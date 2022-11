Diễn viên hài Hữu Tín nghiện ma túy gần 3 năm

Theo Cơ quan điều tra Công an quận 8, TP.HCM, vào 9h ngày 11/6, Công an phường 5, quận 8 kiểm tra hành chính căn hộ tại Chung cư G.V (phường 5, quận 8), phát hiện 6 người, gồm: Trần Hữu Tín, Nguyễn Hoàng Phi, Trần Thanh Tâm (34 tuổi, ngụ Long An); N.T.X.T (35 tuổi, ngụ quận 11), Dương Thái Ngọc Huyền (18 tuổi) và T.T.A (31 tuổi, cùng ngụ quận Phú Nhuận), trong đó có 4 người sử dụng ma túy.

Diễn viên Hữu Tín nghiện ma túy gần 3 năm

Theo Kết luận điều tra, tại Cơ quan điều tra Công an quận 8, Hữu Tín khai nghiện ma túy gần 3 năm nay; trung bình 2 tháng sử dụng ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc một lần. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra Công an quận 8 xác định, từ tháng 11/2021, Hữu Tín và A. thuê căn hộ tại chung cư G.V sống chung như vợ chồng. Hữu Tín cho Phi ở chung và chia tiền thuê.

Hữu Tín sinh năm 1987, được biết đến là diễn viên hài trẻ, trưởng thành từ sân khấu kịch của NSND Hồng Vân. Ảnh: MXH

Giữa tháng 5/2022, Phi cùng bạn đi hát karaoke ở quận 5 và sử dụng ma túy. Khi ra về, thấy còn dư ma túy nên Phi đem cất tại phòng ngủ. Khoảng 21h ngày 10/6, Hữu Tín và A cùng T, Tâm nhậu tại nhà hàng D.K (quận 1). Đến 2 giờ 11/6, Hữu Tín rủ T. và Tâm về nhà mình nghỉ ngơi.

Về đến nhà, Hữu Tín vào phòng ngủ thứ nhất (phòng của Phi) thì thấy đĩa sành chứa ma túy và thuốc lắc. Hữu Tín chia đôi 1 nửa viên thuốc lắc uống với Tâm rồi đi ngủ.

Hữu Tín tại thời điểm bị Công an quận 8 bắt quả tang sử dụng ma túy tại căn hộ chung cư G.V. Ảnh: CACC

Hơn 1 tiếng sau, Phi đi làm về biết Hữu Tín và Tâm sử dụng ma túy nên chỉnh nhạc tạo cảm giác hưng phấn. Đến 4h sáng ngày 11/6, Huyền đến căn hộ và được Phi đưa ma túy để sử dụng. Sau đó, Hữu Tín, Huyền, Tâm phê ma túy nên Phi chỉnh nhạc lớn để đi ngủ. Đến 9h cùng ngày, Công an phường 5, quận 8 đến kiểm tra, bắt quả tang.

Trong khi đó, Phi khai nhận không nghiện ma túy. Phi làm DJ trong quán bar nên tiếp xúc nhiều người sử dụng ma túy và các loại ma túy tổng hợp. Phi chỉ mới lần đầu tổ chức cho Hữu Tín, Tâm, Huyền sử dụng trái phép chất ma túy thì bị công an phát hiện.

Cũng theo Kết luận điều tra, kết quả giám định, tinh thể màu trắng trên đĩa sành thu giữ tại hiện trường là ma túy thể rắn loại Ketamine có khối lượng 0,8 gram; 1 viên nén màu hồng và 10 viên nén màu xanh dương là ma túy thể rắn loại MDMA (thuốc lắc), tổng khối lượng 5 gram.

Đối với N.T.X.T và T.T.A ngủ trong phòng ngủ thứ hai nên không biết việc Hữu Tín và Phi tổ chức cho Tâm và Huyền sử dụng trái phép chất ma túy nên Cơ quan điều tra không xem xét xử lý.

Hữu Tín, Nguyễn Hoàng Phi cùng nhau thay đổi lời khai

Kết luận điều tra thể hiện, ngay sau khi nhận được tống đạt quyết định tạm giữ, Hữu Tín và Phi cùng thay đổi lời khai về nguồn gốc số ma túy tổng hợp công an thu giữ. Hữu Tín và Phi cùng khai số ma túy trên là của Phi, không phải của Tín.

Trong khi đó, khi bị bắt tại hiện trường, Công an phường 5, quận 8 hỏi nhiều lần số ma túy trên là của ai thì Hữu Tín khai của mình; Phi nghe xong thì im lặng.

Trước đó, tại hiện trường Công an phường 5, quận 8 thu giữ 1 đĩa sành có chứa tinh thể màu trắng, 1 viên nén màu hồng và 10 viên nén màu xanh. Hữu Tín và Phi cùng khai nhận là ma túy tổng hợp của Hữu Tín để mọi người sử dụng. Đối với 1 thẻ nhựa và tờ 50.000 đồng cuộn tròn, Hữu Tín và Phi cùng khai nhận là của Phi để mọi người làm dụng cụ sử dụng ma túy.

Công an phường 5, quận 8 mời những người trên về trụ sở làm việc và lập biên bản phạm tội quả tang đối với Hữu Tín, Phi. Xét nghiệm tìm chất ma túy, có trong nước tiểu, kết quả Hữu Tín, Tâm và Huyền dương tính với chất ma túy; còn Phi, T. và A. âm tính với ma túy.