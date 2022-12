Biến cố thình lình ập đến, sự nghiệp sao Việt tụt dốc không phanh

NSƯT Hoài Linh và nhiều sao Việt ở ẩn sau ồn ào từ thiện

Hồi cuối tháng 5/2021, không ít sao Việt vướng phải ồn ào từ thiện, trong đó có NSƯT Hoài Linh. Thời điểm đó, bà Nguyễn Phương Hằng và nhiều cư dân mạng “réo tên", thắc mắc về số tiền hơn 13,4 tỷ đồng mà nam nghệ sĩ đứng ra kêu gọi quyên góp ủng hộ miền Trung thời điểm cuối năm 2020.



Trước phản ứng dữ dội từ dư luận, ngày 24/5/2021, Hoài Linh thừa nhận vẫn giữ số tiền từ thiện hơn 13,4 tỷ đồng trong tài khoản, chưa kịp giải ngân. Ngay sau đó, danh hài Hoài Linh đã lên tiếng giải thích và liên hệ với các địa phương và ủy quyền cho người quen đi trao tiền từ thiện ở miền Trung. Tuy nhiên, Hoài Linh vẫn nhận về vô vàn chỉ trích từ phía cộng đồng bởi hành động được cho là "ngâm" tiền từ thiện.

Hoài Linh lên tiếng giải thích về số tiền từ thiện. (Ảnh: Chụp màn hình)

Kể từ sau ồn ào này, Hoài Linh vắng bóng gần như hoàn toàn trên truyền hình. Nam nghệ sĩ hạn chế xuất hiện tại các sự kiện và ít khi tham gia hoạt động nghệ thuật. Trên trang cá nhân, Hoài Linh không cập nhật thêm hoạt động mới của bản thân. Trong một vài lần ca sĩ Dương Triệu Vũ chia sẻ hình ảnh về anh trai, người hâm mộ nhận ra nam nghệ sĩ với ngoại hình già nua, mái tóc dài, thân hình gầy gò được cho là kém sức sống.

Danh hài Hoài Linh xuất hiện tại sân bay với thân hình gầy gò. (Ảnh: Dương Triệu Vũ)

Ngày 22/12 Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ban hành quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc quyên góp tiền từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh do không có dấu hiệu tội phạm. Dù đã được cơ quan chức năng chứng minh không "ăn chặn" tiền từ thiện nhưng NSƯT Hoài Linh hạn chế xuất hiện các sự kiện showbiz Việt và các chương trình so với trước đây.

Diễn viên hài Hữu Tín vướng lao lý vì sử dụng chất cấm

Ngày 17/11, Viện kiểm sát nhân dân quận 8 (TP.HCM) đã hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Hữu Tín (diễn viên hài Hữu Tín) ra Tòa án nhân dân quận 8 để xét xử về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Sự việc diễn viên hài Hữu Tín vướng vòng lao lý khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng. Bởi trước khi bị truy tố với hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Hữu Tín là một diễn viên hài được đánh giá cao về diễn xuất và được coi là nhân tố mới được kỳ vọng của làng hài phía Nam.

Diễn viên hài Hữu Tín từng được kỳ vọng là gương mặt triển vọng của làng giải trí phía Nam. (Ảnh: BTC)

Hữu Tín được đào tạo bài bản và tốt nghiệp khoa diễn viên tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM năm 2009. Hữu Tín đến gần hơn với khán giả từ những gameshow hài. Nam diễn viên sở hữu vẻ ngoài nhỏ nhắn, anh gây ấn tượng bởi những vai diễn hài hước, vui nhộn trong các bộ phim chiếu rạp. Bên cạnh đó, anh còn hoạt động ở sân khấu kịch Hồng Vân. Sau này, anh và một số đồng nghiệp lập nhóm hài X-Pro kiếm sống thêm.

Trong hành trình làm nghề, Hữu Tín giành được nhiều thành tích như: Quán quân Cười xuyên Việt 2016 - Tiếu lâm hội, Quán quân Nghệ sĩ đa tài 2017… Anh còn gây ấn tượng bởi các vai diễn trong Ai chết giơ tay, Nhà không bán…

Vướng vào lao lý, cơ hội trở lại làm nghệ thuật của Hữu Tín gần như bằng không. (Ảnh: ST)

Khi đang được kỳ vọng là gương mặt mới nhiều tiềm năng của làng giải trí Việt, Hữu Tín bất ngờ bị bắt và truy tố do sử dụng ma tuý. Vướng vào lao lý, con đường trở lại làm nghệ thuật của nam diễn viên hài gần như bằng không.

Danh hài Duy Phương từ sao Việt được yêu mến bỗng mất tất cả vì "kiếp đỏ đen"

Thời hoàng kim, diễn viên hài Duy Phương là một trong những gương mặt đắt show nhất nhì làng giải trí Việt. Với nam nghệ sĩ, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh. Diễn viên Duy Phương từng chia sẻ rằng, thời huy hoàng, cát-xê một show của ông có thể mua được 7 chỉ vàng. Nếu biết tích góp thì ông có thể tậu được cả chục căn nhà.

