình bày quốc ca Mỹ.