Danh hài Duy Phương thời hoàng kim được nhiều khán giả yêu mến. (Ảnh: ST)

Từ danh hài có trong tay khối tài sản “khủng”, Duy Phương mất sạch tất cả vì "vung tay quá trán", khi có tiền lao vào "kiếp đỏ đen". Kể từ đó, cuộc sống của nam nghệ sĩ thay đổi hoàn toàn, sự nghiệp "tuột dốc không phanh", nợ nần, trắng tay. Có lần, con trai Duy Phước tiết lộ rằng, bố anh thua nợ quá lớn, thua cá độ, nợ ngày càng nhiều nên bị áp lực và bỏ việc.

Không chỉ nợ nần, tán gia bại sản, cuộc sống hôn nhân của nghệ sĩ Duy Phương cũng không mấy suôn sẻ. Ông kết hôn lần đầu với nghệ sĩ Hải Lý. Tuy nhiên, hai người không có con. Duy Phương và Lê Giang đã chung sống với nhau. Hai người có con chung là Duy Phước và Lê Lộc. Năm 1999, Lê Giang và nghệ sĩ Duy Phương chia tay.

Danh hài Duy Phương chụp ảnh cùng vợ cũ và hai con chung Duy Phước và Lê Lộc. (Ảnh: ST)

Từng là cây hài tên tuổi của sân khấu TP HCM nhưng ở tuổi 67, nghệ sĩ Duy Phương vẫn chưa thể có cuộc sống an nhàn, ổn định. Nguyện vọng của ông là có đủ sức khỏe để tiếp tục làm nghề, đem tiếng cười phục vụ khán giả và có nhiều công việc để kiếm tiền trả nợ do cuộc sống còn quá khó khăn.

Siu Black vỡ nợ vì cờ bạc, làm ăn thua lỗ

Năm 2013, trong giới nghệ sĩ đã xuất hiện tin đồn về chuyện nợ nần, vay mượn của ca sĩ Siu Black. Sau đó không lâu nhiều đơn từ khiếu nại đã được gửi đến cơ quan chức năng tố cáo Siu Black có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc vay mượn. Thông tin Siu Black vỡ nợ nhanh chóng trở thành đề tài nóng gây tranh cãi. Cho tới khi ca sĩ Phương Thanh bất ngờ “đứng ra chịu trách nhiệm”.

Ca sĩ Phương Thanh đứng ra giúp đỡ cho Siu Black thời điểm khó khăn do nợ nần. (Ảnh: ST)

Theo ca sĩ Phương Thanh, thời điểm đó, tổng số tiền ca sĩ Siu Black nợ lên tới 2,5 tỷ đồng. "Tôi nghĩ đó chỉ là tiền gốc, chưa kể tiền lãi. Mọi người vẫn nghĩ chị Siu vỡ nợ do đánh bài nhưng thực chất là do kinh doanh thua lỗ nhiều hơn. Nguyên nhân chính do chị mượn tiền đầu tư quán cà phê. Để mở cà phê, chị phải cầm cố giấy tờ nhà, hàng tháng phải trả lãi ngân hàng, mượn chỗ nọ đắp chỗ kia nên “lãi mẹ đẻ lãi con", ca sĩ Phương Thanh từng tiết lộ.

Siu Black trở về quê hương sống cuộc sống như những người nông dân. (Ảnh: ST)

Thời gian đó, rất ít người nghĩ Siu Black có thể lại tiếp tục xuất hiện trên sân khấu hay sóng truyền hình sau scandal vỡ nợ của chị. Siu Black mất giọng, bệnh tật và trầm cảm tưởng như không qua khỏi. Khi từ bỏ TP HCM về Kon Tum "ở ẩn", Siu Black và gia đình sinh sống bằng công việc trồng trọt, chăn nuôi. Công việc này chỉ đủ ăn, không để dành ra bao nhiêu tiền.

Tháng 3/2022, Siu Black trở lại với chương trình Rock Việt. (Ảnh: BTC)

Đầu năm 2022, sau những biến cố nợ nần phải về quê nhà "ở ẩn" và chiến đấu với bệnh trầm cảm, hiện tại ca sĩ Siu Black đã trở lại sân khấu. Chị tham gia huấn luyện tại chương trình Rock Việt. Ngoài ra, Siu Black vẫn ấp ủ một dự án âm nhạc về đề tài công giáo (khoảng 50 ca khúc). Đây là ước mơ, cũng là tâm huyết bao nhiêu năm nay của chị. Trong quãng thời gian suy sụp vì trầm cảm, chính việc đi hát ở nhà thờ đã cứu rỗi giọng hát của “họa mi núi rừng”.